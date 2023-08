El dardo de Lydia Lozano al actor de ‘Mía es la venganza’ que criticó Sálvame: “¿La han quitado? Lo siento muchísimo”

Lydia Lozano, en 'Sálvame'. (Mediaset España)

Lydia Lozano está pletórica tras grabar el docureality de Netflix sobre Sálvame en América. La periodista, al igual que sus compañeros, ya está de vuelta en España y afronta unas vacaciones en las que no parece quitarle el sueño el futuro laboral tras el final del formato de Telecinco. A su llegada a Madrid, la canaria ha atendido a los medios y no ha dudado en cargar contra el actor Armando del Río, de la serie Mía es la venganza, por sus críticas a Sálvame.

Te puede interesar: Terelu Campos se suma a la cruzada de ‘Sálvame’ contra Telecinco: “Solo hay que ver las audiencias”

La tertuliana ha asegurado que le gustaría volver a Telecinco tras finalizar la era Sálvame, ya que considera que la cadena es su “casa”. Además, ha defendido al programa en el que ha trabajado durante los últimos 14 años. En ese sentido, Lydia ha respondido ante el micrófono de Europa Press a las críticas de la presentadora Paula Vázquez y del mencionado actor.

“Ya me gustaría que Paula Vázquez durase otros 14 años en televisión”, espeta Lozano, que confiesa haberse sorprendido por las palabras de la presentadora porque hasta entonces le caía “estupendamente”. Aprovechando ese tema, la colaboradora ha rescatado la polémica con Armando del río y le ha lanzado un dardo envenenado: “Que hagan esas tonterías… como el actor de ‘Así es la venganza’ o no sé cómo se llamaba esa serie, con Lydia Bosch, que dijo que había que leer más”, ha recordado.

“No sé quién es, no lo he visto en mi vida. Decir que nosotros, que a la hora nuestra, había que leer y había que ir al cine. Yo leo, yo voy al cine, yo me veo todas las series, trabajo mucho y ya está. No sé por qué hay que meterse con nosotros, pero así es la venganza. Uy, ¿la han quitado? Lo siento muchísimo”, sentencia Lydia con sorna tras el fracaso en audiencias de la serie en las tardes de Telecinco y su traslado a Divinity.

Críticas a ‘Sálvame’

Armando del Río, en una imagen promocional de 'Mía es la venganza'. (Mediaset España)

El conflicto del formato de La Fábrica de la Tele con Armando del Río surgió cuando el actor, en una entrevista promocional de Mía es la venganza, aseguró que la gente tendría que dar las gracias si la serie iba a sustituir al programa. “Hay que cambiar un poco el chip en este país, y dejar de ver ‘Sálvame’ para ver una serie diaria o leer un libro”, afirmó en aquella conversación con El Televisero.

Desde el espacio vespertino no dudaron en responder al intérprete con un irónico vídeo en el que afirmaban que “tiene un ego mucho más grande que su palmarés”. Finalmente, Del Río pidió disculpas a los seguidores del programa que pudieran haberse ofendido con sus palabras, aunque insistió en que se trataba de su opinión y la había expresado libremente.

Por su parte, Paula Vázquez acusaba a Sálvame en una entrevista con Bluper de haber “deteriorado el entretenimiento”, unas declaraciones ante las que María Patiño respondió tajante en Twitter: “Mira que algunas/os se empeñan en criticar un formato como ‘Sálvame’, sin darse cuenta de que al que realmente desprecian es al espectador”, sentenció la gallega.

Seguir leyendo: