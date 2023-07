Cuándo juega Alcaraz: a qué hora y dónde ver la final de Wimbledon contra Djokovic

Alcaraz celebra su pase a la final de Wimbledon (REUTERS).

Carlos Alcaraz no deja de romper récords y afrontar desafíos. Le queda un último paso para conquistar su segundo Grand Slam tras el US Open del año pasado, pero la empresa no será sencilla, en frente tendrá al sempiterno Novak Djokovic. Pase lo que pase, el español ya ha firmado su mejor participación sobre el All England Club, convirtiéndose en el finalista más joven del torneo desde 2007. Récord que, precisamente, se lo ha arrebatado al serbio, gran favorito para conquistar Londres.

El murciano ha ido disipando en Wimbledon todas las dudas que giraban en torno a su rendimiento sobre la hierba, superficie en la que menos referencias poseía. Sin embargo, al mismo tiempo que iba superando rivales y obstáculos, más adeptos lograba. Este domingo tiene claro que no puede dudar si quiere hacer historia. “Este partido va a ser como una lucha personal, en el sentido de no querer que me pase lo mismo, de querer mejorar, de hacer las cosas diferentes para que eso no vuelva a suceder. No es momento de asustarse. Estoy en la final de Wimbledon y voy a por ello. Para ser el mejor hay que ganar a los mejores”, afirma Carlitos.

Tras superar con cierta dificultad a Jarry y Berrettini, ambos le ganaron un set, el murciano se ha reencontrado con su mejor tenis cuando el torneo alcanzaba las rondas más altas. Bajo ese escenario, en el que un fallo te manda a casa, Alcaraz se sintió cómodo y barrió a Rune en cuartos de final y dos días más tarde a Medvedev en la antesala a la final. Mientras, por el otro lado del cuadro Djokovic seguía a lo suyo. Arrollando quien se ponía por delante. Rublev y Hurkacz intentaron dar un golpe de estado, pero el tirano de Wimbledon no tuvo piedad. El serbio está a un partido de conquistar por octava vez la Catedral del tenis, donde lleva cinco años sin perder un partido, e igualar a Federer como tenista que más veces lo ha conseguido. Sería su Grand Slam número 24, aventajaría en dos la carrera que mantiene con Nadal por ser el jugador que más entorchados ha conseguido en la historia.

Horario y dónde ver el Alcaraz - Djokovic

Djokovic es el último escollo de Alcaraz para, por primera vez, retozarse sobre la icónica pista central de Wimbledon. La final está programada para este domingo 16 de julio a las 15:00, será transmitida en directo por Movistar+, a través de su canal #Vamos. También se podrá seguir en tiempo real en Infobae España con un seguimiento minuto a minuto.

Los actuales número uno y dos del mundo sólo se han medido en dos ocasiones antes de la final de este domingo. Una victoria para cada uno. Alcaraz se impuso el año pasado en Madrid, mientras que Djokovic lo hizo hace poco más de un mes en Roland Garros donde el español sufrió un agarrotamiento muscular que le privó de poder competir. Sólo 35 días después, está convencido de que no volverá a suceder y dispuesto a asentar el relevo generacional tenístico.

