Estos han sido los mejores momentos del debate entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo

Spanish People's Party candidate Alberto Nunez Feijoo and Spain's Prime Minister and Socialist candidate Pedro Sanchez talk before a televised debate ahead of snap election in Madrid, Spain, July 10, 2023. REUTERS/Juan Medina

El debate más esperado de todos ha tenido lugar este lunes entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez, el cual ha estado marcado por momentos tensos y multitud de interrupciones entre ambos candidatos. Propuestas ha habido pocas, pero ninguno de los dos políticos ha dudado en sacar a relucir todos los puntos que tenían apuntados en sus destacadas carpetas con los que atacar a su oponente. Los bloques marcados por los moderadores y los temas a debatir han quedado a un lado para centrarse en un enfrentamiento, en el que cada uno ha sacado la artillería pesada.

Desde los pactos con Vox, al “Que te vote Txapote” o el Falcon han sido los temas fuera de guion en los que se ha basado el encuentro. A ello se ha sumado el hecho de que a los moderadores les ha costado mantener la dinámica del encuentro, dado que ninguno de los dos políticos estaba dispuesto a callarse a pesar de ser el turno de palabra de su oponente.

La violencia machista y la ley solo sí es sí

Tanto a Pedro Sánchez como Alberto Núñez Feijóo les ha costado trabajo no salirse del guion y respectar los temas pactados. Pero si ha habido un punto en que esta cuestión ha sido acuciante, ha sido cuando ha llegado el turno del bloque social y las políticas de igualdad. El candidato popular ha arrancado este bloque sin responder a la pregunta de qué le dice a las mujeres que ven que han pactado con un partido que niega la violencia machista y ha preferido sacar a relucir que PSOE y Vox han votado juntos en contra de la investidura del presidente popular en Murcia, Fernando López Miras.

Lo que no ha dudado en recordar ha sido la ley del solo sí es sí del Gobierno, a la que ha calificado como “mala”. “Usted pasará a la historia por ser el presidente que firmó en el BOE la ley del solo sí es sí”, añade el candidato popular.

ETA y Miguel Ángel Blanco

Ya en el bloque de los pactos, Feijóo se ha sacado un bajo la manga que el socialista no veía venir, y ha colado en el debate a ETA y el asesinato de Miguel Ángel Blanco. “Le pegaron un tiro -ha recordado- yo jamás voy a pactar con el brazo político de quienes le aplaudieron”. Y le ha dicho a Sánchez: “De pactos usted no puede dar ninguna lección”. Para concluir, ha señalado: “Miguel Ángel Blanco, Bildu y ETA le acompañarán en su trayectoria política, en la mía no”.

Spain's Prime Minister and Socialist candidate Pedro Sanchez looks on before a televised debate ahead of snap election in Madrid, Spain, July 10, 2023. REUTERS/Juan Medina

El Falcon

El Falcon ha sido otro tema que se ha colado en el debate. Ante este punto, Sánchez ha criticado: “Ustedes sacan siempre a pasear el Falcon, es porque no tienen absolutamente nada que criticar”. Además, ha recordado: “Los primeros Falcon los adquirió el Gobierno de González. Pero realmente fue Aznar quien compró tres Falcon y no ha habido ninguna compra posterior. Bueno, ¡qué diría usted de mí si yo hubiese comprado tres Falcon por más de 70 millones de euros! Aznar viajó a las Azores en uno de esos aviones para declarar una guerra ilegal en Irak. Los presidentes, todos, hemos usado el Falcon”.

Por su parte, el candidato popular ha prometido no utilizar “jamás un medio de transporte del Estado para ir a una boda, ver a amigos o conciertos”, en referencia a la polémica alrededor del uso de Sánchez del Falcon.

“Que te vote Txapote”

Otros de los puntos que no podían faltar en la velada, ha sido el “Que te vote Txapote”. Después de que Feijóo sacara el tema de ETA, el presidente ha decidido aprovechar la coyuntura y leerle al popular el tuit de la hermana de Gregorio Ordóñez, asesinado por el etarra Txapote. Consuelo reprochó a través de sus redes que el PP utilizara a las víctimas del grupo terrorista en campaña.

Spanish People's Party candidate Alberto Nunez Feijoo looks on before a televised debate ahead of snap election in Madrid, Spain, July 10, 2023. REUTERS/Juan Medina

La lista de los políticos de Vox

En un momento del encuentro, Sánchez ha contrarrestado las críticas por sus pactos con Bildu con algunas de las polémicas que persiguen a los cargos de Vox aupados en las instituciones gracias a los acuerdos con el PP. Del Parlamento balear, Gabriel Le Senne, que afirmó que “las mujeres son más beligerantes porque no tienen pene. Un machista de libro”. Al vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo: “Hay que cuestionarse si el CO2 es contaminante. Un negacionista de libro”, ha apostillado. O el futuro vicepresidente de la Comunidad Valenciana, Vicente Barrera, quien aseguró que “la violencia no tiene género”. “Por cierto, bautizó su caballo como Caudillo. Todo un franquista”, ha ironizado el presidente del Gobierno.

Un presidente “limpio”

Otro de los momentos que ha dejado el debate ha sido cuando Feijóo ha recordado a Pedro Sánchez que ha tenido a cinco ministros de Sanidad en cinco años, pero le ha reprochado que no haya cesado a nadie de Podemos. “Usted no es un presidente limpio”, le ha acusado el líder popular, a lo que ha añadido de nuevo que no sabe nada del pacto con Marruecos ni que fue lo que le robaron del móvil.

Ante estas acusaciones, Pedro Sánchez no ha dudado en contestar y ha destacado que está en condiciones de explicar hasta el último céntimo de su cuenta corriente. “Absoluta transparencia en mi cuenta corriente”, ha apostillado. También ha asegurado que puede explicar todos sus viajes por tierra, mar y aire, así como con quién iba y a dónde. Por última, ha afirmado: “En mi móvil nunca verá usted un mensaje a un malhechor como sí ocurrió con el expresidente Rajoy”. Tras ello ha incidido: “No soy perfecto, no aspiro a serlo, he cometido errores” y que ha tenido un mandato difícil, inédito, con una pandemia y una guerra ahora mismo en las puertas de Europa. “Pero, soy un político limpio”, ha añadido.

El pacto: que gobierne el más votado

El momento más destacado de toda la noche ha sido cuando Feijóo le ha propuesto un pacto a Sánchez para que gobierne el partido más votado. El líder del PP ha propuesto a Pedro Sánchez un pacto para que gobierne el partido más votado, “yo me puedo comprometer a facilitar su investidura”, ha lanzado Feijóo, en medio del debate sobre violencia machista. Incluso ha llegado a poner el papel sobre la mesa para que ambos firmaran el acuerdo.

