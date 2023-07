El mercado de fichajes del 10 de julio, en directo: ataques a Mbappé, la incógnita de Joao Felix y el ofrecimiento de Neymar al Barça

Joao Felix se reencuentra con Simeone con su futuro en el aire. El futbolista luso, que pasó la última media temporada cedido en el Chelsea, ha vuelto a los entrenamientos con el Atlético de Madrid... teniendo su futuro pendiente de resolución. Las tres partes implicadas, club, entrenador y jugador quieren separar sus caminos, pero aún no ha llegado una oferta satisfactoria para el club rojiblanco y de no llegar, no es descartable su continuidad en el Metropolitano.