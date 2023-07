Kwiatkowski se impone en el Grand Colombier y Vingegaard sigue líder del Tour por apenas 9 segundos

Kwiatkowski al cruzar la meta en el Grand Colombier (REUTERS/Stephane Mahe)

El polaco Michal Kwiatkowski consiguió este viernes en la cima del Grand Colombier su segunda victoria en el Tour de Francia, mientras que el danés Jonas Vingegaard conservó el maillot amarillo por solo 9 segundos con respecto al esloveno Tadej Pogacar, tercero de la jornada.

📽️ Revive la emoción del ÚLTIMO KILÓMETRO de la 13ª etapa.



🏆 🇵🇱 @kwiato - @INEOSGrenadiers conquista el Grand Colombier#TDF2023 pic.twitter.com/aiDusvNk9s — Tour de France ES (@letour_es) July 14, 2023

El ganador de la pasada edición volvió a perder la rueda de su gran rival, que efectuó un duro ataque en el último kilómetro y entró con cuatro segundos de ventaja, a los que sumó otros cuatro de bonificación. El brutal ataque de Pogacar en el último kilómetro, en las rampas más duras de ascenso al Grand Colombier, destrozó el pelotón de los favoritos y se sintió también en las piernas del maillot amarillo y defensor del título.

El australiano Jai Hindley perdió 15 segundos con Pogacar y sigue siendo tercero, aunque amplió su renta con respecto al cuarto, el español Carlos Rodríguez, que cedió 17 segundos con el australiano.

El ciclista granadino del Ineos tiene ahora una desventaja de 1.57 con respecto a Hindley y le pisan los talones los gemelos británicos Adam y Simon Yates. El primero, que entró dos segundos antes que Rodríguez, está a 15 segundos del español y el segundo, que le aventajó en seis segundos en la meta, está ahora a 16.

Ajeno a la lucha por la general, Kwiatkwoski, compañero de equipo de Carlos Rodríguez y convertido en los últimos tiempos en un gregario de lujo, firmó un triunfo de éxito en una de las cimas míticas del Tour. Su primera victoria la consiguió en La Roche sur Foron, donde entró en la meta de la mano del que entonces era su jefe de filas, el ecuatoriano Richard Carapaz.

Vingegaard mantiene el amarillo en el Tour por apenas 9 segundos (REUTERS/Stephane Mahe)

“En el final me han faltado un poco de fuerzas”

“El día ha sido bueno, hemos metido a Kwiatwoski en la escapada y ha podido ganar. En el pelotón, el ritmo ha sido rápido, aunque no tanto como el otro día, se ha ido más a tirones”, analizó Rodríguez para TVE. “Al final me ha faltado un poco de chispa o los demás estaban más frescos. Pero estoy contento de haber aguantado casi hasta el final. Me ha faltado un poco de fuerzas, pero con suerte el fin de semana irá mejor”, dijo el granadino.

“Lo importante es que no he perdido mucho tiempo, que no he tenido un mal día. Estoy contento con las sensaciones”, señaló. Rodríguez mantuvo su confianza en sus opciones para las dos etapas alpinas que se disputarán el fin de semana. “Con suerte las dos me van bien, no tengo ninguna marcada en especial. Espero tener buenas sensaciones, seguir disfrutando de la carrera y con suerte irá bien y podemos ganar algo de tiempo”, señaló.

El español reconoció que Vingegaard y Pogacar están muy por encima del resto. “Parece que van jugando a un videojuego y que a ellos no les duelen las piernas. Seguiremos luchando para estar cerca”, indicó. Rodríguez se felicitó de la victoria de su compañero de equipo en la etapa: “Teníamos ya ganas de una victoria. Lo hemos luchado y pocos se lo merecen más que Kiato. Ahora a celebrarlo”.

