Feijóo se desinfla en Madrid: pierde 160.000 votos respecto a los resultados de Ayuso el 28-M

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, saluda a los votantes desde el balcón de Génova junto a Cuca Gamarra e Isabel Díaz Ayuso. (Alberto Ortega/Europa Press)

Las elecciones generales de este 23 de junio han dejado multitud de titulares y reflexiones. El Partido Popular no ha cumplido sus expectativas: los conservadores han ganado en las urnas, pero no reúnen los escaños suficientes para gobernar, ni siquiera con el respaldo de la extrema derecha. Los socialistas han mejorado resultados, también en la Comunidad de Madrid, feudo histórico del PP, donde la candidatura encabezada por Pedro Sánchez ha conseguido 11 actas parlamentarias. Los populares, que habían arrasado en las votaciones del 28-M en la capital, no consiguen mantener los buenos datos de Isabel Díaz Ayuso.

El PP ha logrado 15 escaños en la comunidad, cinco más que en noviembre de 2019, justo los mismos que pierden Vox y el prácticamente extinto Ciudadanos. Sin embargo, lejos queda el apoyo masivo que los votantes brindaron al partido en las elecciones municipales y autonómicas del pasado mayo. Alberto Núñez Feijóo ha perdido 156.660 votos con respecto a los sufragios que obtuvo Ayuso el 28-M. La presidenta regional logró reunir hace dos meses 1.599.186 papeletas con su nombre, casi 150.000 más de las que juntó el candidato del PP este domingo.

Te puede interesar: La victoria amarga de Feijóo y el triunfo moral de Sánchez: España depende ahora de los nacionalistas

Todavía se desconocen los resultados del voto del extranjero, pero el batacazo en Madrid parece evidente. En esta circunscripción, Feijóo ha conseguido 1.442.529 votos, lo que supone un 40,4% del total. En los últimos comicios, tanto Ayuso como Almeida firmaron dos mayorías absolutas. El número uno de los populares no ha sabido aprovechar el tirón de su partido en la capital y tampoco ha podido rentabilizar el éxito de la que, para muchos, podría ser la candidata en clave nacional si se repiten las elecciones: Isabel Díaz Ayuso.

Alberto Núñez Feijóo, Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida durante un acto de campaña en Madrid. (Jesús Hellín/Europa Press)

Ayuso, protagonista en Génova

Los principales dirigentes del PP salían este domingo al balcón de su sede, en Génova 13 (Madrid), para festejar la victoria en los comicios. La noche, sin embargo, dejó un sabor agridulce en las filas del partido. Los populares se han quedado lejos de sus previsiones electorales y tampoco han cumplido con los pronósticos de las principales encuestas, que dibujaban una clara mayoría del bloque de las derechas. Pasada la medianoche, Alberto Núñez Feijóo saludaba a los simpatizantes que se concentraban delante del edificio. Junto al candidato, se encontraban otras figuras como Cuca Gamarra, Esteban González Pons, Borja Sémper o la propia Isabel Díaz Ayuso.

Te puede interesar: La contundente frase de Ayuso de hace meses que cobra relevancia tras la victoria amarga del PP

Precisamente esta última se convirtió en una de las grandes protagonistas de la jornada. La presidenta madrileña destacaba entre los varones del partido: todos vestían de blanco, pero ella apostó por el rojo. El momento más representativo de la noche, sin embargo, fue otro. El discurso de Feijóo, que mostró una alegría un tanto impostada, se vio interrumpido por los gritos del público asistente, que coreaba “Ayuso, Ayuso” mientras la susodicha saludaba y sonreía. El presidente del PP salía del paso con un rápido “gracias, presidenta”. Poco después, la comitiva popular regresaba al interior de la sede, pero la polémica ya estaba servida. Si las izquierdas consiguen formar Gobierno, ¿se postulará Ayuso como nueva líder del partido?

Seguir leyendo: