Pactos postelectorales y recuento del voto CERA, en directo | Yolanda Díaz asegura que Feijóo no tiene “ninguna posibilidad” de gobernar tras los resultados del 23-J

El voto CERA da alas a Feijóo: aspira a lograr 172 votos a favor en la investidura, pero sin la abstención del PNV no suma Continúa este sábado el recuento del voto extranjero. Este viernes el PP arrebató un escaño en Madrid al PSOE, pero las cuentas todavía no salen. La clave estará o en el sí de Junts a Sánchez o la abstención del PNV con Feijóo, algo a lo que ya se ha negado el partido vasco

Feijóo junto a Cuca Gamarra en Junta Directiva Nacional del Partido Popular tras las elecciones generales del 23-J.

La esperanza es lo último que se pierde. O si no que se lo digan a Alberto Nuñez Feijóo, al que un solo escaño más le ha hecho verse ya en Moncloa, aunque por mucha fe que tenga, no será fácil. Este viernes todas las miradas estuvieron puestas en el voto de los residentes en el extranjero — conocido como CERA por sus siglas—, un total de 233.688 papeletas, equivalentes al 10% del censo, que podía inclinar la balanza hacía un lado u otro. El recuento es lento, comenzó a las diez de la mañana pero no se conocerá el resultado final hasta este sábado. Estaban en juego hasta nueve escaños y, de momento, el PP ya le ha arrebatado uno al PSOE en la provincia de Madrid.