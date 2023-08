El fiscal de Tailandia no da por cerrado el caso de Daniel Sancho: “El juez quiere saber si realmente fue el asesino”

El subdirector de la Policía de Tailandia, Surachate Hakparn, durante la rueda de prensa del caso Daniel Sancho.

Al rompecabezas aún le faltan piezas y no todo está sobre la mesa. El fiscal encargado del crimen confeso de Daniel Sancho en Tailandia no cuenta con las pruebas suficientes para concluir la investigación y solicitar la pena máxima para el detenido. Contario a lo que, desde hace un par de días, afirmó la Policía tailandesa, el caso todavía no está cerrado.

Las autoridades de Tailandia habían asegurado que contaban con evidencias suficientes para acusar de asesinato intencional a Daniel Sancho y que, por lo tanto, daban por finalizada la investigación. De hecho, el pasado martes tuvo lugar una caótica comparecencia en la que el subdirector del cuerpo policial Surachate Hakparn, apodado Big Joke, determinó que el móvil del crimen fue que Sancho mató a Arrieta para acabar con la relación sentimental que mantenían.

De acuerdo con sus razonamientos, la muerte de Edwin Arrieta había sido un asesinato premeditado a manos de Daniel Sancho, ya que este quería poner fin a su relación sentimental con cirujano. A pesar de que aún hay varias incógnitas en torno al crimen, Hakparn solicitó la pena de muerte para el hijo de Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo.

Sin embargo, se ha producido un giro de 180 grados en el curso del caso. Según las declaraciones recogidas por Espejo Público, el fiscal tailandés encargado del asesinato y desmembramiento de Edwin Arrieta, Khun Panikorn, ha asegurado que “el juez necesita ver más cosas, que Daniel cuente más cosas antes de dictar sentencia” al joven chef de 29 años, quien podría enfrentarse a la pena capital o a cadena perpetua.

Daniel Sancho y Edwin Arrieta. Foto: Instagram y Facebook.

El caso sigue abierto

Según el ordenamiento jurídico tailandés, la instrucción puede extenderse hasta 84 días, por lo que, a falta de algunas pruebas como la autopsia del cirujano colombiano y su teléfono móvil, la fiscalía va a seguir recabando evidencias con las que sustanciar el caso sobre de cara a la vista oral.

“Que el juez pida tantas pruebas y ponga tanto interés es bueno para Daniel Sancho”, ha asegurado Panikorn en Espejo Público y ha añadido que el juez “necesita interrogarle otra vez en profundidad porque quiere estudiarlo todo”. Quizás de ahí que el hijo de Rodolfo Sancho haya sido indagado horas después de la rueda de prensa llevada a cabo por la Policía tailandesa.

Daniel Sancho, hijo del actor Rodolfo Sancho, ha ingresado en prisión en Tailándia por el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta.

“Si no hay nada raro ni contradicciones ni cambios en su declaración y tras ver estas pruebas que maneja la policía pedirán la pena de muerte”, ha afirmado el fiscal, dejando claro que la intención del juez no es otra, sino estudiar “página por página y prueba por prueba el informe de la policía”.

Ante la ausencia de diversas evidencias, resaltadas por los medios de comunicación tras la rueda de prensa de la policía tailandesa, el juez ha tomado la decisión de indagar más en el caso con el fin de no dejar cabos sueltos. El fiscal ha aclarado en el programa de Antena 3 que el juez “quiere saber si realmente (Daniel Sancho) fue el asesino y quiere comprobarlo en profundidad”.

Daniel Sancho en la recreación del descuartizamiento de Edwin Arrieta en las pruebas presentadas por la Royal Thai Police.

El hecho de que la investigación siga su cauce retrasaría la celebración del juicio. “El juicio no tiene fecha porque la investigación no ha terminado, a pesar de lo que se dijo en la rueda de prensa”, ha confirmado el encargado de negocios de la Embajada de España en Tailandia, Vicente Cacho, a EFE. Las primeras informaciones que trascendieron, tras el supuesto cierre de la investigación, aseguraban que el juicio podría celebrarse el próximo mes de septiembre. Sin embargo, parece que no va a ser así.

“Depende de todas las pruebas y de cómo el abogado y la defensa de Daniel Sancho se mueva. No pueden decir nada hasta ver todas las pruebas, pero confirman que el juicio será antes de que acabe el año. Si no están conforme con lo que diga el juez, pueden pedir la apelación de la condena de la pena de muerte”, ha explicado el fiscal Panikorn.

En esta prisión de Koh Samui Daniel Sancho ha sido puesto bajo disposición judicial

La celebración del juicio podría entenderse hasta más de un año, tiempo en el que el hijo de Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo tendrá que permanecer en la prisión de Koh Samui. “Por el momento (Sancho), va a estar en esta prisión, será juzgado aquí y eventualmente se planteará un cambio de prisión, que no sería Bangkok, sino que sería la prisión de Surat Thani (provincia al sur de Tailandia)”, ha manifestado Cacho. El encargado de negocios de la Embajada de España en Tailandia también ha añadido que el joven de 29 años se encuentra en el módulo de enfermería, pues “sufre una hernia discal”, “duerme sobre un colchón” y “está acompañado de cuatro presos”.

