Vox Extremadura: "La insensatez del PP pone en peligro una alternativa de Gobierno"

Mérida, 21 jun. El líder de Vox Extremadura, Ángel Pelayo Gordillo, ha criticado este miércoles la actitud "absolutamente insensata e irracional" de la presidenta del PP, María Guardiola, a la que ha acusado de "cortar los puentes", y ha considerado "vergonzoso" que la "cerrazón política" de los populares vaya a "poner en peligro" una alternativa de Gobierno al PSOE en la región.

Gordillo ha realizado estas declaraciones tras la falta de acuerdo entre PP y Vox que provocó este pasado martes que el PSOE mantuviera la Presidencia de la Asamblea de Extremadura y las palabras de la dirigente popular a su partido, al que acusó de "ansia de poder", negar la violencia machista y "deshumanizar" a los inmigrantes.

"Es vergonzoso que por la cerrazón política de un partido como el PP, del que se esperaba algo más, vayamos a poner en peligro el salir del maremagnum en que nos tiene el PSOE y la izquierda a nuestra región", ha afirmado en una entrevista en Canal Extremadura Radio.

Ha señalado que las declaraciones de ayer de Guardiola son "inaceptables" y ha aseverado que es ella "quien corta todos los puentes" pero, a pesar de ello, ha reiterado que su partido sigue "con una mano tendida", pero dentro "de la racionalidad y dentro del respeto a los postulados de Vox y a lo que es Vox".

Se trata de que se cuente con su partido "de una manera seria, sensata, razonable, calmada y sosegada para que Vox ocupe el puesto que los ciudadanos extremeños han querido que ocupe", algo que hay que abordar "con tranquilidad y no poniendo líneas rojas", ni adjetivos "de cosas que no somos y que nosotros consideramos como una agresión", ha subrayado.

"¿Cómo se puede andar diciendo por ahí que nosotros somos ogros que nos vamos a comer a la gente?", ha aseverado Gordillo, y ha añadido: "Somos un partido constitucionalista, leal con España, defensores de la ley y el orden y, naturalmente, somos personas sensatas".

El líder de Vox en Extremadura ha argumentado que el PP está llegando a "multitud" de acuerdos con su partido en otras regiones de España, por lo que se ha preguntado por qué no ocurre en Extremadura, pues es algo que "no lo entiende nadie".

Respecto a si es irrenunciable para Vox entrar en el gobierno extremeño, ha indicado que lo que quieren es tener una garantía de que el PP va a atender las reivindicaciones programáticas que su partido tras las experiencias de Madrid y Andalucía, donde no ocuparon órganos de decisión y "no se hizo nada de lo que nosotros poníamos encima de la mesa".

Y sobre si su partido ha pedido determinadas consejerías en el Ejecutivo extremeño, ha respondido que no ha habido una solicitud sino conversaciones al respecto, "pero no ha sido una petición ni una condición sine qua non para no llegar a un acuerdo".

No obstante, ha precisado que afirmar que Vox no tendrá ninguna capacidad de gobierno, "es naturalmente cerrar las puertas al mandato que los extremeños han puesto en nuestras manos". EFE

fap/aam