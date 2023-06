El Valencia anuncia la continuidad Jesús Oliva como entrenador del femenino

Valencia, 21 jun. El Valencia CF Femenino ha anunciado este miércoles la continuidad para la próxima temporada del entrenador Jesús Oliva, que, como director deportivo, asumió la pasada campaña el cargo de técnico interino tras la destitución de Andrea Esteban y dirigió al equipo en 17 encuentros.

Oliva, de 53 años, ha dirigido al primer equipo del Valencia CF Femenino en 47 partidos de Liga entre el curso 2017/18 (completo) y el 2022/23 (17 encuentros) y ha estado muy ligado al Valencia desde su creación en 2009.

“En su día no me equivoqué apostando por el fútbol femenino cuando me aconsejaban que no tirara por ahí mi carrera. Tenía que ayudar al fútbol a crecer y dediqué mi carrera al femenino. Como entrenador he pasado por todas las categorías de la academia, donde me he formado a nivel de estructura, de club, de sentimiento. Vivo por y para este club, el Valencia, dándole mi vida”, ha expresado en declaraciones al club. EFE

