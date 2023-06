Rubiales quiere un estadio nacional para la selección española de fútbol: “La Federación lo merece”

Rubiales en la Asamblea General de la RFEF (RFEF)

España podría contar con un estadio nacional reservado para la selección de fútbol en un futuro. Así lo ha anunciado el presidente de la RFEF, Luis Rubiales, en la Asamblea General Ordinaria del ente federativo que se ha celebrado este martes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. El objetivo responde a que la Federación cuente con más instalaciones, porque las “merece”: sería un recinto “con entre 30.000 y 40.000 espectadores y en terreno propio” del organismo.

Existe la intención de presentar el proyecto, “que también tendría oficinas”, en la próxima Asamblea de la RFEF, prevista para diciembre. La idea es aprovechar los beneficios federativos para poder comprar un terreno en propiedad, donde se erigiría la casa en exclusiva de La Roja. “Seguimos con el mismo patrimonio, no hemos crecido. Merecemos en la RFEF más instalaciones, tenemos el doble de selecciones y no tenemos espacio. De hecho, hay directores que trabajan en despachos compartidos. Tenemos lo que tenemos, y además es una concesión, no es nuestro”, lamentó Rubiales durante su intervención.

De ahí que su Junta Directiva se haya aventurado con esta iniciativa, ya que, afirma su presidente, “han sido muchos años de trabajo duro y la Federación lo merece”. “No es necesario ni por ley ni por estatutos, pero queremos hacerles partícipes de lo que consideramos un éxito de gestión”, añadió Rubiales. No ha habido ningún tipo de oposición a la medida, justo antes de que se aprobase también por unanimidad el resultado económico de la RFEF.

Siguiendo los pasos de Francia y Reino Unido

Hay dos grandes países europeos que salen a colación rápidamente cuando pensamos en estadios nacionales de fútbol: Francia y Reino Unido. En el primer caso, hablamos del Stade de France, inaugurado en enero de 1998 precisamente con un Francia-España. Su capacidad para el fútbol es de 81.338 espectadores y allí se disputó la final del Mundial organizado y ganado por los galos también en el 98.

En cuanto a los británicos, Wembley, en su versión renovada a partir de 2007, es la referencia, con un aforo de 90.000 personas: ha albergado eventos tan importantes como unos Juegos Olímpicos, la Eurocopa de 2020 y varias finales de la Champions. Los números de butacas tanto en el caso galo como en el british están bastante alejados de las pretensiones que parece albergar la RFEF, pero está claro que la inspiración, en lo que respecta a contar con un estadio propio para la selección, viene de estos dos países.

Eso sí, hay muchísimos más ejemplos: el Estadio Azteca en México, los Estadios Olímpicos de países como Alemania y Grecia, el Ernst Happel austríaco donde España conquistó la Eurocopa de 2008... No será hasta finales de este 2023 cuando tengamos más detalles del que pasaría a ser el estadio nacional español.

