El Atlético se aferra a Griezmann y Simeone para pelear por LaLiga 2023-2024

Parece no pasar el tiempo en el club rojiblanco. Por tercer verano consecutivo, Gil Marín dejó claro antes de empezar el mercado de fichajes que el Atlético no podía realizar una gran inversión para acometer incorporaciones. Bajo esa idea, se hizo con los servicios de Azpilicueta y Söyüncü como agentes libres y tan sólo gastó cinco millones en Javi Galán y 2,7 en Mouriño. Las cuatro caras nuevas apuntalan la defensa de un Simeone que aún sigue buscando la solidez defensiva de antaño.

Aún restan días de mercado y asuntos a resolver en el Atlético, como el futuro de Morata, pretendido desde Italia y Arabia, el de un Carrasco, que se debate entre salir o no salir, y especialmente el de Joao Felix, que no cuenta para el entrenador. Pese a la poca inversión realizada, Simeone afronta su duodécima campaña completa con el claro objetivo de pelear por todas las competiciones. “Nuestra afición quieres que seamos campeones, no terceros”, ha declarado antes del inicio liguero.

Poca inversión, pero fichajes de garantías

El mercado de fichajes del Atlético de Madrid ha sido como el de la mayoría de clubes españoles: flojo y mirando siempre el bolsillo. Pese a las complicaciones económicas, Simeone ha visto como se ha cumplido su objetivo de reforzar la defensa, ya saben, los cimientos sobre los que el argentino edifica sus mejores equipos. Azpilicueta y Söyüncü llegaron al Metropolitano como agentes libres mientras que sólo gastaron 7,7 millones de euros en Galán y Santiago Mouriño, que jugará esta temporada cedido en el Zaragoza. No se esperan más movimientos salvo que se produzcan las salidas de Morata y Joao Félix.

Pablo Barrios tira la puerta

A pesar de su juventud, 20 años recién cumplidos, Pablo Barrios tiró la puerta del Atlético de Madrid la temporada pasada. Disputó 26 partidos oficiales y se convirtió en el símbolo de la academia rojiblanca. Ningún canterano se había asentado en el primer equipo desde que lo consiguiera Thomas Partey en 2015. Simeone ve al español como el recambio natural de Koke, principal estandarte del técnico argentino. “Tiene algo fantástico para alguien de su edad. Puede ocupar los tres o cuatro lugares del medio, más en banda o más centrado. Lo veo parecido a Koke”, afirmó el argentino.

Simeone sigue siendo el líder

La temporada pasada el Metropolitano se dividió por la tensa relación entre Joao Félix y Simeone. Una parte se inclinaba a favor de que el portugués no mostraba su rendimiento por el estilo de juego rojiblanco y otro sector opinaba que debía ganarse el puesto en el campo. El erasmus del luso en el Chelsea le dio la razón a Simeone y volvió a unir a toda la afición. El Cholo afronta su decimosegunda temporada completa al frente de un Atlético con el que lo ha ganado todo excepto la Champions.