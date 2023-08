Kane ficha a tiempo por el Bayern de Múnich para disputar la ‘nueva’ Supercopa alemana

Harry Kane durante su presentación con el Bayern de Múnich. Twitter (@HKane).

Cuando Franz Beckenbauer animó a Dietrich Mateschitz, dueño de Red Bull hasta su fallecimiento, a fundar en 2009 el RB Leipzig, no se imaginó que una década y media después se convertiría en uno de los grandes rivales del Bayern de Múnich. “Además del Borussia Dortmund, tenemos un nuevo equipo al que atacar”, reconocía en 2016 Uli Hoeness, presidente del club bávaro en aquel año. Los partidos entre Bayern y Leipzig se han convertido en uno de los principales atractivos de la era moderna en la Bundesliga. Algo similar a lo ocurrido en Inglaterra con la nueva rivalidad entre Manchester City y Liverpool.

Te puede interesar: Kepa deja plantado al Bayern de Múnich y se acerca al Real Madrid

El ‘nuevo’ clásico alemán es sinónimo de emociones y goles. Precisamente, en la anterior edición de la Supercopa alemana que también se disputaron Bayern y Leipzig, el partido finalizó 5-3. Ocho goles en total que, si echamos la vista atrás en los últimos siete partidos, observamos como la media goleadora asciende hasta los 4,42 tantos por encuentro. De aquel partido que se saldó con triunfo del Bayern en la última edición de la Supercopa no repiten ni los entrenadores, Marco Rose y Thomas Tuchel sustituyen a Tedesco y Nagelsmann en Leipzig y Bayern respectivamente, ni los capitanes pues tanto Neuer como Gulácsi sufren molestias musculares y no estarán sobre el césped del Allianza Arena.

Te puede interesar: El Real Madrid arranca con un dilema en la portería y sin ‘9′

La kryptonita del omnipresente Bayern

Quien si repetirá presencia, y ya van once consecutivas, es el Bayern de Múnich, ganador de las últimas once Bundesligas. Sin embargo, el número de participaciones no es directamente proporcional al número de ediciones ganadas. De hecho, es el título que más le cuesta ganar al club bávaro. De sus últimos 11 encuentros, ha hincado la rodilla en cuatro de ellos. Uno ante el Wolfsburgo y los tres restantes frente el Borussia Dortmund, el último de ellos en 2019. Por ello, el trofeo es tan importante para Tuchel. “Le doy mucha importancia a este título porque nos puede dar impulso”, afirmó en rueda de prensa.

Crédito: FC Bayern Múnich

El Leipzig por su parte volverá a retar al Bayern tras haber reeditado su triunfo en la última Copa alemana. Lo hará tras haber sufrido un gran cambio de imagen respecto a la última edición de la Supercopa. Titulares habituales como Christopher Nkunku, Josko Gvardiol, Dominik Szoboszlai, Konrad Laimer y Marcel Halstenberg y el partido de mañana es visto por el entrenador también como un examen que permitirá ver como está el equipo de cara a la temporada. “Tenemos que darnos cuenta de donde estamos. Lo que he visto hasta ahora genera optimismo. Pero podemos tener problemas”, dijo Marco Rose, técnico del Leipzig.

Dani Olmo reta al recién llegado Harry Kane

Su principal arma para frenar al Bayern será el español Dani Olmo, recientemente renovado hasta 2027.“Cerré la temporada ganando dos títulos (Copa alemana y Nations League) y ahora puedo levantar otro en el primer partido del curso. Vamos a por más”, afirma el español, que le marcó al Bayern hace un año. Por sus pies pasa romper la maldición. El campeón de Copa no gana la Supercopa desde 2019.

En frente, Harry Kane. Recién llegado del Tottenham a cambio de 100 millones de euros tras haber superado una odisea para vestir la zamarra bávara. Fue retenido en el aeropuerto por Daniel Levy que intentó hacerle cambiar de opinión en el último momento. “El Bayern era una oportunidad que no podía dejar pasar”, afirma un Kane que ha sido inscrito para la final de la Supercopa ante el Leipzig, donde se espera que tenga minutos e inicia de esta manera su aventura con el Bayern de Múnich.

Seguir leyendo: