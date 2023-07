Verstappen se lleva la pole para la carrera al Sprint en Austria: Sainz saldrá quinto y Alonso séptimo

Fernando Alonso durante la clasificación al Sprint (REUTERS).

El dominio de Red Bull en general y Verstappen en particular se ha extendido hasta Austria. El piloto holandés se llevó ayer la pole para la tradicional carrera del domingo y este sábado ha hecho lo propio en la clasificación al sprint. Suyo vuelve a ser el primer cajón de la parrilla, estará escoltado por su compañero de equipo, Checo Pérez y Lando Norris que saldrá tercero. Sainz, lastrado por unos problemas en los frenos, no pudo emular su gran resultado en la clasificación para el domingo (saldrá segundo) y tuvo que conformarse con el quinto puesto. Dos posiciones por delante de Fernando Alonso y su AMR 23 que no termina de carburar en Austria y saldrá desde la séptima plaza.

A lo largo de la semana previa se intuía que el Gran Premio de Austria, debido a los eventos programados, iba a estar marcado por el espectáculo y la imprevisibilidad. Dicho y hecho. La segunda prueba del calendario con carrera al sprint no defraudó. El estado cambiante de la pista, la igualdad entre todos los monoplazas y los límites de la pista, fueron los detonantes de una clasificación para el sprint bastante anómala.

Sigue la incomodidad de Alonso

Las expectativas sobre Aston Martin y su rendimiento en el Red Bull Ring eran altas. La propia escudería británica se encargó de que así fuera. “Estamos deseando que llegue la carrera, nuestro coche ha mejorado bastante”, afirmaba Mike Krack antes de que se apagara el semáforo. Sin embargo, una vez iniciado el fin de semana, se dieron de bruces con la realidad. A Fernando no se le vio cómodo el viernes, fue superado por su compañero Lance Stroll y su incomodidad se trasladó al sábado.

El asturiano partirá séptimo tras no lograr las mejores prestaciones de un AMR 23 que funciona mejorar en carrera y tandas largas que en coras como es la clasificación. El Red Bull Ring es un trazado que, con tres zonas de DRS, favorece el adelantamiento, maniobra que deberá realizar el español para acercarse a los puestos deseados por Aston Martin. De momento, sin dueño. Ni los Ferrari ni Checo Pérez dan muestra de solidez.

Sainz sobrevive y los Mercedes se hunden

La inercia del empujón que supuso lograr el segundo mejor tiempo en la clasificación del viernes, no fue suficiente para Carlos Sainz. El español de Ferrari, lastrado por un problema en los frenos que casi le deja sin poder marcar tiempo en el primer corte, no pudo mejorar el quinto puesto final. Se esperaba que compitiera con Verstappen por el primer puesto, pero sus dificultades mecánicas impidieron que así fuera. Al final sacó bastante rendimiento a un monoplaza dañado desde el inicio. Está siendo el mejor fin de semana del madrileño en lo que va de temporada.

Los comisarios ya avisaron de que serían inmisericordes con los límites de pista y lo dejaron claro el viernes. Hasta 47 vueltas anularon debido a las mínimas salidas de pista de los monoplazas. Hamilton no aprendió de ello, este sábado volvió a rebasar por completo el límite de pista y le anularon el tiempo marcado que en ese momento era el más rápido. No le dio tiempo a mejorar y fue cayendo posiciones hasta no superar el primer corte. Sí lo hizo Russell, su compañero de equipo, pero ni si quiera pudo salir al trazado en la segunda manga. Unos problemas mecánicos fueron el motivo.

Verstappen se lleva su segunda pole del fin de semana y ya sueña con vencer en la carrera al sprint de esta misma tarde. Checo Pérez tratará de evitarlo mientras que Sainz y Alonso buscarán arañar todos los puntos posibles.

