El artista Divino denuncia y relata una agresión homófoba en el Orgullo de Madrid: “Ha intentado matarme”

El artista Divino, tras la agresión este fin de semana en el Orgullo de Madrid. (divinoofficial)

Triste Orgullo en Madrid. Divino, artista y activista por los derechos LGTBIQ+, fue brutalmente atacado este fin de semana. Lo contó este domingo en su cuenta en Instagram, donde muestra en dos imágenes el resultado de la agresión homófoba, por la que acabó en el hospital. Este es su relato de los hechos:

“Me pegó un puñetazo (o más de uno, no lo sé). Me ha roto parte de la órbita del ojo, la nariz por tres sitios y el pómulo. Me desperté inconsciente y cuando me miré al espejo me tuve que recomponer la nariz antes de llamar a la ambulancia. No siento parte derecha de la cara y no sé si lo volveré a sentir. En estos momentos estoy entrando a una operación de dos horas para intentar recomponer los huesos de la cara. Ha intentado matarme.

He sufrido una agresión homófoba, he sido víctima de (otro) puto delito de odio. Antes decía eso de “siempre piensas que le va a pasar a otrx”, pero no es así: ahora más que nunca siempre pensamos que nos puede pasar en cualquier momento.

Ahora más que nunca porque se están abriendo las jaulas de los homófobos, tránsfobos, xenófobos, asesinos de mujeres para que vayan a nuestra caza. Se le está dando voz en Congreso, Senado, televisiones, en Europa, en el mundo…

Pero yo no soy buena presa.

Me da miedo perder a lxs míxs, me da miedo… Pero no me das miedo TÚ, porque voy a por ti judicialmente. No me dais miedo vosotros porque si hace falta moriré matando. Sí me da miedo que muchxs hermanxs se sientan solxs, y voy a hacer lo que pueda para que no se sientan así.

Ahora, más que nunca, no seamos colectivo: SEAMOS JAURÍA.

Pido MÁXIMA DIFUSIÓN para hacer consciente a esta sociedad que la homofobia y el odio están en nuestras calles y tenemos que erradicarla.

Por todas las que están. Por todas las que estarán.

Unánime apoyo en redes

El Orgullo tuvo este 2023 un marcado carácter político ante el crecimiento de la ultraderecha en las instituciones autonómicas y municipales. A ello hace precisamente referencia Divino no solo señalando a estos representantes, sino a todos a los ciudadanos a los que éstos dan alas con su discurso en su racismo u homofobia.

En Madrid, el Orgullo fue masivo y festivo, pero sucesos como el que denuncia el artista, de origen malagueño, no hacen sino recordar el trabajo por hacer. Divino, con más de 10.000 seguidores en Instagram, ha recibido ya cerca de 100.000 reacciones al comentario, unánimes en el apoyo.

