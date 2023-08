El Barcelona se estrella ante el getafe de Bordalás y no pasa del empate en su debut en Liga

Lewandowski y Gastón Álvarez disputan un balón (REUTERS).

El campeón no ha podido estrenarse con victoria en LaLiga. Los de Xavi Hernández, que fue expulsado en el ecuador del segundo tiempo, no pudieron pasar del empate (0-0) ante el siempre combativo y correoso Getafe de José Bordalás. Ambos equipos acabaron el partido con diez jugadores debido a las expulsiones de Raphinha primero y Jaime Mata más tarde. Los azulgranas abandonan el Coliseum sin conseguir la victoria por cuarto año consecutivo.

Te puede interesar: Un Xavi desesperado es expulsado en el Getafe-Barcelona tras protestar al cuarto árbitro: “Es una vergüenza”

Los extremos se tocaron en el Coliseum Alfonso Pérez. No porque los estilos de juego de Getafe y Barça sean antagónicos, que lo son, sino por la idéntica mentalidad que tienen de continuar con su idea hasta el final. En ese particular duelo de filosofías entre la de Xavi y Bordalás, el estilo del técnico azulón se impuso, pero el daño fue para ambos equipos. La intensidad que imprimieron sus futbolistas provocó que Raphinha perdiese los nervios, propinara un codazo en el rostro a Gastón Álvarez en una jugada sin balón de por medio y se marchara expulsado. El brasileño dejó a su equipo con un jugador menos, aunque ya en el segundo tiempo Jaime Mata se encargó de igualar la balanza tras llegar tarde a un balón dividido.

Te puede interesar: Raphinha cae en la trampa del Getafe de Bordalás: así fue la acción que provocó la roja del jugador del Barça en cuatro minutos

Xavi, valiente pese a la expulsión de Raphinha

Xavi interpretó la expulsión del atacante azulón como una oportunidad de ir por el partido de manera descarada y mandó a sus jugadores ir a por el partido. Dio entrada a Gavi, Ansu Fati, Abde y el joven canterano Lamine Yamal. Antes de la entrada del séptimo de caballería, el Barça había estado muy cerca de tirar el muro defensivo del Getafe. Percutieron por la banda de Abde, uno de los más activos en el tramo final, pero la ocasión más clara la tuvo Lewandowski de cabeza, pero Gastón Álvarez emergió como héroe azulón al sacar el balón bajo palos.

Abde durante una acción del partido ante el Getafe (REUTERS).

Bordalás refrescó la delantera dando entrada a Borja Mayoral y Choco Lozano, el hondureño, todavía fuera de forma, tuvo una gran ocasión para desnivelar el partido, pero su remate no tuvo la precisión requerida y se marchó por el lateral de la red. El pundonor de Araujo permitió al Barça ganar en profundidad al mismo tiempo que Pedri, con libertad de movimientos, era un quebradero de cabeza para la zaga azulona.

La ‘prórroga’ ha llegado para quedarse

La nueva normativa para paliar la pérdida de tiempo en el fútbol español no ha estado exenta de polémica. Xavi Hernández criticó el nuevo modelo en rueda de prensa al considerar que no aún así se sigue perdiendo tiempo “Se añade tiempo, pero no es efectivo”, afirmaba el técnico catalán. Más satisfecho dejó a Bordalás. “Si creen que es la solución al problema, bienvenido sea”.

Lo cierto es que los aficionados deben acostumbrarse, al menos esta temporada, a que los partidos dejen de durar 90 minutos y superan en muchas ocasiones los 100. Pese a disputar casi dos horas de partido, ni Barça ni Getafe fueron capaces de perforar la red. Al final, reparto de puntos que deja insatisfecho a Xavi y feliz a Bordalás. Las dos caras de la moneda.

Seguir leyendo: