Sergio Rico recupera la conciencia y deja de estar sedado

Sergio Rico tras un partido del PSG (Manu Fernandez/Pool via REUTERS)

Buenas noticias sobre el estado de Sergio Rico, ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Virgen del Rocío desde el pasado 28 de mayo, tras sufrir una caída a caballo en El Rocío y ser golpeado en la cabeza por unos bueyes desbocados.

La semana pasada, tras un pequeño retroceso en su recuperación después de que los médicos decidiesen retirarle la sedación para ver cómo respondía a los estímulos, el hospital emitía un comunicado informando de que por petición expresa de la familia del portero del París Saint Germain, no habría más partes médicos sobre su estado a menos que se produjesen cambios significativos.

Te puede interesar: Así fue el accidente de Sergio Rico

Desde entonces es su mujer, Alba Silva, la que con una amabilidad y una entereza dignas de admirar en estos durísimos momentos da a las puertas del centro médico la última hora sobre la evolución de Sergio Rico. Y este lunes las noticias no pueden ser mejores. Y es que tal y como ha revelado la influencer con una sonrisa tímida, el futbolista sigue “dando pasitos para adelante y la verdad es que ya vemos la luz un poco más”.

Sergio Rico con el PSG esta temporada (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

“Gracias al hospital y al personal sanitario que se están portando increíble, no sólo con Sergio sino con todos los enfermos y, de verdad, gracias a ellos y gracias a Dios, a todo el mundo que nos ha mandado muchísima fuerza, vamos para adelante y estoy mucho más animada” ha añadido, confirmando que el futbolista ya no está sedado y ha recuperado la conciencia: “Sí, poco a poco va y yo sabía desde el principio que iba a salir para adelante porque es un campeón”.

Te puede interesar: El proyecto televisivo que la mujer de Sergio Rico ha tenido que aparcar

“Poco a poco, hay que tener mucha paciencia” ha respondido al ser cuestionada por si Sergio les reconoce y ya pueden hablar con él, manteniendo la prudencia y la cautela en estos momentos en los que, ahora sí, comienzan a ver la luz al final del túnel.

La emotiva carta de Alba Silva a su marido

Hace unos días, Alba Silva quiso recordar a Sergio Rico en sus redes sociales con un texto cargado de emotividad, que publicó en homenaje al primer aniversario de boda con su marido. “Tú nunca me fallas, tú eres la persona más valiente y más fuerte que conozco, por eso sé que no te vas a rendir, por nosotros, por nuestra familia que aún tenemos que agrandar, por todas los momentos felices que me debes, por toda la gente que te ama, por todos los aniversarios que tenemos que celebrar, mi amor”, exponía en uno de los fragmentos de la misiva.

Sergio Rico el día de su boda con Alba Silva (Instagram @albasilvat)

“Hemos superado mucho juntos, y sé que podremos con esto, que pronto estarás leyendo estas palabras y cogiéndome de la mano para darme la tranquilidad que sólo tú me sabes dar”, comentó también la mujer de Sergio Rico, en un post a través de Instagram que triunfó de forma instantánea a los pocos minutos de compartirlo.

Con información de Europa Press

Seguir leyendo: