Los mejores memes del cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo durante el cara a cara (REUTERS/Juan Medina)

Se trata del único debate cara a cara que habrá entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo y, por tanto, un momento muy esperado por muchos ciudadanos. Ana Pastor y Vicente Vallés han sido los encargados de ejercer como moderadores del enfrentamiento. Una tarea difícil, ya que si algo ha caracterizado la velada ha sido la tensión y las múltiples interrupciones por parte de ambos políticos. Las propuestas brillaron por su ausencia, pero lo que no ha faltado han sido los ataques desde ambos lado de la mesa contra su oponente.

Minutos antes de que diera comienzo el debate, los políticos aprovecharon para revisar sus apuntes, para repasar aquellos temas que era conveniente sacar a relucir como arma contra su oponente. De esta forma, Miguel Ángel Blanco, ETA, pactos del PP y Vox, el Falcon, el mítico “Que te vote Txapote” o el acuerdo para que gobierne el partido más votado han sido algunos de los temas que se han colado en el debate.

Te puede interesar: Negacionistas climáticos y caballos llamados Caudillo: Sánchez enumera los polémicos cargos de Vox aupados por el PP

Además, como es habitual, este debate no solo se ha seguido por televisión, sino también por redes sociales, donde los usuarios no han dudado en mostrar sus opiniones a medida que el debate iba avanzando y los políticos iban saltando de un punto a otro. Pero, sobre todo, lo que no ha faltado en redes sociales han sido los chistes, las bromas y, en particular, los memes. Desde el momento en que Feijóo se ha referido a República Checa como Chequia, al “Que te vote Txapote”, sobre las interrupciones, los datos inexactos y hasta a la actuación de los moderadores, los ciudadanos le han sacado el lado gracioso y lo han convertido en meme.

Viendo las propuestas en materia de educación que han planteado en el debate de #CaraACaraAtresmedia pic.twitter.com/ALoGo0dfJQ — Seño M.J. y sus 6 meses de vacaciones. (@MaestritaM) July 10, 2023

-Y no paran de inventarse datos...#CaraACaraAtresmedia pic.twitter.com/B8MbkkW1Sl — Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) July 10, 2023

#CaraACaraAtresmedia



—Eso es mentira.

—Y tú más.

—Déjeme hablar.

Así todo y a la vez. pic.twitter.com/3qyvm7Akva — Niké de Samotracia (@NikSamotracia) July 10, 2023

-Si Pedro Sánchez te saca datos económicos, tú le dices que ETA; si te habla de derechos, sacas a Bildu, y si presume de empleo, Txapote.

-A ti te funcionó?

-No lo sabes tú bien. pic.twitter.com/j2QcmfRgQY — Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) July 10, 2023

Feijoo acaba de llamar Chequia a República Checa, es historia del cuñadismo✍🏽 — ✟♕ (@SonGaku_) July 10, 2023

🔴🎥AVISO SPOILER:

- Que te vote la Ultraderecha.

- Que te vote Txapote.



En poco más que esto se podrá resumir el #CaraACaraAtresmedia, diálogo de sordos en que no se hablará de la Justicia, ni de sus trabajadores sin toga, ninguneados y discriminados#JusticiaSolución pic.twitter.com/Vr8UoqY7Hd — Lucky Gus (@LuckyGusoficial) July 10, 2023

Vicente Vallés y Ana Pastor moderando el debate pic.twitter.com/aXamIA5ajn — Javi Aguilar (@_javiaguilar_) July 10, 2023

Feijóo: Buenas noches

Sanchez: Eso es mentira

#CaraACaraAtresmedia — Andrés (@AndresRosero_) July 10, 2023

Algunos se acuerdan de Albert Rivera y Zapatero

Tal ha sido la dinámica del cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, que algunos incluso han echado en falta otros políticos como Albert Rivera, quien era habitual que acudiera a los debates con un repertorio de objetos. Desde adoquines, a listas interminables, la tarjeta sanitaria única o una foto de Rodrigo Rato. El otro político del que se han acordado las redes ha sido José Luis Rodríguez Zapatero, a quien, además, han nombrado en varias ocasiones durante el debate.

¿Escuchan eso? Es el silencio. El silencio porque falta Albert Rivera sacando cualquier cosa de debajo de su atril y haciendo show en cada intervención. Era un cuadro, pero nos daba la vida (y los memes) en los debates. #CaraACaraAtresmedia pic.twitter.com/TRcjGnrC5E — Lidia Colinas (@LidiaColinas99) July 10, 2023

Seguir leyendo: