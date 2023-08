Guardiola prolonga su peor maldición con el Manchester City y critica el tiempo añadido: “Estaríamos jugando hasta las nueve de la mañana”

Pep Guardiola, durante la Supercopa inglesa ante el Arsenal. (Reuters)

A Guardiola no le queda otra opción que aferrarse al refranero, tan popular como cierto en tantas ocasiones, para olvidar su derrota en la final de la Supercopa inglesa ante el Arsenal. “Las estadísticas están para romperlas”, asegura el proverbio español, y en este caso, a los de Pep no les queda otra opción que seguir trabajando para conseguirlo. Fabio Vieria anotó el penalti decisivo de la tanda y arrebató al City la Supercopa de Inglaterra. Antes, un gol de Trossard pasados dos minutos del tiempo añadido, forzó la tanda de penaltis donde salió victorioso el Arsenal.

Te puede interesar: Monchi se pronuncia sobre la acusación de coger del cuello a Isco y Sara Sálamo explota

A lo largo de su carrera como entrenador, ha resultado difícil encontrar una ‘kryptonita’ a Pep Guardiola. Sin embargo, las Supercopas nacionales han emergido como tal. Del Bayern de Múnich se marchó sin haber logrado una sola victoria, hincó la rodilla en sus tres ocasiones. Dos ante el Borussia Dortmund y una frente el Wolfsburgo. Con el Manchester City ha perdido el mismo número de veces, la última, el pasado domingo ante el Arsenal en un partido cuyo desenlace fue dramático para los de Guardiola.

Te puede interesar: Fernando Carro, CEO del Bayer Leverkusen: “No creo que Arabia vaya a tener mucho impacto, no es una liga interesante”

“No consultan a los entrenadores”

El City se había adelantado mediante Palmer, había logrado maniatar a los gunners y el tiempo, tanto reglamenatio como añadido, ya estaba cumplido. Stuart Attwell decidió alargar el partido hasta pasado el minuto 100 y fue ahí cuando con el encuentro agonizando un lanzamiento de Trossard rebotó en Akanji y entró mansamente en la portería de Ortega, hasta entonces inexpugnable. “Tenemos que acostumbrarnos (al tiempo añadido). Tenía la sensación de que no pasó mucho para alargar ocho minutos. Es una buena pregunta para la directiva internacional y para toda la gente. No consultan a los entrenadores, no consultan a los jugadores cuál es su opinión. Vas ahí y tienes que aceptarlo, tienes que hacerlo”, indicó Guardiola.

Guardiola y Arteta se abrazan tras la disputa de la Supercopa inglesa. (Reuters)

El de Sampedor no cesó ahí su crítica a los nuevos tiempos añadidos en Inglaterra. “Ahora los partidos serán de 100 minutos, eso seguro. Imagínense si añaden tiempo cada vez que marcas un gol en un partido que va 4-3, mañana, a las 9 de la mañana, ¡estoy aquí jugando todavía!”, comentó Guardiola en tono irónico. “¡No me pregunten mi opinión!”, finalizó.

Arteta le ganó el duelo a su amigo

La otra cara de la moneda la refleja Mikel Arteta. Sus jugadores volvieron a dar una lección de competitividad ante el equipo que hace menos de tres meses les arrebató una Premier League que lideraron hasta final de campaña. Amigo personal de Guardiola y exsegundo entrenador en el Coty, Arteta diseñó un plan táctico con el que secó a Haaland y mantuvo a su equipo con vida hasta el tramo final del partido donde lograron empatar y ganar por penaltis.

Tercer título de Arteta con el Arsenal tras haber conquistado una FA Cup y otra Supercopa. El City se queda sin la posibilidad de sextete y Guardiola extediende su maldición en este torneo ante un Arsenal que promete pelea por la Premier.

Seguir leyendo: