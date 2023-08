Cayetano Rivera se convierte en el suegro de un piloto de F1

El torero Cayetano Rivera (Raúl Terrel / Europa Press)

13 años llevaba Cayetano Rivera junto a Eva González, pero tras varias idas y venidas y un hijo juntos, ambos decidieron poner fin a su relación y tomar caminos separados. Aunque parece ser que el torero ya ha encontrado un nuevo amor y desde hace unos meses, Cayetano Rivera mantiene una nueva relación amorosa con la periodista portuguesa María Cerqueira. Aunque la profesional de la comunicación no es la única que ha iniciado un noviazgo, su hija, Francisca Cerqueira, también lo ha hecho y ha elegido a Pierre Gasly, el piloto de Fórmula 1. De esta forma, torero y piloto se han convertido en familia.

Francisca, más conocida como Kika Cerqueira, mantiene una relación con el piloto, a quienes se ha visto junto durante el Gran Premio de Miami que se llevó a cabo a principios de verano. Esta relación convierte a Cayetano Rivera en suegro de Pierre Gasly. Lo que no se sabe es si ambos han tenido la oportunidad de conocerse, o si la agenda de ambos u otros motivos han impedido que se produzca el esperado encuentro.

La presentación que sí se ha producido es la Kika con la hija del torero, Lucía Rivera, y ambas mantienen una relación muy cercana. Comparten profesión e incluso han llegado posar juntas en un photocall, donde la propia Lucia afirmó que para ella era como una hermana. Un sentimiento correspondido, según afirmó Kika. “Creo que es súper trabajadora, admiro todos los proyectos que ha llevado a cabo, ¡incluso ha escrito un libro!. Yo la sigo en redes y admiro mucho su trabajo”, confesó la portuguesa. Ambas se rinden en halagos la una con la otra.

Este no es el primer piloto que es familia de Cayetano

No se sabe si será el último, pero de lo que no hay dudas es que Pierre Gasly no ha sido el primer piloto que se convierte en familia de Cayetano Rivera. Y es que, su hija Lucía mantuvo una relación con el piloto de MotoGP, Marc Márquez. A pesar de que, por lo menos ella, es muy reservada con su vida privada, en febrero de 2019, fueron múltiples en las ocasiones en que se les pudo ver juntos. Y, tras 10 meses de relación, finalmente se hizo oficial y realizaron su primera aparición juntos en una alfombra roja de la gala de la Federación Internacional de Motociclismo.

Respecto a esta relación, el torero aseguró que Márques le parecía “muy agradable”. Sin embargo, en marzo de 2020 decidieron poner fin a su relación. Ahora, Pierre es el único piloto en la vida del torero, aunque sea a través de su familia “política”.

