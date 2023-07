Libros de Amazon España: qué leer antes de ir a dormir

Tiendas en línea como Amazon se han convertido en un aliado de los lectores, pues a través de ellas se pueden adquirir libros de forma rápida y sencilla, sobre todo para aquellos quienes no tienen disponible tanto tiempo para visitar las librerías o las bibliotecas.

Desde aliviar la tristeza, ayudar a lidiar con la ansiedad, causar grandes emociones como la felicidad, cultivarnos y hacer volar la imaginación, los libros crean experiencias y placeres a quienes disfrutan de la lectura y la convirtieron en una actividad esencial en su vida.

Títulos de autoayuda, ciencia ficción, fantasía, cómics, comedia, misterio, suspenso, romance, viajes y más, la literatura se ha mantenido en el gusto del público, adaptándose a los avances de la tecnología, pues ahora es posible leer no sólo en formato físico, sino a través de los teléfonos móviles, tabletas, ordenadores, entre otras herramientas como Kindle (como se llama el lector de libros electrónicos que es exclusivo de Amazon).

Sin embargo, hay un problema: con la variedad de títulos y autores que surgen cada día alrededor del mundo, puede ser difícil elegir el siguiente libro a leer, pero en respuesta a ello, ya hay rankings que facilitan a los amantes de la lectura esta tarea.

A continuación un listado de los libros más vendidos de Amazon España este lunes 3 de julio y unas breves reseñas:

1. Agenda 72 Kilos 2024 (Somos B)

Autor: 72 Kilos

Número de páginas: 192

La esperadísima primera agenda de 72 Kilos ya está aquí para llenar el año 2024 de color y optimismo.SUS MILES Y MILES DE SEGUIDORES NO PARABAN DE PEDÍRSELO.. ¡Y POR FIN ESTÁ AQUÍ!Esta es la agenda que te guiará durante el año 2024 en tus aventuras, en tu rutina, en los días soleados y en los que se hacen cuesta arriba.Con disposición a semana vista, no solo es práctica y funcional, también es colorida y esconde ilustraciones y viñetas inéditas con toda la sensibilidad e ingenio que caracterizan a 72 Kilos, además de pegatinas, espacio para notas (o escribir tus secretos), apartados adicionales para que no se te escape nada, páginas para desestresarte coloreando y recordatorios para que no te olvides de parar a respirar de vez en cuando.Características:- Formato: 18,10 x 22,30 cm.- 192 páginas.- Papel de alta calidad.- Goma de cierre.- Dos páginas de pegatinas ilustradas.- Troquel lateral mes por mes.- Tapa dura.- Wire-o.- Espacio para notas y listados.- Espacio para control de gastos mensuales.

2. Destroza este diario. Ahora a todo color (Libros Singulares)

Autor: Keri Smith

Número de páginas: 224

Puede que seas un experto destrozador y que hayas devorado uno o varios ejemplares de Destroza este diario. O tal vez esta sea tu primera vez (pst, puede que esta experiencia te cambie la vida). Sea como sea, no busques más, has encontrado el libro perfecto para destrozar.Te presentamos el nuevo Destroza este diario, ¡ahora en una impresionante edición a todo color! Dentro encontrarás retos para pintar, romper, transformar y dar rienda suelta a tu creatividad; una mezcla de tus retos favoritos y otros completamente nuevos. Destroza este diario. Ahora a todo color te invita a destrozar en colores: mezcla pinturas para crear barro, deja que la suerte elija el tono, recorta tiras de papel de brillantes colores y mucho más.¿Qué colores usarás para destrozar tu diario?

3. VACACIONES SANTILLANA 2 PRIMARIA ACTIVIDADES DE REPASO PARA EL VERANO (CUADERNOS)

Autor: Grupo Santillana 2020

Número de páginas: 80

4. Trilogía Culpables (Culpables) (Ficción)

Autor: Mercedes Ron

Número de páginas: 1344

Reunidos en un pack, los tres libros de la exitosa trilogía Culpables.Dicen que del amor al odio solo hay un paso..Peligro, pasión, amor y fuerza. Polos opuestos. Así es la relación de Noah y Nicholas, fuego y electricidad. Cuando están juntos saltan chispas.Una trilogía imposible de dejar a medias.Únete al fenómeno Culpables __Culpa míaNicholas Leister ha sido creado para amargarme la vida. Alto, ojos azules, pelo negro como la noche.. Suena genial ¿verdad? Pues no tanto cuando te enteras de que va a ser tu hermanastro y además representa todo de lo que has estado huyendo desde que tienes uso de razón. Peligro fue lo primero que me vino a la cabeza cuando lo conocí y descubrí que mantiene una doble vida oculta de su padre multimillonario.¿Cómo terminé cayendo en sus redes? Fácil: con esos ojos es capaz de poner tu mundo patas arriba. __Culpa tuyaCuando Noah se enamoró de Nick sabía que su relación no iba a ser fácil: son polos opuestos, fuego y electricidad y cuando están juntos saltan chispas.. en todos los sentidos. Hasta ahora, la pasión ha sido más fuerte que el orgullo, pero la diferencia de edad, la universidad, las fiestas, sus padres y los fantasmas que acechan a los dos les ponen a prueba una y otra vez, como una bomba de relojería que amenaza con hacerles estallar.¿Está Noah realmente preparada para enfrentarse a sus miedos y volver a confiar en alguien? ¿Podrá Nicholas dejar atrás su pasado y abrir el corazón a una sola persona? __Culpa nuestraLa relación de Nick y Noah está pasando por su peor momento y parece que nada podrá volver a ser como antes.. Van a tener que pasar por muchas cosas para finalmente comprender si de verdad están hechos el uno para el otro o si por lo contrario, estar separados es lo que de verdad les conviene.Pero ¿acaso se puede olvidar un amor tan fuerte? ¿Cómo pueden borrarse los recuerdos tatuados en el corazón?

5. Hábitos atómicos: Cambios pequeños, resultados extraordinarios (Autoconocimiento)

Autor: James Clear

Número de páginas: 336

MÁS DE 150.000 EJEMPLARES VENDIDOS EN ESPAÑA.MÁS DE 15 MILLONES DE EJEMPLARES VENDIDOS EN TODO EL MUNDO. Sumamente práctico y útil. MARK MANSON, autor de El sutil arte de que (casi todo) te importe una mierda paso a paso, cambiará tu rutina. Financial Times. A menudo pensamos que para cambiar de vida tenemos que pensar en hacer cambios grandes. Nada más lejos de la realidad. Según el reconocido experto en hábitos James Clear, el cambio real proviene del resultado de cientos de pequeñas decisiones: hacer dos flexiones al día, levantarse cinco minutos antes o hacer una corta llamada telefónica. Clear llama a estas decisiones “hábitos atómicos”: tan pequeños como una partícula, pero tan poderosos como un tsunami. En este libro innovador nos revela exactamente cómo esos cambios minúsculos pueden crecer hasta llegar a cambiar nuestra carrera profesional, nuestras relaciones y todos los aspectos de nuestra vida. De mis libros favoritos de todos los tiempos. ARIANNA HUFFINGTON, fundadora de The Huffington Post. Un discurso que se apoya en bases científicas, manual de instrucciones para implantar cambios a nuestro favor. IMA SANCHÍS, La Vanguardia. Te harás fan. CECILIA MÚZQUIZ, directora de Cosmopolitan. Demuestra que cualquier meta está al alcance de la mano, siempre y cuando empecemos desde lo más simple. ABC Bienestar Profundiza en todos aquellos aspectos necesarios para llevar una vida ordenada, productiva y orientada a disfrutar de los procesos, no solo de los resultados. Xataka

6. VACACIONES SANTILLANA 1 PRIMARIA ACTIVIDADES DE REPASO PARA EL VERANO (CUADERNOS)

Autor: Grupo Santillana 2020

Número de páginas: 80

VACACIONES SANTILLANA 1 PRIMARIA ACTIVIDADES DE REPASO PARA EL VERANO editado por SANTILLANA

7. Cómo hacer que te pasen cosas buenas: Entiende tu cerebro, gestiona tus emociones, mejora tu vida (Fuera de colección)

Autor: Marian Rojas Estapé

Número de páginas: 232

"Las cosas buenas precisan un plan"Uniendo el punto de vista científico, psicológico y humano, la autora nos ofrece una reflexión profunda, salpicada de útiles consejos y con vocación eminentemente didáctica, acerca de la aplicación de nuestras propias capacidades al empeño de procurarnos una existencia plena y feliz: conocer y optimizar determinadas zonas del cerebro, fijar metas y objetivos en la vida, ejercitar la voluntad, poner en marcha la inteligencia emocional, desarrollar la asertividad, evitar el exceso de autocrítica y autoexigencia, reivindicar el papel del optimismo

8. VACACIONES SANTILLANA 3 PRIMARIA ACTIVIDADES DE REPASO PARA EL VERANO (CUADERNOS)

Autor: Grupo Santillana 2020

Número de páginas: 80

9. Rumbo a.. 2º. (Cuadernos vacaciones)

Autor: Diego Montero Domínguez

Número de páginas: 96

Refresca lo que has aprendido en 1.º y acompaña a Alba y a Lucas en su viaje por el Caribe y navega con los piratas mientras te preparas para 2.º de Primaria con este cuaderno organizado por materias que, además, incluye un código para acceder gratuitamente a una aplicación educativa para aprender matemáticas, lengua o lógica de una manera divertida.

10. Cuaderno De Matemáticas. Puente 4º Curso Primaria. Ejercicios Básicos Para Preparar El Paso De Ciclo

Autor: Grupo Editorial

Número de páginas: 32

Cuaderno de ejercicios de matemáticas básicos de cuarto curso de primaria para preparar el paso a quinto curso de primaria. Recomendado para 9-10 años. Con solucionario.

*Nota: Algunos libros podrían no tener autor, número de páginas o descripción debido a que la plataforma no la proporciona.

Para comprar libros en Amazon basta con tener una cuenta en dicha plataforma y posteriormente escribir el título de la obra en el buscador y luego hacer clic en “comprar”. Se puede agregar más de un artículo en el carrito y se puede finalizar la compra después.

Los lectores en España

Feria Internacional del Libro (Foto: Cuartoscuro)

El porcentaje de la población que lee en España ha tenido un incremento desde el año 2020 por la pandemia de coronavirus, una alza que finalmente ha logrado consolidarse en el 2022 de forma significativa entre los más jóvenes, de acuerdo con el Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros 2023 presentado por el Ministerio de Cultura y Deporte.

Según el Barómetro, en el 2022 el porcentaje de la población española que leyó algún libro durante el año pasado, ya sea por ocio o por trabajo, alcanzó el 68,4 por ciento.

Al considerar sólo aquellos que leyeron por ocio en su tiempo libre el porcentaje fue de 64,8%, una cifra ligeramente superior a la de la medición anual anterior y que llega al 66,2% cuando también se le suman los lectores de cómics.

Al hacer una comparación con las cifras que se han registrado en la última década se tiene que el índice de lectura en el tiempo libre tuvo un aumento de 5,7%; los "lectores frecuentes" se mantuvieron en el 52,5%; mientras que los considerados como "ocasionales" sólo han mostrado una ligera alza de 0,4 puntos porcentuales.

Aunque de a poco las cifras de lectura se han ido acercado a las medias europeas, el informe revela que aún persiste un importante número de españoles que nunca leen (35,2%). Al respecto, el 44% señala que el motivo principal es que no tienen tiempo libre; el 30,6% prefiere invertir su tiempo en otro tipo de entretenimiento como pasear, descansar o ver películas y series; el 29,3% reconoció una falta de interés; y el 0,9% dijo tener problemas de vista o salud.

La medición también deja ver que las mujeres leen más que los hombres en una proporción de 69,9% frente a un 59,5 por ciento. Por edades, se tiene que el tramo con mayor población lectora es aquel que comprende de los 14 a los 24 años y que representan un 74,2% del total.

