Libros de Amazon España más populares para comprar este día

Desde cómics hasta novelas de romance, el ranking de los libros más vendidos de Amazon en España funciona como una fotografía de las preferencias. (Infobae/Jovani Pérez)

Tiendas en línea como Amazon se han convertido en un aliado de los lectores, pues a través de ellas se pueden adquirir libros de forma rápida y sencilla, sobre todo para aquellos quienes no tienen disponible tanto tiempo para visitar las librerías o las bibliotecas.

Desde aliviar la tristeza, ayudar a lidiar con la ansiedad, causar grandes emociones como la felicidad, cultivarnos y hacer volar la imaginación, los libros crean experiencias y placeres a quienes gozan de la lectura y han hecho de ésta una actividad esencial en su vida.

Títulos de autoayuda, ciencia ficción, fantasía, cómics, comedia, misterio, suspenso, romance, viajes y más, la literatura se ha mantenido en el gusto del público, adaptándose a los avances tecnológicos, pues ahora es posible leer no sólo en formato físico, sino a través de los teléfonos móviles, tabletas, ordenadores, entre otras herramientas como Kindle (como se llama el lector de libros electrónicos que es exclusivo de Amazon).

Sin embargo, hay un problema: ante la variedad de títulos y autores que surgen cada día alrededor del mundo, podría resultar difícil elegir el siguiente libro a leer, pero en respuesta a ello, ya existen rankings que facilitan a los amantes de la lectura esta tarea.

A continuación un listado de los libros más vendidos de Amazon España este miércoles 26 de julio y unas breves reseñas:

1. Alas de sangre (Empíreo 1) (Planeta Internacional)

Autor: Rebecca Yarros

Número de páginas: 736

Vuela.. o muere. El nuevo fenómeno de fantasía juvenil del que todo el mundo habla. No te pierdas la primera edición con cantos tintados y acabados exclusivos.¡La novela de fantasía más brutalmente adictiva que he leído en una década! Tracy Wolff, autora de la Serie CraveViolet Sorrengail creía que se uniría al Cuadrante de los Escribas para vivir una vida tranquila, sin embargo, por órdenes de su madre, debe unirse a los miles de candidatos que, en el Colegio de Guerra de Basgiath, luchan por formar parte de la élite de Navarre: el Cuadrante de los Jinetes de dragones.Cuando eres más pequeña y frágil que los demás tu vida corre peligro, porque los dragones no se vinculan con humanos débiles. Además, con más jinetes que dragones disponibles, muchos la matarían con tal de mejorar sus probabilidades de éxito; y hay otros, como el despiadado Xaden Riorson, el líder de ala más poderoso del Cuadrante de Jinetes, que la asesinarían simplemente por ser la hija de la comandante general. Para sobrevivir, necesitará aprovechar al máximo todo su ingenio. Mientras la guerra se torna más letal Violet sospecha que los líderes de Navarre esconden un terrible secreto..

2. Hábitos atómicos: Cambios pequeños, resultados extraordinarios (Autoconocimiento)

Autor: James Clear

Número de páginas: 336

MÁS DE 200.000 EJEMPLARES VENDIDOS EN ESPAÑA.MÁS DE 15 MILLONES DE EJEMPLARES VENDIDOS EN TODO EL MUNDO.Sumamente práctico y útil. MARK MANSON, autor de El sutil arte de que (casi todo) te importe una mirdaPaso a paso, cambiará tu rutina. Financial TimesA menudo pensamos que para cambiar de vida tenemos que pensar en hacer cambios grandes. Nada más lejos de la realidad. Según el reconocido experto en hábitos James Clear, el cambio real proviene del resultado de cientos de pequeñas decisiones: hacer dos flexiones al día, levantarse cinco minutos antes o hacer una corta llamada telefónica.Clear llama a estas decisiones “hábitos atómicos”: tan pequeños como una partícula, pero tan poderosos como un tsunami. En este libro innovador nos revela exactamente cómo esos cambios minúsculos pueden crecer hasta llegar a cambiar nuestra carrera profesional, nuestras relaciones y todos los aspectos de nuestra vida.De mis libros favoritos de todos los tiempos. ARIANNA HUFFINGTON, fundadora de The Huffington PostUn discurso que se apoya en bases científicas, manual de instrucciones para implantar cambios a nuestro favor. IMA SANCHÍS, La Vanguardia Te harás fan. CECILIA MÚZQUIZ, directora de CosmopolitanDemuestra que cualquier meta está al alcance de la mano, siempre y cuando empecemos desde lo más simple. ABC BienestarProfundiza en todos aquellos aspectos necesarios para llevar una vida ordenada, productiva y orientada a disfrutar de los procesos, no solo de los resultados.Xataka

3. Cómo hacer que te pasen cosas buenas: Entiende tu cerebro, gestiona tus emociones, mejora tu vida (Fuera de colección)

Autor: Marian Rojas Estapé

Número de páginas: 232

"Las cosas buenas precisan un plan"Uniendo el punto de vista científico, psicológico y humano, la autora nos ofrece una reflexión profunda, salpicada de útiles consejos y con vocación eminentemente didáctica, acerca de la aplicación de nuestras propias capacidades al empeño de procurarnos una existencia plena y feliz: conocer y optimizar determinadas zonas del cerebro, fijar metas y objetivos en la vida, ejercitar la voluntad, poner en marcha la inteligencia emocional, desarrollar la asertividad, evitar el exceso de autocrítica y autoexigencia, reivindicar el papel del optimismo

4. Trilogía Culpables (Culpables) (Ficción)

Autor: Mercedes Ron

Número de páginas: 1344

Reunidos en un pack, los tres libros de la exitosa trilogía Culpables.Dicen que del amor al odio solo hay un paso..Peligro, pasión, amor y fuerza. Polos opuestos. Así es la relación de Noah y Nicholas, fuego y electricidad. Cuando están juntos saltan chispas.Una trilogía imposible de dejar a medias.Únete al fenómeno Culpables __Culpa míaNicholas Leister ha sido creado para amargarme la vida. Alto, ojos azules, pelo negro como la noche.. Suena genial ¿verdad? Pues no tanto cuando te enteras de que va a ser tu hermanastro y además representa todo de lo que has estado huyendo desde que tienes uso de razón. Peligro fue lo primero que me vino a la cabeza cuando lo conocí y descubrí que mantiene una doble vida oculta de su padre multimillonario.¿Cómo terminé cayendo en sus redes? Fácil: con esos ojos es capaz de poner tu mundo patas arriba. __Culpa tuyaCuando Noah se enamoró de Nick sabía que su relación no iba a ser fácil: son polos opuestos, fuego y electricidad y cuando están juntos saltan chispas.. en todos los sentidos. Hasta ahora, la pasión ha sido más fuerte que el orgullo, pero la diferencia de edad, la universidad, las fiestas, sus padres y los fantasmas que acechan a los dos les ponen a prueba una y otra vez, como una bomba de relojería que amenaza con hacerles estallar.¿Está Noah realmente preparada para enfrentarse a sus miedos y volver a confiar en alguien? ¿Podrá Nicholas dejar atrás su pasado y abrir el corazón a una sola persona? __Culpa nuestraLa relación de Nick y Noah está pasando por su peor momento y parece que nada podrá volver a ser como antes.. Van a tener que pasar por muchas cosas para finalmente comprender si de verdad están hechos el uno para el otro o si por lo contrario, estar separados es lo que de verdad les conviene.Pero ¿acaso se puede olvidar un amor tan fuerte? ¿Cómo pueden borrarse los recuerdos tatuados en el corazón?

5. Un cuento perfecto (Best Seller)

Autor: Elísabet Benavent

Número de páginas: 640

Más de 3.000.000 de ejemplares vendidos.Elísabet Benavent es la voz masiva de una generación.Jesús Ruiz Mantilla, El País¿Qué sucede cuando descubres que el final de tu cuento no es como soñabas?- Érase una vez una mujer que lo tenía todo y un chico que no tenía nada.- Érase una vez una historia de amor entre el éxito y la duda.- Érase una vez un cuento perfecto.Elísabet Benavent, BetaCoqueta, regresa al panorama de la literatura con una novela que explora el significado del éxito en la vida y reflexiona con ironía y humor acerca de las imposiciones sociales, la presión del grupo y la autoexigencia que, aunque cueste creerlo, no es sinónimo de felicidad.Los lectores han dicho..¡Un libro magnífico. Adictivo! Una historia real, bien escrita. He reído, llorado, suspirado. Elísabet, he leído todos tus libros y, aunque parezca imposible, sigues sorprendiéndome.Una historia madura que nos hace reflexionar. No es una novela al uso centrada en el amor de pareja, es eso y mucho más.Leer a Elísabet es entrar en la historia, sentirla y vivirla. Su pluma te atrapa.Te puede gustar un libro más que otro. Amar a un personaje y odiar a otros.. pero siempre tienen algo que te marca y que se queda incrustado en el corazón. ¡Gracias, BetaCoqueta!.

6. El monje que vendió su Ferrari: Una fábula espiritual (Clave)

Autor: Robin Sharma

Número de páginas: 224

El monje que vendió su Ferrari es una fábula espiritual que, desde hace más de quince años, ha marcado la vida de millones de personas en todo el mundo.A través de sus páginas, conocemos la extraordinaria historia de Julian Mantle, un abogado de éxito que, tras sufrir un ataque al corazón, debe afrontar el gran vacío de su existencia. Inmerso en esta crisis existencial, Julian toma la radical decisión de vender todas sus pertenencias y viajar a la India. Es en un monasterio del Himalaya donde aprende las sabias y profundas lecciones de los monjes sobre la felicidad, el coraje, el equilibrio y la paz interior.Con esta historia tan especial e inolvidable, Robin Sharma nos enseña, paso a paso, una nueva manera de enfocar la vida personal, profesional y familiar. Nos muestra lo importante que es emprender un recorrido vital con una dirección clara, con pasión y armonía interior. Más de 5 millones de libros vendidos.Reseña:Los libros de Robin Sharma ayudan a personas de todo el mundo a vivir una vida extraordinaria.Paulo Coelho, autor de El alquimista

7. El gran impostor (ACTUALIDAD)

Autor: Carlos Cuesta

Número de páginas: 296

El libro negro del socialismo contemporáneo: de Zapatero a SánchezDos décadas de socialismo resumidas en tres premisas: la demolición de la Constitución española, de la monarquía parlamentaria y de la unidad de España.José Luis Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez han sido dos presidentes nefastos que han abierto las puertas de las instituciones a los herederos de ETA y han fabricado cordones sanitarios contra la elección democrática de la mitad de los españoles. Han retorcido el Poder Judicial y han hecho realidad una España en la que parece normal tener a etarras en listas electorales, a violadores en las calles, a okupas en las casas, a golpistas indultados y a autónomos quebrados.En su incisiva crónica del socialismo de los últimos veinte años, Carlos Cuesta desgrana el turbio paso de Pedro Sánchez por Caja Madrid, su tesis falsa, sus maniobras para hacerse con el poder en el PSOE, sus enchufes familiares, las alianzas marroquís de su esposa o el espionaje de su móvil.Un libro imprescindible para comprender la realidad de una España endeudada, sometida a un castigo fiscal sin precedentes y sumida en un enfrentamiento político y social inédito en la etapa democrática.

8. Espasa Encuentra tu persona vitamina (F. COLECCION)

Autor: Marian Rojas Estapé

Número de páginas: 328

Por la autora del bestseller Cómo hacer que te pasen cosas buenas con 350.000 ejemplares vendidos. ¿Por qué hay personas que nos hacen sufrir tanto y otras que nos generan confianza y cuya sola presencia nos reconforta? ¿Por qué hay gente que tiene tendencia a establecer relaciones complicadas y dolorosas? ¿Amamos como nos amaron? ¿Hay algo bioquímico detrás de la confianza, el apego y el amor? ¿Cómo podemos acertar a la hora de elegir pareja?Estamos diseñados para vivir en familia y en sociedad, relacionarnos y querernos. Nuestra felicidad va a depender en gran medida de la capacidad que tengamos para mantener buenas relaciones con aquellos que nos rodean. Muchos, hoy en día, arrastramos heridas emocionales que nos impiden conectar de forma sana con el entorno. Encuentra tu persona vitamina te ayudará a comprender el vínculo con tus padres, tus hijos, tu pareja, tus amigos y tus compañeros de trabajo a la vez que entiendes tu historia emocional. Porque cuando uno se comprende, se siente aliviado.La doctora Marian Rojas Estapé te acerca al apego, a la infancia y al amor desde un punto de vista científico, psicológico y humano y te habla de una hormona fundamental, la oxitocina.Un libro que te impulsa a encontrar personas vitamina, aquellas que sacan lo mejor de ti, te inspiran, te apoyan y con ello mejoran tu sistema inmune.

9. Hipnoparto: Preparación para un parto positivo

Autor: Miss Carmen Moreno

Número de páginas: 203

El nacimiento de tu bebé debe ser una experiencia enriquecedora y positiva que recuerdes con orgullo y satisfacción. Mantener la calma y sentirte segura es imprescindible para que el parto progrese de manera natural. Gana confianza en tu capacidad de dar a luz y reemplaza tu miedo y ansiedad sobre el parto por confianza y seguridad.El hipnoparto o hypnobirthing cambia tu percepción del parto a través de información y ejercicios prácticos. En el libro encontrarás 11 ejercicios prácticos, 21 capítulos informativos basados en evidencia científica y un audio de meditación guiada. Numerosos estudios han demostrado que la preparación con hipnoparto: Mejora la experiencia de dar a luzReduce o anula completamente la ingestión de analgésicos en el partoAcelera el proceso del partoEs decir, partos más cortos, menos dolorosos y experiencias más positivas. Además, aplicar las técnicas de hipnoparto no conlleva ninguna desventaja ni efecto secundario. Este libro y el audio que lo complementa te proporcionan:Técnicas de relajación profunda para practicar durante el embarazo que te ayudan a reemplazar miedos o dudas por confianza en tu cuerpo e instinto.Audio de meditación guiada (instrucciones de descarga en el libro)Aprende qué rol juega tu cerebro en el parto para entender la importancia de eliminar tus miedosAprende cómo funcionan las hormonas en el parto y por qué es tan importante sentirte cómoda y segura para que el parto siga su cursoAprende la conexión de la mandíbula y el suelo pélvicoDescubre la importancia de sentir que estás en un entorno íntimo durante el parto y cómo crear y mantener un entorno propicioConoce la fisiología del parto Cambia tus percepciones sobre el parto y deja ir cualquier preconcepción o pensamiento obstructivoSustituye tus miedos por positividad y confianza en tu capacidad de dar a luz a través de diferentes técnicasAprende técnicas para seguir en control si las cosas dan un giro inesperadoUna sección para tu acompañante con información sobre cómo puede ayudarte durante el embarazo y partoEs un libro informativo y práctico que te ayudará en todos los escenarios posibles. Todas las mujeres nos merecemos empezar nuestra aventura como madres de la mejor manera posible. Espero que disfrutes de este libro ¡Feliz embarazo, parto y crianza!Nota de autora:En 2017 di a luz a mi hija. El parto pasó de ser un trámite que me aterrorizaba a la experiencia más enriquecedora y positiva que he vivido. Por primera vez me sentí completamente conectada a mi instinto. Al principio de mi embarazo nunca hubiese podido imaginar dar a luz así. Las técnicas de hipnoparto o hypnobirthing me ayudaron a reemplazar mis miedos por seguridad y confianza y a dejarme llevar por mi instinto. Mi experiencia me llevó a formarme y a ejercer como instructora de hipnoparto (Acreditada por KGHypnobirthing, una titulación respaldada por el Colegio Real de Matronas de Reino Unido) y más adelante a desarrollar mi propio programa de educación prenatal bajo mi método Parto Positivo. En este libro recojo todas las herramientas necesarias para tener el mejor parto posible así como información basada en evidencia científica y respaldada por más de 50 referencias bibliográficas.El hipnoparto se basa en que el parto es un proceso fisiológico normal y ligado al instinto femenino más profundo. Tu cuerpo, como el de cualquier otra mamífera, sabe cómo parir y tu bebé sabe nacer. Simplemente, tenemos que dejarnos llevar y a veces dejarse llevar es lo más complicado. Mi misión es llegar a tantas futuras madres como pueda. El hipnoparto cambió completamente mi percepción del parto y espero que también cambie la tuya.¡Feliz embarazo, parto y crianza!

10. ¿Y a ti qué te pica? (Biblioteca Megan Maxwell)

Autor: Megan Maxwell

Número de páginas: 512

Vuelve Megan Maxwell con una divertida comedia romántica en la que descubrirás que la magia del amor lo cura todoNacho Duarte es un reconocido director de cine mexicano que, tras la muerte de su esposa, cerró las puertas de su corazón a cal y canto. Le gusta disfrutar con las mujeres, pero no suele repetir con la misma porque no piensa volver a enamorarse.Su último trabajo lo traslada a España, donde va a rodar una película de acción cuya actriz principal es su amiga Estela Ponce. Sin embargo, para las escenas más peligrosas cuenta con la colaboración de Andrea Madoc, una militar estadounidense que, además, trabaja como especialista de cine.Andy es una chica simpática, bromista y divertida que hará que el corazón del guapo director mexicano vuelva a latir con fuerza.Adéntrate en las páginas de ¿Y a ti qué te pica? y descubre que a veces, aunque no te lo propongas, puedes encontrar la llave para abrir la puerta a la felicidad. Y es que el amor es uno de los pocos remedios capaz de alegrar hasta el más triste de los días.Opiniones de los lectores de ¿Y a ti qué te importa? e ¿Y a ti qué te pasa?:¿Qué voy yo a decir de estas dos maravillosas obras de arte? Lloré, reí, me enfadé.. Pero al final la magia lo inundó todo. Enhorabuena, jefa, nunca nos defraudas, Bianca Lancharro.Me han encantado las dos novelas. Como siempre que empiezo una de Megan Maxwell.. ¡es empezarla y no poder soltarla hasta terminarla! ¡¡Fabulosas!!, Paloma.Me he leído casi todos los libros de esta autora y son fantásticos, Sonia.Adoré estos libros. Me encantan sus historias. Lo mismo ríes que lloras. Me fascinan, Yisel.Me han encantado las dos, no podía parar de leer, Ros M.

*Nota: Algunos libros podrían no tener autor, número de páginas o descripción debido a que la plataforma no la proporciona.

Para comprar libros en Amazon basta con tener una cuenta en dicha plataforma y posteriormente escribir el título de la obra en el buscador y luego hacer clic en “comprar”. Se puede agregar más de un artículo en el carrito y se puede finalizar la compra después.

Radiografía de los lectores españoles

Leer el periódico es de los pocos hábitos de lectura que hay en el país. (BERNANDINO HERNÁNDEZ /CUARTOSCURO.COM)

El porcentaje de la población que lee en España ha tenido un incremento desde el año 2020 por la pandemia de coronavirus, una alza que finalmente ha logrado consolidarse en el 2022 de forma significativa entre los más jóvenes, de acuerdo con el Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros 2023 presentado por el Ministerio de Cultura y Deporte.

Según el Barómetro, en el 2022 el porcentaje de la población española que leyó algún libro durante el año pasado, ya sea por ocio o por trabajo, alcanzó el 68,4 por ciento.

Al considerar sólo aquellos que leyeron por ocio en su tiempo libre el porcentaje fue de 64,8%, una cifra ligeramente superior a la de la medición anual anterior y que llega al 66,2% cuando también se le suman los lectores de cómics.

Al hacer una comparación con las cifras que se han registrado en la última década se tiene que el índice de lectura en el tiempo libre tuvo un aumento de 5,7%; los "lectores frecuentes" se mantuvieron en el 52,5%; mientras que los considerados como "ocasionales" sólo han mostrado una ligera alza de 0,4 puntos porcentuales.

Aunque de a poco las cifras de lectura se han ido acercado a las medias europeas, el informe revela que aún persiste un importante número de españoles que nunca leen (35,2%). Al respecto, el 44% señala que el motivo principal es que no tienen tiempo libre; el 30,6% prefiere invertir su tiempo en otro tipo de entretenimiento como pasear, descansar o ver películas y series; el 29,3% reconoció una falta de interés; y el 0,9% dijo tener problemas de vista o salud.

La medición también deja ver que las mujeres leen más que los hombres en una proporción de 69,9% frente a un 59,5 por ciento. Por edades, se tiene que el tramo con mayor población lectora es aquel que comprende de los 14 a los 24 años y que representan un 74,2% del total.

SEGUIR LEYENDO:

Más noticias

Qué puedo leer

Rankings de streaming

Noticias de España