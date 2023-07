Cuándo juega Alcaraz: a qué hora es su partido de hoy ante Rune en Wimbledon y dónde verlo

Alcaraz celebra una victoria en Wimbledon (REUTERS).

Carlos Alcaraz traspasó el lunes su frontera en Wimbledon. Superó a Matteo Berrettini, finalista hace dos años (3-6, 6-3 6-3 6-3) y accedió a cuartos de final, su mejor actuación hasta la fecha en el torneo británico. Lo consiguió con buenas sensaciones tras aferrarse a su resto para remontar la primera manga de desventaja, el murciano demostró su ambición ganadora. “Sé de las capacidades que tengo, de lo que soy capaz. Estoy preparado para hacer grandes cosas aquí. Estoy muy contento del nivel que he mostrado, pero no me sorprende para nada, ganar a Matteo”, añadió el español, que se afrontará este miércoles su partido de cuartos de final.

En frente tendrá a un viejo conocidoc, Holger Rune. “Estoy emocionado por este partido, hemos compartido muchos momentos, nos conocemos desde que tenemos doce años. No nos escribimos, pero nos conocemos mucho y tengo muchas ganas y seguro que él también. Él tiene mucha pasión, ama el tenis. Es un tío muy competitivo”, afirma Alcaraz.

Los dos tenistas, rivales en Wimbledon, fueron pareja de dobles cuando tenían 14 años. “Fue muy divertido porque no podía decir casi nada en inglés. Durante todo el partido, tuvimos que hacernos gestos. Eso sí, en la pista nos entendíamos bien”, explica Rune entre risas.

Alcaraz y Rune durante el partido en las Next Gen Finals (ATP).

Horario y dónde ver el Alcaraz-Rune

Carlitos quiere seguir avanzando en Wimbledon después de lograr el gran éxito de ganar en el ATP 500 de Queen’s y regresar al número 1 del ranking ATP. Ante Rune deberá repetir el gran nivel mostrado para vencer a Berrettini, al que rompió el saque en cuatro ocasiones y le generó hasta 16 bolas de rotura en una superficie tan complicada como es la hierba contra los sacadores. El partido se juega este miércoles 12 de julio, en el segundo turno de la pista central.

Como la jornada arranca a las 14.30 horas con un partido femenino, el inicio del encuentro entre Alcaraz y Rune se espera en torno a las 16.00 horas. Se podrá seguir en VAMOS (8 y 50), canal de la plataforma Movistar Plus, que retransmite Wimbledon en exclusiva en España. Ambos tenistas se han enfrentado en dos ocasiones en el circuito, con un balance igualado de una victoria para cada uno. Será el primer duelo en hierba entre Alcaraz y Rune, así como también en un Grand Slam. Se espera un gran partido entre dos tenistas creativos y de corte muy ofensivo.

“Tengo muchas ganas de jugar ese partido”, reconoce Alcaraz. “Yo también”, responde Rune, tan sólo seis días mayor que Alcaraz. Ambos aseguraban de niños que su sueño era ganar Wimbledon, años después, están cerca de conseguirlo, pero sólo uno saldrá vivo del duelo entre viejos amigos.

