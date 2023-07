La embajadora de EEUU en España pide a Bruce Springsteen que actúe en Peralejos de las Truchas

Julissa Reynoso le ha pedido al cantante que acuda a esta pequeña localidad de Guadalajara.

La embajadora de Estados Unidos en España, Julissa Reynoso, ha pedido al cantante norteamericano Bruce Springsteen que actúe en un pequeño pueblo de Guadalajara llamado Peralejos de las Truchas, que nombró hijo adoptivo al Boss en el año 2014.

En un mensaje en vídeo difundido desde la cuenta oficial de la Embajada de EEUU, Reynoso pregunta a Springsteen que si tiene planes para octubre porque le invita a venir a la localidad guadalajareña, de 149 habitantes censados.

“¡Hola, Bruce! Soy Julissa Reynoso, tu embajadora en España. Me preguntaba: ¿Qué vas a hacer en octubre? Voy a hacerte una oferta que no podrás rechazar, señor Boss. El bonito pueblo de Peralejos de las Truchas, aquí en España, te espera”, comienza diciendo la diplomática en su mensaje. “¿Sabías que eres su hijo adoptivo? ¡Incluso han hecho un festival de música en tu honor! De una estadounidense de Nueva York a otro gran estadounidense de Nueva Jersey, de una jefa pequeña al gran Boss: Ven a Peralejos de las Truchas”, añade.

Finalmente, la embajadora da las gracias “a las gentes de Peralejos de las Truchas por mostrar tanto amor hacia la cultura americana y la música del gran Bruce Springsteen”. “Vamos a ver si le podemos convencer para que venga a España, por favor, Boss”, concluye Julissa Reynoso, que está al frente de la embajada de EE.UU. en España desde enero de 2022.

Agradable sorpresa para el pueblo

Los habitantes de Peralejos de las Truchas no tenían conocimiento de que la embajadora de Estados Unidos fuese a mandarle este mensaje al cantante, al que este pueblo rinde tributo con el festival Greeting from Peralejos, que se celebra anualmente. En declaraciones a EFE, Txema Fernández, uno de los organizadores de este festival, ha asegurado que el inesperado mensaje ha provocado “un revuelo no solo nacional sino internacional”. Fernández está convencido que el mensaje le llegó al Boss, como otras iniciativas del pueblo en el que el cantante es tan querido.

“En todas las acciones, como el festival o la petición de nombramiento de Príncipe de Asturias, siempre citamos al cantante o algún miembro de la banda (...) y les llegan estos mensajes”, afirma Fernández, que recuerda que no es la primera vez que invitan al cantante a visitar el pueblo. Ya lo hizo el exalcalde de Peralejos, Timoteo Simón, cuando le entregó una carta a Springsteen junto a la placa de Hijo Adoptivo durante un encuentro en un hotel con motivo de un concierto que ofreció en Madrid

