Las elecciones del 23-J en la prensa internacional: “Los socialistas dan la sorpresa” y resultados “no concluyentes”

Portadas internacionales de las elecciones generales del 23J en España

Las elecciones generales han llegado a su fin, los votos han sido escrutados y los resultados compartidos. Finalmente, ha sido el Partido Popular quien ha conseguido situarse como primera fuerza política con 136 escaños, seguido del PSOE con 122, Vox con 33 y Sumar que ha obtenido 31 escaños. Unos datos que también han llegado a las principales portadas de los medios internacionales, quienes se han hecho eco de los ocurrido este 23-J marcado por el hecho de que ninguno de los principales partidos ha conseguido llegar a la ansiada mayoría absoluta, para llegar a los 176 escaños que se necesitan para formar gobierno.

“La derecha no consigue la mayoría absoluta”, “los socialistas dan la sorpresa” o “elecciones no concluyentes”, han sido algunos de los titulares que han llenado las portadas de los medios internacionales como The Guardian, New York Times, Le Monde, The Washington Post o Corriere della Sera. Unos medios que han difundido en su país la situación política de España durante las elecciones de este 23-J.

The Guardian publicada a media noche una noticia con el titular “Elecciones en España: Parlamento suspendido después de que los conservadores no consiguieran la mayoría esperada”. Además este medio adelanta que las próximas semanas estarán marcadas por las negociaciones para poder formar gobierno. A esta pieza le acompañan otras dos, una sobre los resultado en vivo y otra con un análisis sobre el 23-j.

Portada de The Guardian

Por su parte, el New York Times ha optado por “Elecciones no concluyentes empuja a España a un lío político” como titular, donde también han puesto en evidencia que ninguna formación ha obtenido los escaños necesarios para llegar a la mayoría absoluta, “dejando al país frente a semanas de incertidumbre”, añadían. También han compartido una pieza con los resultados de las elecciones en España.

Y el Washington Post ha decidido titular con “Las votaciones en España dejan al Parlamento colgado”. En la pieza ha explicado que el PP esperaba ganas las elecciones, cosa que no ha sido posible. Además, auguran semanas en las que España un estancamiento político que podría tardas semanas o meses en resolverse.

Respecto a Francia, Le Figaro ha optado por titular con la sorpresa socialista, que ha resistido frente a la derecha. Este medio ha explicado que los populares han conseguido la victoria, pero no los escaños suficientes para poder, lo que podría llegar a una nueva legislatura del presidente del Gobierno, ahora en funciones, Pedro Sánchez. Mientras que Le Monde ha titulado: “Elecciones legislativas en España: la derecha a la cabeza pero sin mayoría absoluta”. A lo largo de la noticia han compartido los resultados electorales obtenido por las principales formaciones políticas e incluso han compartido un mensaje que ha compartido Pedro Sánchez a través de su cuenta de Twitter.

Por otra parte, en Italia, el medio Corriere della Sera ha decidido titular con “España, la sensacional sorpresa de Sánchez (que ahora también podría quedarse): aquí están los posibles escenarios”. Quienes han explicado que todas las encuestas apuntaban a que serían los populares quienes obtuvieran unos buenos resultados esperado, pero no ha sido así.

Y es que, si en España pocos esperaban que el PSOE consiguiera hacer frente al PP, a nivel internacional, según recogen las principales portadas de los medios, tampoco esperan ese resultado. Y como han recogido algunos algunos de estos medios, Pedro Sánchez ha conseguido dar la sorpresa y obtener unos resultado mucho mejores de los esperados.

