Las dos perras jubiladas que adoptó Pedro Piqueras: “¿Por qué no acoger perros mayores cuando tienen aún tanto que aportar?”

Pedro Piqueras, el presentador de los Informativos de Telecinco, ha compartido a través de sus redes sociales la historia de las dos perras con las que comparte vida. Se trata de Belina y Onara, dos perras guía jubiladas que el periodista adoptó cuando ya contaban siete y nueve años y que a día de hoy viven con en su casa.

“Son Belina y Onara. Las dos llegaron a casa ya mayores, con 7 y 9 años de edad, después de cumplir perfectamente su trabajo como perras guía. Son felices como jubiladas, haciéndose compañía, jugando sin parar. Es imposible mirarlas sin sentir algo realmente profundo hacia ellas”, ha expresado el presentador en su cuenta de Instagram junto a un post en el que se puede ver a las dos labradoras jugando y paseando por el campo y por su casa.

Para Piqueras “sus vidas han cobrado un nuevo sentido” y se pregunta “¿Por qué no acoger perros mayores cuando tienen aún tanto que aportar?”, aunque, eso si, advierte de la importancia de “estar pendiente de darles sus pastillas todos los días”.

Adoptar mascotas mayores supone muchas ventajas. Y tanto si han desempeñado un trabajo como guías, o perros policía o funciones de rescate, como si no, suelen estar familiarizadas con las normas básicas de comportamiento dentro y fuera del hogar. Esto puede hacer que la transición a un nuevo espacio sea más fácil y menos estresante. Además, los perros mayores no tienen la misma energía que los cachorros y pueden ser más dóciles y tranquilos, por lo que convivir con ellos en sencillo, sobre todo, si las personas que los adoptan no pueden hacer frente a la energía desbordante de los perros jóvenes y activos.

