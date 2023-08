Estos son los 20 equipos que disputarán LaLiga 2023/2024

Así es el nuevo logo de LaLiga tras su acuerdo con EA (LaLiga)

Arranca LaLiga 2023/2024 y lo hace una vez más con el FC Barcelona y el Real Madrid como principales candidatos, y casi únicos, al título. La misma historia de siempre en un campeonato en el que solo Atlético, sin apenas fichajes pero con Simeone, parece capaz de plantar batalla y desafiar el duopolio de los dos gigantes.

La escasez de movimientos en el mercado no es algo exclusivo de los rojiblancos, sino que es la tónica general de los equipos españoles. El día que arranca la competición, el gasto de los 20 clubes de LaLiga no supera los 315 millones, según los datos del portal Transfermarkt, y de todos ellos el Madrid copa 128,5. Hay tres equipos –Betis, Athletic y Real Sociedad– que no han invertido ni un solo euro y otros ocho están por debajo de los 10 millones, entre ellos el Barça.

Más allá del gasto y la pelea por el título, se espera un campeonato vibrante en lo que respecta a la lucha por el descenso y también en pelea por hacerse con billete que de acceso a las competiciones europeas. Todo estará abierto en un lado y otro de la tabla, a la que regresan el Alavés, el Granada y la UD Las Palmas con el objetivo de la permanencia. Estos son los 20 equipos que compiten esta temporada en LaLiga.

Alavés: Mendi y el Glorioso están de vuelta

Solo un año ha necesitado el Alavés para regresa a LaLiga: el Glorioso y su mítimo Mendizorroza, uno de esos estadios en los que se respira fútbol, están de vuelta. Los vitorianos llegan con el objetivo principal de evitar caer de nuevo e intentar asentarse en Primera. Para la lograr la permanencia, los dirigentes han apostado por Luis García Plaza para el banquillo. Y tendrán que hacerlo con un contratiempo: la lesión de uno de sus fichajes, el delantero Giuliano Simeone, lesionado de gravedad durante la pretemporada. Además del hijo del Cholo, los vitorianos han incorporado a Gorosabel y Guevara de la Real Sociedad, al veterano goleador Kike García y a Maras, procedente del Almería. También se han asegurado la contiunidad del madridista Antonio Blanco, clave para el ascenso en la segunda mitad de la temporada pasada, y han conseguido la cesión de Rafa Marín.

Fichajes: Antonio Blanco, Andoni Gorosabel, Ander Guevara, Nikola Maras, Rafa Marín y Kike García.

Entrenador: Luis García Plaza.

Jugador más importante: Luis Rioja.

Almería: el proyecto del jeque continua

En agosto de 2019, el ministro saudí Turki Al-Sheikh se hizo con la propiedad del Almería al desembolsar cerca de 30 millones de euros. Su obsesión: convertir al club andaluz en un fijo de LaLiga. Por el momento, ha cumplido. Invirtió en la plantilla, mejoró en las infraestructuras y ascensió al equipo el verano pasado. Tras asegurar la salvación, el Almería, que ha apostado por Vicente Moreno como entrenador para cubrir la salida de Rubí, quiere repetir éxito y seguir asentándose cada vez con más fuerza en Primera. Tras traspasar a El-Bilal en una venta millonaria similar a la de Sadiq del año pasado, el club ha apostado fuerte por Luis Suárez, por el que han pagado 8 millones al Marsella. Además, han incorporado talento joven con las llegadas de Sergio Arribas, Dion Lopy y Marc Pubill. Baba, del Mallorca, y el polivante Edgar, procedente del Betis, también han llegado al club.

Fichajes: Luis Suárez, Sergio Arribas, Dion Lopy, Idrissi Baba, Édgar y Pubill.

Entrenador: Vincente Moreno.

Jugador más importante: Luis Suárez.

Athletic Club: en busca de un rugido con alcance europeo

Guía del Athletic Club en la temporada de LaLiga 2023-2024

En San Mamés hay una palabra que repite cada aficionado rojiblanco: Europa. Los leones llevan seis años sin rugir por el Viejo Continente y esta temporada pretenden que su rugido traspase las fronteras nacionales. Ernesto Valverde afronta su octava temporada, segunda en su tercera etapa, con una plantilla corta debido a las limitaciones del club a la hora de fichar. Al margen de la vuelta de cedidos como Villalibre, a La Catedral tan sólo ha llegado un sólo jugador: Iñigo Ruiz de Galarreta, que regresa a casa diez años después. Sin Iñigo Martínez, traspasado al Barça, la afición bilbaína confía en traer de vuelta a Laporte y se aferran a los Williams para asaltar Europa. Nico Williams, ya asentado, pondrá el desborde, mientras que su hermano Iñaki busca explotar en términos goleadores. Ambos estarán escudados por Oihan Sancet, otro de los ‘cachorros’ fijos en el esquema de Valverde.

Fichajes: Iñigo Ruiz de Galarreta.

Entrenador: Ernesto Valverde.

Jugador más importante: Iñaki Williams.

Atlético de Madrid: nueva temporada, misma historia

Guía del Atlético de Madrid en la temporada de LaLiga 2023-2024.

Parece no pasar el tiempo en el club rojiblanco. Por tercer verano consecutivo, Gil Marín dejó claro antes de empezar el mercado de fichajes que el Atlético no podía realizar una gran inversión para acometer incorporaciones. Bajo esa idea, se hizo con los servicios de Azpilicueta y Söyüncü como agentes libres y tan sólo gastó cinco millones en Javi Galán y 2,7 en Mouriño. Las cuatro caras nuevas apuntalan la defensa de un Simeone que aún sigue buscando la solidez defensiva de antaño. Aún restan días de mercado y asuntos a resolver en el Atlético, como el futuro de Morata, pretendido desde Italia y Arabia, el de un Carrasco, que se debate entre salir o no salir, y especialmente el de Joao Felix, que no cuenta para el entrenador. Pese a la poca inversión realizada, Simeone afronta su duodécima campaña completa con el claro objetivo de pelear por todas las competiciones. “Nuestra afición quieres que seamos campeones, no terceros”, ha declarado antes del inicio liguero.

Fichajes: Azpilicueta, Söyüncü, Javi Galán y Mourinño.

Entrenador: Diego Pablo Simeone.

Jugador más importante: Antoine Griezmann.

Betis: inscripción a Europa

Guía del Betis en la temporada de LaLiga 2023-2024.

Los clubes españoles aún arrastran las consecuencias económicas producidas por la pandemia vivida hace tres años. El Betis es uno de los más damnificados, pero poco a poco mejora su situación. El año pasado logró inscribir a todos los jugadores sobre la bocina, pero tuvo que disputar las primeras jornadas sin varios de sus mejores hombres. Este verano la coyuntura es diferente. “No va a ser lo del año pasado, somos optimistas. El 31 de agosto estarán inscritos todos los jugadores”, afirmó el presidente verdiblanco. Este viernes lograron dar de alta a Rodri, Miran y Juan Cruz, pero aún restan Marc Roca, Bellerín, Marca Bartra, Chadi Riad e Isco, es decir, todos los nuevo fichajes. Manuel Pellegrini tiene la difícil tarea de recuperar la mejor versión de Isco para olvidar la marcha de Canales a Monterrey y conseguir la que sería la cuarta clasificación consecutiva a competiciones europeas.

Fichajes: Marc Roca, Bellerín, Marca Bartra, Chadi Riad e Isco.

Entrenador: Manuel Pellegrini.

Jugador más importante: Fekir

FC Barcelona: la economía frena los deseos de Xavi

El vigente campeón de LaLiga quiere mantener el trono y lo hara, un año más, condicionado por sus problemas económicos. Mientras busca la manera de aliviar las cuentas para moverse en el mercado, Xavi, que demanda refuerzos, ha conseguido cubrir la baja de Busquets con Oriol Romeu y ha puesto la guinda a su centro del campo con el alemán Gundogan, su mejor fichaje. En defensa, a falta de un lateral derecho, ha sumado a un central de garantías como Íñigo Martínez. Hasta ahí bien. El problema para el técnico está en la parcela ofensiva, donde ha perdido a Dembéle y no cuenta, o al menos eso parece, con Ansu Fati. Más allá de Raphina y de la ilusión que genera el canterano Yamal, Xavi quiere socios de garantías para Lewandowski que le permitan repetir el título en LaLiga y recuperar el prestigio en Europa.

Fichajes del Celta de Vigo: Oriol Romeu, Íñigo Martínez e Ilkay Gundogan.

Entrenador: Xavi Hernández.

Jugador más importante: Robert Lewandowski.

Cádiz: cuando la experiencia es un grado

Conocer el camino a recorrer en una determinada competición genera una ventaja añadida sobre el resto de rivales. Y en la carrera por lograr la permanencia, el Cádiz es uno de los más experimentados. Afrontan su carta temporada consecutiva en LaLiga, tras haber superado dos agónicas salvaciones, con una de las cinco plantillas más veteranas del campeonato. Experiencia que vale doble cuando llegan las últimas jornadas y cada equipo quiere sumar puntos de debajo de las piedras. Para lograrlo, Sergio ha vuelto a armar un equipo competitivo que saca el máximo rédito a sus goles, aunque tendrá que transmitir su idea a Darwin Machís, Javi Hernández y Lucas Pires, las tres caras nuevas que presenta el cuadro gaditano además de las opciones de compra ejercidas sobre Sergi Guardiola y Gonzalo Escalante.

Fichajes del Cádiz: Darwin Machís, Javi Hernández y Lucas Pires.

Entrenador: Sergio González.

Jugador más importante: Rubén Sobrino.

Celta: Benítez y la Copa del Rey iluminan el año del centenario

Guía del Celta de Vigo en la temporada de LaLiga 2023-2024.

Pocos equipos españoles afrontan la temporada liguera 2023/2024 con la ilusión que lo hace el Celta e Vigo. Los celestes celebran el año de su centenario con máxima ilusión tras la llegada de Rafa Benítez al banquillo olívico. Su fichaje, calificado como un “sueño” por los directivos vigueses, ha estado acompañado de futbolistas como Starfelt, Manu Sánchez, Dotor y Bamba, que le permitirán desarrollar su idea de juego, intentar alcanzar los puestos europeos y soñar en la Copa del Rey. El inmaculado mercado de fichajes celeste sólo tiene un debe: retener a Gabri Veiga. El jugador revelación de la pasada campaña despertó el interés de varios equipos de la Premier y el Nápoles ha llegado a ofertar 30 millones de euros por sus servicios. En Balaídos se remiten a su cláusula de rescisión, diez millones superior a la propuesta italiana, y cuentan los días para que se cierre el mercado con el canterano en Vigo.

Fichajes del Celta de Vigo: Carl Starfelt, Manu Sánchez, Carlos Dotor, Jonathan Bamba y Carles Pérez en propiedad.

Entrenador: Rafa Benítez.

Jugador más importante: Iago Aspas.

Getafe: Bordalás, el remedio a todos los males

En épocas convulsas la mejor solución siempre suele ser lo que ha funcionado anteriormente. El Getafe, con la soga al cuello a finales de la temporada pasada, depositó en Bordalás y su fútbol, tan criticado como efectivo, todas sus esperanzas para salvar la categoría. Finalmente se consiguió y eso provocó que el técnico se ganase el derecho a afrontar la presente temporada que se plantea incierta para los del Coliseum. Los problemas económicos han impedido que debuten ante el Barcelona con todos los futbolistas inscritos en LaLiga. El Getafe recibirá al campeón bajo mínimos y buscará evitar vivir un final de temporada tan agónico como el pasado.

Fichajes: Choco Lozano, Fuzato y Carmona.

Entrenador: José Bordalás.

Jugador más importante: Djené Dakonam.

Girona: Michel y Stuani mantienen el optimismo en Montilivi

Michel ha conseguido que el Girona sea un equipo incómodo, al que cuesta ganar, pero sobre todo un equipo de autor. En sus dos temporadas anteriores ha implantado una idea de juego atractiva que ha potenciado individualmente a cada jugador a lo largo de sus dos años. Por el camino al inicio de su tercera campaña ha perdido a jugadores importantes como Oriol Romeu, Rodrigo Riquelme o Taty Castellanos, pero cuenta con los refuerzos de Artem Dovbyk, Iván Martín, Blind y las cesiones de Sávio y Pablo Torre. Además del sempiterno Christian Stuani, que afronta el inicio liguero con la pólvora intacta tras anotar cuatro goles en los siete partidos de pretemporada. Una vez asentados en LaLiga, el Girona busca dar un paso más hacia la zona noble de la tabla.

Fichajes: Artem Dovbyk, Iván Martín, Blind, Sávio y Pablo Torre.

Entrenador: Michel.

Jugador más importante: Stuani.

Granada: una temporada y no más

Poco más de un año ha necesitado el Granada para regresar a la élite del fútbol español. Su pasó por la segunda división le sirvió para lamerse las heridas y volver a LaLiga cargados de ilusión. El tiempo para pruebas y amistosos ha finalizado, la competición ya está aquí y los puntos valen igual ahora que a final de temporada. Para ello, pilares del ascenso como José Callejón, que vuelve a LaLiga Uzuni, Ricard Sánchez y Raúl Fernández, flamante zamora, estarán rodeados de hombres experimentados como Weissman, Gonzalo Villar, Manafá, Diédhiou y Vallejo. Todos ellos bajo las órdenes de un Paco López que tendrá un exigente estreno en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid.

Fichajes del Granada: Weissman, Gonzalo Villar, Manafá, Diédhiou y Vallejo.

Entrenador: Paco López.

Jugador más importante: Myrto Uzuni.

UD Las Palmas: de Canarias hacia LaLiga

Quieren volar alto desde las Islas Canarias, pero hacerlo respetando sus orígenes. El cuadro insular regresa a la máxima competición cinco temporadas después plagado de futbolistas locales. Viera, Sandro, Pejiño, Loiodice y Kirian reflejan la apuesta del equipo por jugadores de su tierra, que disfrutan teniendo la posesión y siendo protagonistas con el balón. Para llevarlo a cabo, pocos mentores mejor que García Pimienta. El extécnico culé ha conseguido que su equipo despliegue un juego vistoso como efectivo en Segunda División. El reto, es que lo mantenga en Primera. Con el obejtivo de cumplir las expectativas, Mika Mármol, Sandro Ramírez, Escandell, Munir Sinkgraven, Javi Muñoz, Herrera y Araujo han sido llamados a filas.

Fichajes de la UD Las Palmas: Mika Mármol, Sandro Ramírez, Escandell, Munir Sinkgraven, Javi Muñoz, Herrera y Araujo.

Entrenador: García Pimienta.

Jugador más importante: Jonathan Viera.

Mallorca: Javier Aguirre y Pablo Ortells descorchan la ilusión

Pocos clubes en el fútbol español se han movido tan bien en el mercado de fichajes como el Mallorca. Los bermellones se han hecho con los servicios de Toni Lato, Omar Mascarell, Samu Costa, Van der Heyden, Sergi Darder y Cyle Larin, delantero canadiense que formará una dupla compacta junto a Muriqi. Todas estas incorporaciones las ha llevado a cabo el director deportivo Pablo Ortells invirtiendo los 22 millones que dejó Kang-in Lee tras su marcha al PSG. El proyecto del Mallorca afronta su temporada más ilusionante tras cinco años en los que han pasado de deambular por la Primera Federación, tercera categoría del fútbol español, a ser un habitual en LaLiga. Javier Aguirre tiene gran culpa de ello. La temporada pasada, el mexicano esculpió un equipo incómodo y capaz de competir ante cualquier rival al que sólo le faltaron tres puntos para disputar competición europea. Certificar la permanencia cuanto antes y a partir de ahí soñar con llegar lo más alto posible es el mantra que rodea al cuadro bermellón.

Fichajes: Toni Lato, Mascarell, Van der Heyden, Cyle Larin, Samu Costa y Sergi Dardes.

Entrenador: Javier Aguirre.

Jugador más importante: Muriqi.

Osasuna: nadie se rinde

Los jugadores, la directiva y la afición caminan a una en Pamplona. Nadie se rinde. Ni en el terreno de juego, donde la temporada pasada alcanzaron la final de Copa del Rey en la que complicaron al Real Madrid, ni en los despachos, donde, tras superar las trabas de la UEFA, han conseguido disfrutar lo que se ganaron en el campo: disputar competición europea. Esta temporada, el equipo disputará tres competiciones en las que Arrasate, que vive su sexta campaña en El Sadar, pretende al menos repetir los éxitos del curso pasado. Para ello ha sumado a sus filas a Mojica, Arnáiz, Raúl García y Alejandro Catena. Sin embargo, ha sufrido la baja de Abde, que volvió al Barça tras su fructífero paso por Pamplona. Los que sí se mantienen son Budimir, el hombre gol de Osasuna, Lucas Torró, el ancla en el esquema de Arrasate y Braulio, el director deportivo de la entidad que ha dado forma a uno de los mejores Osasuna de la época moderna.

Fichajes: Mojica, Arnáiz, Raúl García y Alejandro Catena.

Entrenador: Jagoba Arrasate:

Jugador más importante: Budimir.

Rayo Vallecano: Nuevo proyecto, nuevas ilusiones

La salida de Iraola fue una jarro de agua fría para el conjunto vallecano. El técnico vasco había logrado implantar un estilo de juego a tan atractivo como efectivo en Vallecas. Sin embargo, ahora será Francisco quien siembre su idea y forma de plantear los partidos. Mejor no ha podido empezar, en su primer encuentro oficial con el Rayo superó a domicilio precisamente a uno de sus exequipos, el Almería. Isi Palazón y Nteka, ambos llamados a ser importantes esta temporada, fueron los goleadores. Además de los dos futbolistas, Francisco cuenta con varias caras nuevas. Aridane, Pacha Espino y Kike Pérez sustituyen a Comesaña, Catena y Fran García que hicieron las maletas rumbo a Villarreal, Osasuna y Real Madrid respectivamente.

Fichajes: Aridane, Pacha Espino y Kike Pérez.

Entrenador: Francisco.

Jugador más importante: Isi Palazón.

Real Madrid: muchos imprevistos y un fichaje estrella

Guía del Real Madrid en la temporada de LaLiga 2023-2024.

Un fichaje estrella, Jude Bellingham, y muchos imprevistos, demasiados. Así afronta Carlo Ancelotti su tercera temporada al frente del Real Madrid en esta segunda etapa. El objetivo está claro: ganar el título de LaLiga. Los blancos tendrán que hacerlo con un nuevo dibujo, sin nuevo tras la inesperada salida de Karim Benzema y sin su portero titular, Courtois, lesionado de gravedad tras romperse el cruzado. Además, en la primera jornada también perdió para todo el curso a otro pilar defensivo, Eder Militao. A todo esto tendrá que sobreponerse el entrenador italiano, que apostará por los jóvenes en el last dance Kroos y Modric. Ellos son la esperanza del Madrid: Vincius, Camavinga, Rodrygo y, por supuesto, Bellingham. Los 103 millones de euros son la principal y casin única inversión de los madridistas en el merdado, en el que también han llegado Joselu y Brahim para remplazar a Mariano y Asensio. Además, han apostado por Fran García para reforzar el lateral izquierdo y han contratado a un nuevo talento, el turco Arda Güler.

Fichajes: Jude Bellingham, Brahim Díaz, Joselu y Arda Güler

Entrenador: Carlo Ancelotti.

Jugador más importante: Vinicius Jr.

Real Sociedad: lo difícil no es llegar, sino mantenerse

Guía de la Real Sociedad en la temporada de LaLiga 2023-2024.

A muchos clubes de fútbol español les encantaría atravesar la situación que vive la Real Sociedad. En época de austeridad económica, tiene las cuentas saneadas y la sostenibilidad de la entidad asegurada, mientras que a nivel deportivo los resultados no pueden ser mejores. La temporada pasada logró el cuarto puesto liguero, máximo a lo que podía aspirar, que le permitirá competir esta temporada en Champions League. Sin Sorloth, traspasado al Villarreal, pero con André Silva, fichado para suplir al noruego, y Sadiq, recuperado de su rotura del ligamento cruzado, los txuri urdin buscarán lo más difícil en el fútbol: mantener el rendimiento. Imanol Alguacil tampoco podrá contar con David Silva, ya que decidió poner fin a su carrera deportiva tras sufrir una lesión de larga duración.

Fichajes de la Real Sociedad : André Silva y Hamari Traoré.

Entrenador: Imanol Alguacil.

Jugador más importante: Miker Oyarzabal.

Sevilla: objetivo asentarse en Champions

En Sevilla han hecho borrón y cuenta nueva. Pocos aficionados recuerdan la irregular primera mitad de la temporada pasada que les llevó a pelear por evitar el descenso. El culpable de la amnesia colectiva no es otro que José Luis Mendilibar. Asumió el banquillo hispalense con el equipo coqueteando seriamente con el descenso y en cuatro meses le hizo campeón de Europa League. Tras ganarse a pulso la renovación, afronta su primera temporada completa en Sevilla con el objetivo de entrar en Champions. Para ello han llegado Pedrosa, procedente del Espanyol, y Sow, del Eintracht de Frankfurt, además de haber ejercido la opción de compra por Badé. Aunque la principal nueva cara del Sevilla no está sobre el terreno de juego, sino en los despachos: Víctor Orta sustituye a Monchi como director deportivo.

Fichajes: Sow, Pedrosa y Badé.

Entrenador: José Luis Mendilibar.

Jugador más importante: En-Nesyri.

Valencia: bloqueados en el ostracismo

Guía del Valencia en la temporada de LaLiga 2023-2024.

En Mestalla han vivido tiempos mejores a los actuales. Desde que Peter Lim se hizo con el club a finales de 2014, la inestabilidad y el caos han reinado en el club valencianista, tanto en los despachos como en el terreno de juego. El cambio constante de directivos y, especialmente, entrenadores, unido a la nula inversión del singapurense, ha hundido al Valencia en el ostracismo. Y para salir de ahí, la afición se aferra a su técnico, Baraja, y los jóvenes talentos de la cantera que están tirando abajo la puerta del primer equipo. El entrenador deberá afrontar el curso con una plantilla mermada tras las bajas de Samu Lino, Kluivert, Cavani, Lato y Musah y únicamente reforzada con la llegada de Pepelu. Lim ha bloqueado todos los fichajes hasta que no se cierre la salida de Samu Castillejo. En Mestalla esperan certificar su permanencia en LaLiga con menos sufrimiento que el curso pasado.

Fichajes: Pepelu.

Entrenador: Rubén Baraja.

Jugador más importante: Gayá.

Villarreal: a la octava va la vencida

Guía del Villarreal CF en la temporada de LaLiga 2023-2024.

El Villarreal no se pone límites ni en plena reconstrucción. Tras un verano en el que han hecho caja con los 35 millones obtenidos por la marcha de Nico Jackson al Chelsea, los 40 que dejó Pau Torres con su salida al Aston Villa y los 20 que abonó al Milan por Chukwueze, los groguets son más ambiciosos que nunca. No quieren bajarse del tren de las competiciones europeas y se ilusionan con romper la racha de siete años sin conseguir el billete a Champions vía Liga. Setién afronta su primera temporada al mando del submarino amarillo con los fichajes de Ben Brereton, desde el Blackburn Rovers, Santi Comesaña, Denis Suárez, Matteo Gabbia vía cesión y Sorloth. La llegada del delantero noruego ha generado gran expectación e ilusión en Villarreal, pero será Gerard Moreno el faro de un equipo que sueña con la Champions.