Atacan a tiros el coche del futbolista español Iago Falque en Cali

Iago Falque disputa el balón en un partido con el América de Cali (REUTERS).

El vehículo de Iago Falque, futbolista español que milita en el América de Cali, fue atacado a tiros en la ciudad colombiana de Cali, pero el jugador no se encontraba en el lugar en el momento de los disparos, que no causaron víctimas, informó este sábado el propio club

Según ha informado el América de Cali, el suceso se produjo a las 19.00 horas de este viernes en las inmediaciones de la Sede Deportiva Cascajal. Ahora, ha asegurado el club, las autoridades recogen todas las pruebas para esclarecer los hechos.

Iago Falque, de 33 años e hijo de la senadora Carmela Silva, llegó en el 2022 al América de Cali, uno de los equipos punteros de Colombia, tras pasar por la cantera del FC Barcelona, la Juventus, el Bari, la Roma, el Almería, el Rayo Vallecano y el Torino entre otros.

Tres impactos de balas

“Aclaramos que el jugador no se encontraba presente en el momento de los hechos”, explicó el América de Cali en un comunicado. Según apuntan, “las autoridades están al frente recogiendo todas las pruebas para esclarecer los hechos y poder emitir una versión oficial a la opinión pública”.

América de Cali informa a su afición, medios de comunicación y público en general que alrededor de las 7:00 p.m. de este viernes, en inmediaciones de la Sede Deportiva Cascajal , se presentó un hecho en el que se vio involucrado el vehículo de nuestro jugador Iago Falque.… — América de Cali (@AmericadeCali) August 19, 2023

En un vídeo publicado en las redes sociales, un hombre que al parecer es quien iba manejando el vehículo de Falque, muestra al menos tres impactos de bala en la carrocería de la camioneta y explica que se dirigía a poner gasolina cuando se produjo el ataque.“Menos mal que no iba con Iago, iba a tanquear y me dispararon”, se le escucha decir al hombre, quien afirma que no sabe si se trató de un intento de robo.

Han pasado tres meses desde que Iago Falque sufrió una lesión que por poco acaba con su carrera a los 33 años, debido a la fractura en la tibia durante el partido ante Atlético Nacional en la Liga Betplay, el 5 de mayo, pero ya se está recuperando y espera ser tenido en cuenta por el técnico Lucas González.

