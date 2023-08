David Soria responde a Xavi: “El año pasado fue el sol y el césped y ahora el árbitro, siempre tienen una excusa”

David Soria durante un partido con el Getafe (REUTERS).

El Getafe - Barcelona aún no ha finalizado, se sigue disputando en los micrófonos con declaraciones cruzadas entre miembros de ambos equipos. Xavi Hernández fue el primero en mostrar su descontento tras ser expulsado y ver cómo su equipo, por tercer año consecutivo, se va del Coliseum sin marcar un gol y sin los tres puntos. “Si este partido es el producto Liga, es una vergüenza absoluta. Entiendo que la gente no vea el fútbol. Lo de hoy no ha sido un partido”, espetó Xavi en rueda de prensa.

Seguidamente del técnico azulgrana, Bordalás tomó su relevo ante los medios de comunicación. En el mismo asiento y con el mismo micrófono con el que Xavi se había quedado a gusto criticando el partido, el técnico azulón salió en defensa de sus jugadores. “Sus palabras son una forma de camuflar el buen partido de mis futbolistas. No comparto su opinión y es una forma de justificar, obviamente, que no ha conseguido los tres puntos con un plantillón, con jugadores increíbles. No lo comparto ni mucho menos”, respondió José Bordalás.

“Siempre tienen una excusa, me encanta que piensen así”

24 horas después de los acontecimientos, David Soria, meta titular del Getafe, también se pronunció en Deportes Cope sobre las palabras del entrenador azulgrana. “No pueden venir a nuestro campo y que esperen que les dejemos jugar a gusto. Nosotros no podemos jugar como el Barcelona, tenemos otras cualidades. Cuando un equipo va ganando o tiene un resultado positivo, no tiene prisa”, afirmó Soria.

Te puede interesar: El Getafe vuelve a desquiciar a Xavi: muchas quejas y ninguna victoria en el Coliseum

El técnico del FC Barcelona, Xavi Hernández, durante el partido de la primera jornada de LaLiga contra el Getafe, en el Coliseum Alfonso Pérez. (EFE).

Otro de los temas que más polémica causó fue el tiempo añadido por Soto Grado. Desde el cambio de normativa y, con el fin de disputar más tiempo efectivo, los árbitros prolongarán el tiempo que crean necesario. Una medida, desacertada para Xavi. “Es una vergüenza lo del tiempo. Tiempo efectivo ya, se acabó, es una vergüenza que se hayan añadido 20 minutos. Estamos haciendo el ridículo”.

Te puede interesar: El enfado de Xavi tras el empate del Barcelona y su expulsión en Getafe: “Es una vergüenza absoluta”

“No estamos acostumbrado a jugar con sol”

Declaraciones sobre las que también se pronunció el meta azulón. “Araujo se tiró cinco minutos en el suelo para que revisaran una jugada en el VAR, pero de eso nadie habla. El año pasado fue el sol y el césped, y este año el árbitro. Siempre tienen una excusa. Me encanta que piensen así. Eso quiere decir que estamos haciendo bien las cosas”, contestó Soria.

Cabe recordar que la temporada pasada Getafe y Barcelona también empataron sin goles en un encuentro disputado a las 16.00 horas. Horario del que se quejó Xavi al término del encuentro. “Sin ánimo de que suene a excusa, pero nosotros estamos acostumbrados a jugar de noche, sin sol. Es una evidencia”, espetó. La realidad es que al Barça se le atraganta el Coliseum, donde acumula cuatro temporadas sin ganar.

Seguir leyendo: