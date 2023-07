La dura respuesta de Piqué al público que le gritó “¡Shakira, Shakira!” y le abucheó

Gerard Piqué en la final de la Kings League (Borja B. Hojas/Getty )

Han pasado dos días del final de la Kings League, celebrada en el estado Cívitas Metropolitano de Madrid, y el evento todavía sigue dando de qué hablar. Y no precisamente por algo relacionado con el fútbol, sino por su gran protagonista, Gerard Piqué, el artífice de esta peculiar liga que cuenta con sus propias reglas y con rostros tan potentes como Iker Casillas o Ibai Llanos.

En cierto momento de la noche, el ex del Barça hizo un comentario en el que muchos vieron una provocación hacia su ex, Shakira, que ha provocado una oleada de reacciones en las redes sociales en su contra.

Manuel Turizo cantando justo su collab con Shakira en la kings league XDD pic.twitter.com/Aoq8zFUEtb — moon ࿐*:・゚guapoduo (@spo6kymoon) July 29, 2023

Lo que hizo Piqué fue contratar para el espectáculo a Manuel Turizo, quien precisamente acaba de lanzar junto a la colombiana la canción Copa Vacía, la cual interpretó durante la velada, en la que también actuaron Sebastián Yatra y Nicki Nicole.

En los vídeos de la final se puede ver al colombiano cantando su parte de la canción y guardando silencio en las estrofas de Shakira, cuya voz se podía escuchar a través de los altavoces del estadio, creando un efecto muy curioso. Mientras sonaba la música, el catalán aprovechaba para desaparecer del foco de las cámaras, consciente de que todas las miradas estarían puestas en él. A su regreso, el público le abucheó.

Visiblemente incómodo ante la situación, el programa Socialité ha mostrado unas imágenes en las que se podía ver a Gerard intentando evitar a Manuel, pese a estar sentado muy cerca el uno del otro, hasta que finalmente se abrazaron.

Pero esta no fue la única vez en la que Shakira estuvo ‘presente’. En varias ocasiones, cuando Piqué intentaba hablar, el público le interrumpía al grito de “¡Shakira, Shakira!” Si bien parecía que no le molestaba, al final terminó por contestarles, y no de una forma agradable: “Yo también soy campeón del mundo y vosotros no sois nadie. Haced algo con vuestras vidas”.

