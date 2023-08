Margallo culpa a Yolanda Díaz de que Pablo Iglesias ya no esté en la Cadena Ser

El exministro de Asuntos Exteriores José Manuel García-Margallo (Jesús Hellín - Europa Press)

La Cadena Ser ha decidido no dar continuidad al programa El Ágora de Hora 25, un espacio político dirigido por Aimar Bretos, donde Pablo Iglesias, Carmen Calvo y José Manuel García-Margallo debatían acerca de la actualidad política del momento. De esta, los tres expolíticos no compartirán este espacio de tertulia durante la próxima temporada. Una decisión que el exministro de Asuntos Exteriores ha achacado a la ministra de Trabajo en funciones y líder de Sumar, Yolanda Díaz, porque, según ha afirmado, a esta política “no le gusta que Pablo Iglesias tenga voz”.

A través de su cuenta de Twitter, José Manuel García-Margallo no ha dudado en difundir cuál considera que ha sido uno de los motivos por lo que El Ágora de Hora 25 ha llegado a su fin. “Muchos preguntan por qué se cierra el Ágora de Hora25. Respuesta: A Yolanda Díaz no le gusta que Pablo Iglesias tenga voz”. Aunque el texto no acaba ahí y también ha asegurado que hay otros culpables detrás de dicha decisión. “A algunos socialistEs que la tenga Carmen Calvo. A aquella y a estos no les gusta que la tengo yo”. Y para finalizar ha añadido: “Sánchez dobló el pulgar”, una frase a la que le acompaña un puño cerrado con el pulgar hacia abajo.

Te puede interesar: Yolanda Díaz gana tiempo pero Pablo Iglesias avisa: “Sin vetos no habríamos perdido 700.000 votos”

Muchos preguntan porqué se cierra el Ágora de Hora25.



Respuesta: A Yolanda Díaz no le gusta que @PabloIglesias tenga voz; a algunos socialistEs que la tenga @carmencalvo_.



A aquella y a estos no les gusta que la tengo yo.



Sánchez dobló el pulgar. 👎🏻 pic.twitter.com/RxcTUym2fn — JM García-Margallo (@MargalloJm) August 3, 2023

Aunque también ha compartido un mensaje dirigido a sus compañeros: “Me he divertido mucho con vosotros. Lo hemos hecho tan bien que nos han despedido. El anarquismo intelectual no mola. ¡Hasta la próxima!”

El expolítico no ha sido el único crítico con la decisión de poner fin al programa. La líder de Podemos, Ione Belarra, también ha dado su opinión al respecto a través de cuenta de Twitter. “La Cadena Ser cancela el Ágora, uno de los pocos programas de radio y TV donde se podían escuchar voces plurales. Después de años de cerco mediático, resulta evidente la estrategia del poder para silenciar a Podemos. Es el momento de apoyar Canal Red con más fuerza que nunca”.

Por su parte, Pablo Iglesias también se ha pronunciado al respecto, aunque las suyas han sido palabras de agradecimiento: “Ayer me comunicaron en la SER que el Ágora no continuará la próxima temporada. Quiero dar las gracias a la cadena, a Aimar Bretos, a Víctor Olazábal y a todo su equipo por la oportunidad y por haberme enseñado tanto de radio. Y también a José Manuel García-Margallo y Carmen Calvo por haber hecho posible un tipo de debate nada frecuente que, además, tuvo un enorme seguimiento. Gracias, por último, a toda la gente que cada lunes a las 22 nos ha escuchado todo este tiempo. Abrazos”.

Quien hasta el momento no ha compartido ningún tipo de mensaje, opinión ni nada al respecto ha sido Carmen Calvo. La socialista permanece en silencio ante fin del programa que ha acogido a estos tres políticos durante varias temporadas.

Seguir leyendo: