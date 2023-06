Cuatro años sin entrar a estadios y multa económica por burlarse de Hillsborough

Berta Domínguez, la joven que se queda sin plaza de médico MIR por tener tetraplejia

“Fui a firmar el contrato y solo con verme entrar por la puerta en silla de ruedas, la médico me dijo que no, que tenía que presentar un informe del estado de mi neurología. Ni me reconoció, ni me hizo un estudio, nada”.