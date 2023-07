Todo sobre la preboda de Tamara Falcó: look diseñado por ella misma, romántico baile con Íñigo Onieva y dos grandes ausencias

Tamara Falcó e Íñigo Onieva, durante su preboda. (Instagram)

Tamara Falcó e Íñigo Onieva han celebrado este viernes el primer gran evento de su esperado enlace. La pareja ha disfrutado de una divertida preboda como antesala a su gran día, una fiesta a la que han acudido algunos de los invitados y en la que se pudo ver el primer look nupcial de la marquesa de Griñón, que ha optado por uno de sus propios diseños para deslumbrar en su última cita pública como soltera.

La fiesta tuvo lugar en el madrileño hotel Ritz, donde los invitados pudieron hacerse fotos con los novios y disfrutar de una velada en la que no faltó la comida, la bebida y la música en directo de la mano del grupo sevillano Los Alpresa.

Al evento no faltaron amigos de Tamara e Íñigo, como Juan Avellaneda, Vicky Martín Berrocal, Isabelle Junot o Eugenia Martínez de Irujo. Tampoco quisieron perdérselo los hermanos Onieva, Alejanda y Jaime, así como dos de las hermanas de la novia, Ana Boyer y Chábeli Iglesias.

Pese a la expectación que había con la llegada de las madres de los novios, Isabel Preysler y Carolina Molas, finalmente optaron por no asistir a la preboda, quizás para guardar fuerzas para el momento del ‘sí, quiero’ y la posterior celebración. Quien sí estuvo en el evento fue el padre de Íñigo, que acudió con su actual pareja.

Ana Boyer, con el look que llevó a la preboda de Tamara e Íñigo. (Instagram)

La fiesta se alargó hasta altas horas de la madrugada, aunque Tamara abandonó el lugar en torno a las 1:00 horas de la mañana acompañada por sus dos hermanas, que se dirigieron juntas hasta ‘Villa Meona’ para descansar antes de la boda. Sin embargo, Íñigo fue el último en salir, sobre las cuatro de la madrugada, y no desveló si iba a continuar con la celebración en otro lugar, algo que sí confesó su hermano. “Soy muy joven”, justificó sonriente el cuñado de la novia.

Aunque no se sabe a qué hora se fue a dormir Íñigo Onieva, lo cierto es que ha madrugado para dedicarle un cariñoso mensaje a su prometida antes de darse el ‘sí, quiero’. “Hoy comienza nuestro viaje juntos y no puedo ser mas feliz de tenernos el uno al otro para juntos hacer frente ante cualquier obstáculo de la vida. No existe mejor equipo, juntos nos completamos y obtenemos el equilibrio que en solitario jamás podríamos alcanzar. Gracias por tanto y por lo que viene. Ta quiero”, ha escrito junto a una fotografía en la que él y Tamara aparecen bailando acaramelados durante su preboda.

El elegante look de Tamara

Tamara Falcó, con el look de Pedro del Hierro en su preboda. (Instagram)

Para esta importante cita, Tamara deslumbró con un elegante look diseñado por ella misma. En concreto, la socialité optó por un conjunto blanco formado por un pantalón ancho de tiro alto y detalle de jaretas en la cintura y blazer corta con cuello solapa, hombreras marcadas.

Las dos piezas pertenecen a la colección ‘Family & Friends’ diseñada por Tamara para Pedro del Hierro. Actualmente, el conjunto se puede encontrar rebajado en la web de la firma por 174 euros (107 euros la blazer y 67 euros el pantalón), un precio bastante más asequible que los más de 1.500 euros que costaba el vestido de su fiesta de pedida.

