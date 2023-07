Etapa 15 del Tour de Francia: recorrido del 16 de julio, horario y perfil

Vingegaard y Pogacar durante la última etapa del Tour (REUTERS).

El ciclismo español no deja de sonreír en el Tour de Francia. Después de que Pello Bilbao rompiera el martes una sequía de cinco años sin victoria española en la Grande Boucle e Ion Izaguirre se llevase un día más tarde la undécima etapa, otro español, esta vez Carlos Rodríguez, se ha impuesto en el Joux Plane por delante de Pogacar y Vingegaard. En medio de la batalla colosal entre los dos primeros ciclistas de la general, otra más en esta edición del Tour, el de Ineos apretó en el descenso del Morzine para doctorarse en su debut en la ronda gala.

Te puede interesar: Carlos Rodríguez se corona en una de las etapas reina del Tour de Francia por delante de Pogacar y Vingegaard

“Ha sido un día de sufrir desde el principio, pero ha merecido la pena. He conseguido la victoria y ni me lo creo. Creía que no sería posible y lo he podido conseguir gracias al trabajo de todo el equipo, que ha estado de diez hoy y todos los días. Me he centrado en hacer la mejor carrera posible. No he empezado con las mejores sensaciones y he tenido un pinchazo antes de Ramaz, pero no me ha pasado mucha factura y en el Col de Joux Plane las sensaciones han sido bastante buenas. Me he centrado en hacer la mejor subida posible y también la bajada. Iba a hacer la mejor etapa posible, ya fuera buscar el podio o no”, explicó tras proclamarse vencedor de la etapa.

Te puede interesar: Alcaraz busca florecer en Wimbledon, el jardín del sempiterno Djokovic: “No es momento de tener miedo”

Horario y recorrido de la decimoquinta etapa del Tour de Francia 2023

La nueva etapa del Tour de Francia recorrerá los 179 kilómetros que separan Les Gets Les Portes Du Soleil y Saint-Gervais Mont-Blanc, a través de un trayecto que presenta una topografía desafiante. El interés de la etapa la coparán Jonas Vingegaard, líder de la general y Tadej Pogacar, inmediato perseguidor que tiene diez segundos de desventaja.

Así será la etapa 15 del Tour de Francia. (Tour de Francia).

El recorrido montañoso por la Alta Saboya promete ser una prueba verdaderamente ardua, ya que llevará a los corredores a superar una serie de desafiantes puertos, entre los que se encuentran el Col de la Forclaz de Montmin, la Croix Fry y los Aravis.Los momentos más críticos y desafiantes de la carrera se darán durante la ascensión a Le Bettex, un tramo que está ubicado en las faldas del majestuoso Mont Blanc. Es aquí donde se encontrarán los tramos más empinados y desafiantes, especialmente en la cota de los Amerands, que alcanzan pendientes de hasta un 17%.

La etapa arrancará en Les Gets a las 13:00 horas y podrá vivirse en directo por Teledeporte y RTVE Play. La organización estima que acabará en torno a las 18 de la tarde.

Seguir leyendo: