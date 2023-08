Los 28 nuevos radares que se instalan en España y que no tienen nada que ver con los habituales

Imagen de la carretera C-59 donde entrarán en funcionamiento dos nuevos radares de tramo (Europa Press)

El control en carreteras y vías urbanas, que permite conocer si los conductores respetan las señales de circulación, corre a cargo de los radares en gran medida. De esta forma, existen cientos de ellos instalados en distintos puntos de España. Y ahora, han comenzado a instalarse unos nuevos, que nada tienen que ver con los habituales, ya que tienen otros mecanismos de funcionamiento. En concreto, se han instalado 28 unidades de estos nuevos radares, denominados pedagógicos, en los entornos escolares de Barcelona. Se trata de un dispositivo que funcionará durante el horario lectivo, controlando que no se supere la velocidad establecida para dichas vías.

A diferencia de los habituales, que cuentan con un controlador de la velocidad que hace una fotografía del vehículo cuando supera el límite establecido, estos mostrarán a través de un panel la velocidad de cada vehículo, para que el conductor sea consciente de que circula a más rápido de lo permitido. Además, estos dispositivos no servirán para sancionar a los ciudadanos, por lo menos de momento. Eso sí, en apariencia son iguales a los que sí sancionan, de esta forma los ciudadanos no podrán saber si serán sancionados o no en caso de superar el límite establecido.

En concreto, se trata de una caja con dos lentes que es la encargada de detectar la velocidad a la que circula el vehículo. Unos metros más adelante se encuentra el panel en que se indica la velocidad exacta. De esta forma, el coche para por delante de dos dispositivos conectados entre sí.

Ahora, tras las elecciones del pasado 28-M, y con la entrada del nuevo Gobierno municipal, han decidido instalar los radares pedagógicos con el fin de flexibilizar los controles. Así, los coches que circulen por cerca de los centros escolares fuera del horario y del calendario escolar podrán hacerlo a la velocidad máxima establecida en esas vías, es decir, 50 kilómetros por hora. De esta forma, estos sistemas solo funcionarán de lunes a sábado entre las 7 y las 22 horas.

Además, la señalización se adaptará para indicar los nuevos límites de velocidad y los tramos de los radares se irán adaptando al límite de velocidad que deban seguir los ciudadanos en cada momento, el cual variará en función del horario escolar. De día el límite será de 30 km/h, para poder garantizar la seguridad de los niños cuando entren y salgan del colegio.

Radares pedagógicos en el barrio del Polígono, petición vecinal para educar a la ciudadanía (Europa Press)

Las ubicaciones de los radares pedagógicos

Hasta el momento no se conoce la fecha exacta en la que comenzarán a funcionar, pero sí que será en el segundo semestre del año. Además, los radares serán instalados en los siguientes puntos:

Carrer A (zona franca)

Gran Via de les Corts Catalanes, 159

Calle Creu Coberta, 54

Rocafort, 61

Paral·lel - C/Palaudàries

Pau Claris-Urquinaona (Via Laietana)

Ronda Litoral, 40

Ronda General Mitre, 40 (Interior del túnel)

Ronda del General Mitre, 79

Anglí, 33

JV Foix-Ramon Miquel i Planas

Vallvidrera 25

Vallvidrera, 68

Calle d’Iradier s/n

Balmes, 371

Isaac Newton, 24

Pau Claris-Urquinaona (Via Laietana)

Aragó, 609

Litoral entre C/Jaume Vicens Vives

Felip II, 14

Gran Via de les Corts Catalanes, 1060-1062

Meridiana-Sant Antoni Maria Claret

Santander, 61

Piferrer, 72-74

Estatut-Jorge Manrique

Passeig de Fabra i Puig, 408

Ferran Junoy, 12

