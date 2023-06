Paula Echevarría, tajante ante las críticas a su físico, desvela su peor momento tras su segundo embarazo

17-11-2021 PAULA ECHEVARRÍA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES

Paula Echevarría lleva un tiempo alejada de su profesión de actriz, dedicada a su empresa de moda, su familia y sus redes sociales, pero aún así sigue siendo uno de los rostros nacionales que más fascinación despiertan. La que fuera protagonista de Velvet no deja de ver cómo su número de seguidores en redes sociales aumenta, lo que no es un buen indicador de lo mucho que gusta. Uno de los motivos de esa atracción está en su forma de ser, pues la ex de David Bustamante siempre es una mujer muy clara que dice las cosas tal cual las piensa.

Así lo ha hecho tras la polémica que se ha generado a raíz de una de sus últimas fotografías, en la que aparece con un look veraniego y posando con unas gafas de sol de una marca de la que es imagen. Tras subirla, muchas personas han analizado al milímetro la instantánea para concluir que no es su verdadero físico sino que ha “abusado” de los retoques digitales para verse así.

Tras mostrar lo que ha llamado como “la foto del delito”, Paula ha querido mostrar algunos de esos comentarios a su comunidad de followers: “No tienes esas piernas ni esos brazos”, “A tope Photoshop”, “Me gustaría que dejaras de ponerte tantos filtros y fueras más real”, “Qué manera de engañar, ya le gustaría a ella estar sí de definida después del ejercicio que hace y miles de tratamientos”, son solo algunos de los comentarios que ha destacado.

Si bien comienza explicando que suele ignorar los mensajes negativos que recibe en redes “porque no les doy ni la más mínima importancia”, en esta ocasión ha querido zanjar el tema cuanto antes. “De la misma manera que creo que no es bueno que expongamos en redes cuerpos ficticios creados a base de Photoshop, no es bueno hacerles creer a menores, y no tan menores, que un cuerpo bonito o tonificado no se puede conseguir a base de constancia, sacrificio, buena alimentación (que no dietas) y ejercicio tengas la edad que tengas”, ha asegurado, dejando claro que todo es fruto de su trabajo.

“Orgullosa” de su físico actual, Echevarría ha reconocido que no siempre ha sido así. “Hace dos años me encontraba probablemente en la peor condición física de toda mi vida (que no de salud), acababa de tener un bebé y durante el embarazo había ganado casi 30 kilos pese a seguir haciendo ejercicio durante todo el embarazo”, ha narrado, añadiendo que no se reconocía en el espejo.

“Dos años después, estoy muy orgullosa de que a base de organizar mi alimentación, haber encontrado disciplinas de deporte como el Balletfit, los hipopresivos o solo con hacer una de caminata diaria, vuelvo a reconocerme. Y no solo eso, me veo mejor que nunca”, ha asegurado.

Gracias a haber vivido en su propio cuerpo el trabajo que supone el cambio, Paula ha querido mandar un mensaje de ánimo a aquellos que están en una situación similar: “Quiero dejar claro que la constancia y la disciplina funcionan. Que si tú, que me estás leyendo ahora, tengas 15 o 50 años, seas mujer u hombre, estás inconforme con tu estado físico, ¡lo puedes conseguir!”, ha terminado.

