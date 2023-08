El príncipe William, en su peor momento de popularidad por no acudir a la final del Mundial de fútbol femenino

El príncipe William en una imagen tomada en mayo de 2023. (REUTERS/Stephanie Lecocq)

Este domingo 20 de agosto se celebra en Sídney un importante acontecimiento deportivo, la final del Mundial de fútbol femenino, que enfrenta a las selecciones de España e Inglaterra. Una cita clave para ambos países que ha desplazado hasta el continente oceánico a sus aficiones, además de a la reina Letizia y a la infanta Sofía, que se encuentran allí para apoyar a las jugadoras nacionales.

Una acertada decisión con la que la Familia Real española muestra su apoyo al deporte femenino que ha puesto en entredicho a sus homólogos británicos, ya que el príncipe William, que es presidente de la Asociación de Fútbol británica, ha anunciado que no va a estar en Australia.

Las críticas tras conocerse que no iba a estar no tardaron en llegar y han provocado que el heredero al trono haya tenido que salir a disculparse de manera pública. Lo ha hecho a través de un vídeo de apenas 14 segundos en el que aparece junto a su hija, la princesa Charlotte, y en el que se dirige a las jugadoras: “Leonas, queremos enviaros mucha suerte para mañana. Sentimos no poder estar allí en persona, pero estamos muy orgullosos de todo lo que habéis conseguido y de los millones de personas a las que habéis inspirado aquí y en todo el mundo. Así que salid mañana y disfrutad de verdad”.

Good luck for tomorrow @Lionesses 💪🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/a4WJ7ycVTK — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) August 19, 2023

Sin embargo, lejos de calmar las aguas este perdón ha despertado aún más agitación en las islas británicas, desde donde no dejan de surgir críticas al príncipe de Gales. El foco de esta disconformidad es la red social Twitter -ahora llamada X-, en la que muchos usuarios solo encuentran excusas. “El príncipe William no va a ir a apoyar a las leonas en la Copa del Mundo. La reina Letizia de España va a ir con su hija de 16 años. Como apunte, la Familia Real británica es la más cara de Europa, la de España la más barata. También hay que tener en cuenta que la Familia Real británica va a tener un aumento salarial libre de impuestos del 45% en 2025. ¿Para qué, exactamente?”, se puede leer en uno de los mensajes.

Otras personas, por su parte, apuntan a que hay cierto sexismo en esta ausencia: “Si fuera el equipo masculino, ¡la historia sería otra! Qué decepción”. Además, tampoco ha pasado desapercibido de que en el vídeo solo aparezca Charlotte, “¿por qué George y Louis no pueden apoyar a las futbolistas?”, se preguntan.

En positivo

Pero no todos son críticas negativas. También los hay que ven positivo que William se quede en Reino Unido, pues viajar a Sydney supondría un gran coste para los ciudadanos británicos y australianos, además de una importante huella de carbono por el trayecto en avión.

“William es el jefe de un proyecto para salvar el planeta y si él fuera a Australia sería vilipendiado por el costo y la huella de carbono”, asegura una de estas voces.

