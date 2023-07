Pablo Iglesias sobre un posible Ejecutivo del PP y Vox: “Estos señores tienen un proyecto de destrucción de España”

El exlíder de Podemos, Pablo Iglesias (EFE/ Kai Forsterling)

A falta de 20 días para que se lleven a cabo las elecciones del 23-J, las encuestas dan una recuperación del PSOE, que recorta distancia con el Partido Popular, quienes en dos semanas han perdido dos puntos según los sondeos. Sin embargo, la formación de Feijóo continúa estando a la cabeza, seguida del PSOE, Vox y Sumar. Con esta información sobre la mesa, el programa Ágora de Hora 25 ha reunido, como cada lunes, a Carmen Calvo, Pablo Iglesias y José Manuel García-Margallo, para comentar la actualidad. De esta forma, el exlíder de Podemos ha afirmado, respecto a lo que ocurría con un posible Ejecutivo del PP con Vox tras el 23-J: “Estos señores tienen un proyecto de destrucción de España precisamente porque no reconocen la plurinacional, no reconocen el pluralismo político y están dispuestos a acabar con la democracia liberal”.

Iglesias ha incidido en que si dichas formaciones consiguen formar Gobierno y llegar a La Moncloa pondrán fin al estado autonómico, ya que “no reconocen la plurinacionalidad”, y tratarán de “ilegalizar a Bildu”, así como a otros partidos que forman parte de la coalición de sumar. “Este no es un proyecto de país”, ha acusado. Aunque también ha destacado cuál ha sido el error de la izquierda: “El problema ha sido no definir de manera inequívoca una dirección de Estado. A mi juicio tiene que ser una dirección de Estado en un sentido republicano, que reconozca la plurinacionalidad como una parte consustancial de lo que es nuestro país”.

Te puede interesar: Los sondeos de ‘El País’ (40dB) y ‘ABC’ (GAD3) acercan a Pedro Sánchez y Yolanda Díaz a la mayoría el 23-J: peligraría la absoluta de PP y Vox

Por su parte, Carmen Calvo, ha explicado que se está produciendo ahora una movilización en “el campo progresista”, quienes miran con “una preocupación cierta, no teórica” que la ultraderecha se sienta en las instituciones y no solo eso sino que el contenido de lo que traen es “muy preocupante”. Además, ha criticado que “lo que hace la derecha y la ultraderecha para atacar directamente a la democracia”. La socialista también ha llamado a poner el foco en un partido (Vox) que niega la violencia machista, que niega las leyes españolas y “que tienen un líder que se pitorrea del Convenio de Estambul que es norma interna de este país”. A lo que ha añadido: “El fascismo español ha elegido el plano donde se dirimen las grandes cuestiones del mundo: el cambio climático o la violencia contra las mujeres”.

Te puede interesar: Von der Leyen espera una “Presidencia eficaz” española de la UE al margen de lo que pase el 23-J

Por su parte Margallo, ha criticado que se acuse al PP de pactar con Vox, pero que el PSOE pueda pactar con quien quiera. “Lo que no entiendo es que se diga yo puedo pactar con quien quiera, pero ustedes no pueden pactar un partido que es constitucionalista”, ha incidido. El político popular ha afirmado que “si se repite el Gobierno veremos en una situación complicada”, después de que previamente haya criticado la situación a la que ha llevado el actual Gobierno: la deuda pública más alta en 100 años, el paro juvenil en un 29%, la productividad mas baja de la Unión Europea, la inversión en pymes más baja que los socios europeos y muy retrasado en I+D+i.

María Guardiola y Ángel Pelayo Gordillo, líderes de PP y Vox en Extremadura. (Jorge Armestar/Europa Press)

El pacto de Extremadura entre PP y Vox

Hace tan solo unos días se daba a conocer la noticia de que María Guardiola, candidata popular, había reculado respecto al veto a gobernar con Vox. En este sentido, el presentador ha recordado las palabras de Juanma Moreno, presidente de Andalucía, quien afirmó que su compañera había “tenido que tragarse sus palabras”. Respecto a esta cuestión, Margallo ha asegurado que a Pedro Sánchez también le pasó cuando dijo que no gobernaría con Iglesias. “Recordamos unas cosas y no otras”, ha acusado.

En este punto, Carmen Calvo ha afirmado que “la mentira más grande de este país fue la hizo Aznar diciendo que los atentados del 11-M los había cometido ETA. “salvajada como esa no hemos visto ninguna. Esa es la madre de todas las mentiras”, ha añadido. Por su parte, Iglesias ha afirmado que “Guardiola es una señora astuta pero no antifascista. El discurso no revelaba sus opiniones, ella intentaba atraer sectores que votan al PSOE diciendo que no iban a pactar con Vox, diciendo yo voy a ser una figura particular del PP, un poco como Page pero al revés”. Sin embargo, explica, la cúpula del PP le ha dicho “pacta con quien nosotros digamos”.

La “herencia universal” de Yolanda Díaz

Esta es la última propuesta que ha dado a conocer Yolanda Díaz, una nueva medida que llevará Sumar en su programa para las elecciones del 23-J. Se trata de la herencia pública universal de 20.000 euros, un derecho que adquirirían todos los jóvenes españoles al cumplir su mayoría de edad. En cuanto a esta cuestión, Pablo Iglesias ha asegurado: “No nos había avisado Sumar de que iban a dar esta propuesta y no sabemos todavía. Vamos a esperar. Yo estoy convencido de que la propuesta tiene buena intención pero que ha generado un debate esta mañana en las redes sociales y había mucha gente de izquierdas que no entendía. Le vamos a dar un poco de tiempo”. A lo que ha añadido: “Seguramente el equipo de Sumar estará pensando cómo explicar esto mañana para que lo entienda todo el mundo perfectamente”.

Por su parte, Margallo ha asegurado que se trata de “una majadería”, quien ha cuestionado si se le va a dar ese dinero a todos los joven independientemente de su preparación o de la empresa que van a poner en marcha. También ha cuestionado cómo se va a financiar esta propuesta. En cuanto a Carmen Calvo, ha destacado que “le falta músculo a la cosa y de manera general no lo veo”. Además, ha afirmado que “hay que hacer políticas de ayudas”, aunque ha matizado que siempre ha dicho que no está de acuerdo con dar dinero “sin paliativos, sin un análisis, objetivos, reflexión y modulación”. En este sentido ha asegurado que sin esas cuestiones lo que hace “la izquierda es ponerle en bandeja a quien no quiere un estado protector y de igualdad, que esto es muy caro y que hay que recortar”.

Seguir leyendo: