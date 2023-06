Sergio Rico sigue mejorando: “Se comunica, nos llama por nuestro nombre”

Sergio Rico en un partido con el PSG (David Ramos/Pool via REUTERS)

Alba Silva, esposa del futbolista Sergio Rico, ha compartido este lunes una actualización sobre la evolución de la salud de su marido, quien se encuentra en una situación delicada tras su accidente en un caballo durante el Rocío.

Según Alba, Sergio está mostrando signos de mejoría y se está comunicando con ellos de manera sorprendente: “Va mejorando. Se comunica, se comunica Sergio. Se comunica. Nos llama por nuestro nombre y todo, él sabe perfectamente quiénes somos todos los que entramos y la memoria genial”. Estas palabras ofrecen un rayo de esperanza en medio de la incertidumbre que rodea la condición de Sergio Rico.

Sin embargo, Alba también informó de que Sergio todavía se encuentra en la unidad de cuidados intensivos (UCI). Aunque ella espera que pronto sea trasladado a planta, reconoce que los médicos deben tomar esa decisión cuando consideren que es seguro hacerlo: “Yo espero que lo pasen a planta lo más pronto posible, pero ellos tienen que estar seguros y todavía no lo han decidido. Así que cuando lo decidan, confiamos en ellos”.

Sergio Rico y su mujer, Alba Silva (Instagram @albasilvat)

Alba admitió que no sabe con certeza si Sergio es consciente del accidente que sufrió. Afirmó: “Creo que no, pero es que todavía no podemos saberlo hasta que él no pueda hablar. Intentamos que él esté bien, tranquilo, mientras estamos juntos, y ya está”. La familia confía plenamente en los profesionales médicos y su criterio en el proceso de recuperación de Sergio.

La situación de Sergio Rico ha generado una gran preocupación en el ámbito deportivo y entre sus seguidores. La noticia de su mejora y su capacidad de comunicarse es un alivio para todos los que esperan su pronta recuperación.

Consciente desde hace unos días

“Gracias al hospital y al personal sanitario que se están portando increíble, no sólo con Sergio sino con todos los enfermos y, de verdad, gracias a ellos y gracias a Dios, a todo el mundo que nos ha mandado muchísima fuerza, vamos para adelante y estoy mucho más animada”, contaba Alba Silva hace una semana, al confirmar que el futbolista ya no está sedado y ha recuperado la conciencia: “Sí, poco a poco va y yo sabía desde el principio que iba a salir para adelante porque es un campeón”.

Sergio Rico en un calentamiento antes de jugar con el PSG (REUTERS/Stephane Mahe)

Una gran noticia después de un susto en forma de pequeño retroceso en la recuperación de Sergio Rico, después de que los médicos decidiesen retirarle la sedación para ver cómo respondía a los estímulos. Todo se quedó en una falsa alarma y el deportista evoluciona favorablemente del traumatismo craneoencefálico que sufrió en El Rocío el pasado 28 de mayo.

Con información de Europa Press

