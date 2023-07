Resultados en Ceuta de las elecciones generales en España del 23 de julio de 2023

Resultados de las Elecciones Generales del 23J en Ceuta.

Entre las 09:00 h y 20:00 horas de este día, millones de ciudadanos han ejercido su derecho a voto. 40 millones de españoles tenían una cita con las urnas durante esta jornada. Las elecciones generales de este domingo 23 de julio están marcadas en el calendario como unas de las más importantes de las últimas décadas porque establecerán la continuidad de un Gobierno progresista o el inicio de uno conservador en el que podría entrar la extrema de derecha de la mano del Partido Popular. Sus decisiones marcarán el futuro político y establecerán quién es el nuevo presidente del Gobierno, siendo Pedro Sánchez (PSOE), Alberto Núñez-Feijóo (PP), Yolanda Díaz (Sumar) y Santiago Abascal (Vox), los principales candidatos.

A continuación, puedes ver en la gráfica como avanzan en directo los resultados del recuento electoral en Ceuta:

Resultados electorales en cada provincia

Cuántos escaños se necesitan para la mayoría absoluta en las elecciones generales 2023

Yolanda Díaz (Sumar), Pedro Sánchez (PSOE), Alberto Núñez Feijóo (PP) y Santiago Abascal (Vox).

La mayoría es la mitad de los escaños de la Cámara más uno, lo que se traduce en lograr reunir un total de 176 votos a favor de un Gobierno, ya que hay 350 representantes. El número de escaños que consiga cada partido en los comicios celebrados este domingo determinará el próximo Gobierno de España. Para investir a un presidente y formar el Ejecutivo es necesario obtener la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados tras las elecciones.

Qué ocurre si un candidato no tiene mayoría absoluta: pactos y opciones

A menos de una semana de las elecciones, pocos detalles se escapan ya sobre la trayectoria y la vida personal de los candidatos a la Presidencia del Gobierno

Más allá de los resultados de pactos y promesas, un mes después de las elecciones, en este caso el 23 de agosto, se configurará el Congreso de los Diputados, y la Cámara elegirá al presidente y la mesa de las Cortes Generales. Durante los siguientes días, el rey se reunirá en el Palacio de la Zarzuela con los candidatos con más opciones para formar Gobierno y designará a un encargado de construirlo.

La aparición de nuevas formaciones en el panorama político, lograr la mayoría necesaria tras los comicios no es tan sencillo, ya que son necesarios más de un partido para formar al Ejecutivo. Esta situación se produjo en las elecciones generales de 2019, cuando el PSOE y Unidas Podemos tuvieron que pactar para formar el Ejecutivo. Esto pone de manifiesto que la mayoría absoluta no siempre se consigue por parte de un único partido. En cambio, cuando en España el bipartidismo estaba a la orden del día, obtener la mayoría absoluta no era complicado para el PP o el PSOE, los dos principales partidos nacionales. Sin embargo, con el cambio de paradigma y la aparición de los nuevos partidos se da una nueva situación.

En caso de que 176 diputados voten a favor de investir al candidato designado por el Rey, se formará un nuevo Gobierno. Sin embargo, si esto no sucede, se abrirá un plazo de dos meses para llevar a cabo nuevos intentos de investidura. Durante este periodo puede ser que un Gobierno salga adelante con nuevos pactos entre los partidos con representación en la Cámara, pero, en caso de que no ocurra así, una vez extinguido este período, se procederá a la disolución de las Cortes y a la convocatoria de nuevas elecciones 54 días más tarde.

Seguir leyendo: