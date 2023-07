Etapa 13 del Tour de Francia: recorrido del 14 de julio, horario y perfil

El pelotón avanza en medio de girasoles en la duodécima etapa del Tour de Francia (AP Foto/Daniel Cole)

El Tour de Francia vivió otro día grande para el ciclismo español este jueves. Apenas 48 horas después de que Pello Bilbao consiguiese el primer triunfo de etapa para el país en cinco años, otro corredor vasco, Ion Izaguirre, cogió el testigo en Belleville-en-Beaujolais. Lo hizo tras una escapada en solitario a 30 kilómetros de meta: nadie pudo seguir el ritmo del ciclista del Cofidis y la segunda victoria española en esta edición de la Grande Boucle fue un hecho.

“Lo estaba intentando varios días y hoy me encontré con fuerzas, lo intenté y ha salido perfecto. Ha sido muy emocionante, se me han pasado por la cabeza muchas cosas”, declaró Ion Izaguirre nada más consumarse el hito. “Nos metimos Guillaume Martin y yo en la fuga, y en el último puerto me la jugué, pude abrir hueco y lo di todo para ganar. Ha sido un triunfo del equipo”, contó Izaguirre a la conclusión de la jornada, la segunda de su carrera en la que logró alzar los brazos al cielo francés (ya lo hizo primero en Morzine en 2016).

Te puede interesar: Ion Izaguirre consigue la segunda victoria de etapa española

El día no presentó novedades en la clasificación general, que quedó intacta: Vingegaard mantiene el maillot amarillo con una renta de 17 segundos sobre Pogacar. Hindley sigue tercero a 2.40 minutos y Carlos Rodríguez y Bilbao dejaron intactas las opciones españolas de podio al estar situados cuarto y quinto, respectivamente: apenas hay 12 segundos de diferencia entre ambos.

Horario y recorrido de la decimotercera etapa del Tour de Francia 2023

Este viernes pueden empezar los tiros de verdad en la lucha por llegar primero a los Campos Elíseos. Los 137,8 kilómetros entre Châtillon-sur-Chalaronne y el Grand Colombier, una de las grandes cimas del Tour, se presumen interesantes para ver cómo están los ánimos y las piernas antes de que lleguen los Alpes.

Te puede interesar: Pello Bilbao consigue la primera victoria de etapa española

El final en alto que espera a la serpiente multicolor es de todo menos liviano: 17,4 kilómetros con una pendiente media del 7,1% y máximas de hasta el 12%. El Grand Colombier es el único puerto de la decimotercera etapa, pero qué puerto. Si Vingegaard y Pogacar se lanzan a la batalla, el escenario puede ser inmejorable.

El perfil de la decimotercera etapa del Tour de Francia 2023 (Tour de Francia)

De hecho, el actual segundo clasificado de este Tour ya sabe lo que es imponerse en una etapa que finaliza aquí: lo hizo en 2020, única ocasión hasta la fecha en la que la ronda gala decidió poner la meta en el Grand Colombier. Una traca final formidable antes de un fin de semana que se presume apasionante: tres puertos de primera y el Joux Plane el sábado y llegada en el Saint-Gervais Mont-Blanc, de primera, el domingo. Todo podrá seguirse desde las 13:45 horas, con la llegada prevista para las 17:12, a través de las señales televisivas de Eurosport 1, Teledeporte, Eitb y La 2.

Seguir leyendo: