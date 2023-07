Ángel Garó incendia las redes con un polémico discurso político: “Voten lo que es bueno y déjense de tanta mierda izquierdista”

Ángel Garó en una imagen de archivo. (Europa Press)

La fiesta del Orgullo LGTBIQA+ ha protagonizado la agenda social de los últimos días, llenando las calles de banderas multicolor para reivindicar los derechos de este colectivo. Si bien las jornadas que ha durado se han vivido sin incidentes, en las redes sociales se ha generado una gran polémica tras las palabras de Ángel Garó, que ha levantado ampollas al confesarse “homosexual y de derechas” y atacar a los partidos políticos que, según sus palabras, “no son dignos”.

La cercanía de las elecciones generales del 23 de julio no ha hecho sino acrecentar la polémica y es que el conocido humorista, sin mencionar de manera directa a ninguna formación política, ha hecho una fuerte campaña en contra de lo que llama ‘izquierdistas’.

“Me hace mucha gracia que se hagan los dueños del LGTBI. Yo soy soy homosexual y de derechas y veo la injusticia día a día porque leo, estudio... Me parece tremendo el socialcomunismo que estamos viviendo en estos momentos. Y, como estamos en democracia, digo lo que me sale del alma igual que lo hacen los izquierdistas, negacionistas de la historia, porque ahora Putin no es comunista, no, es amigo de Franco”, se puede le puede escuchar decir en el vídeo, publicado en TikTok.

El actor continúa su monólogo, animado por las dos personas que le acompañan, vertiendo sus opiniones sobre la gente de izquierdas, señalando que “tienen contestaciones para todo” y que lo “mejor que hizo Podemos es que se cortara la coleta el otro”, en clara referencia a Pablo Iglesias, exlíder de la formación.

“Manada de sinvergüenzas...”, afirma para referirse a los votantes de izquierdas. Ángel Garó, a continuación, mezcla una serie de temas para insistir en la idea de que “tienen contestación para todo” y a que a él lo que le gustaría es que “hablaran más de la memoria histórica” porque “se han quemado cientos de obras por parte de la izquierda”.

“Y ese es el LGTBI, soy soy homosexual y a mucha honra pero yo voy voto a lo que hay que votar. Vengan, tengan cojones y voten lo que es bueno y déjense de tanta mierda izquierdista que nos va a llevar a la ruina. ¡Qué bonita es Venezuela!”, termina diciendo, generando una gran polémica que le ha llevado a ser tendencia en las redes sociales.

¿Problemas económicos?

Esta no es la única polémica que ha salpicado el nombre de Ángel Garó en los últimos tiempos. A finales del mes de mayo su nombre salía a relucir en Sálvame, donde se aseguraba que estaría viviendo una mala situación económica. “Donde vivía él, en el Teatro Cervantes, tuvo que vender la casa por unos 300.000 euros para poder pagar lo que debía en el banco y poder comprarse algo más pequeño”, aseguraba un testimonio, que añadía que al no poder haber hecho la venta le habrían “quitado la casa”.

“No es una persona que esté bien, y no solo psicológicamente; le cuesta cada vez más andar, se asfixia y no tiene alimentación ninguna”, aseguraba la misma fuente al extinto programa. Tras unas semanas de silencio, a comienzos de mes Ángel lo desmentía todo en Pronto, afirmando que “no estoy en la ruina ni mal de salud ni tengo problemas mentales” y que había demandado a Sálvame por sus “mentiras”.

