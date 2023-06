Temas del día de EFE España del lunes, 19 de junio de 2023

ELECCIONES GENERALES

Madrid - Madrid - Finaliza el plazo para que los partidos políticos presenten sus candidaturas ante las Juntas Electorales Provinciales.

ESPAÑA JORDANIA

Madrid/Córdoba - Abdalá II de Jordania y la reina Rania llegan a Madrid en el marco de una visita de trabajo, similar a la que hicieron hace ocho años, con el propósito de reforzar las relaciones bilaterales entre ambos países.

DÍA REFUGIADO

Madrid - En la víspera del Día Mundial de las Personas Refugiadas, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) presenta su informe anual sobre las personas refugiadas en España y Europa en 2022, un año marcado por la guerra en Ucrania y los desplazados que han llegado a nuestro país huyendo del conflicto y por la tragedia en la valla de Melilla en la que murieron al menos 23 migrantes.

ACOSO MENORES (CRÓNICA)

Madrid - El Grupo VIII de la Jefatura de Policía de Madrid, el de Delincuencia Tecnológica, es con sus investigaciones el "cortafuegos" entre los menores y los denominados "novios de Internet", acosadores y pedófilos que "seducen" a sus víctimas a través de las redes sociales con fines sexuales, a lo que los agentes llaman "child grooming". Por Jose F. Sánchez.

(Texto a las 7.00 horas. 686 palabras)

CARNE FRAUDE

San Fernando de Henares (Madrid) - La Audiencia Nacional inicia el juicio a once acusados de participar en 2016 en una trama de venta de carne de caballo en mal estado que llegaron a exportar a países como Bélgica o Italia.

EDUCACIÓN INFANTIL

Madrid - La caída de la natalidad en España desde los años 70, acentuada por la covid-19, dejará sin cubrir miles de plazas vacantes de Infantil de 3-6 años en este curso académico, un fenómeno que se da en casi todas las comunidades autónomas, según la consulta hecha por EFE a las respectivas consejerías de Educación.

PRADO BOSCO

Madrid.- El Museo del Prado presenta los resultados de un estudio científico que ha registrado la posición de los visitantes en la sala donde se exhibe "El jardín de las delicias" del Bosco, ha medido el tiempo que cada persona lo miraba, a qué parte de la obra prestaban atención y sus respuestas emocionales según el tamaño de las pupilas.

GASTROMÍA RESTAURANTES

Valencia - El chef Rasmus Kofoed, del restaurante danés Geranium (número uno de los 50 Best Resturants de 2022), charla, junto con otros cocineros, como Laura Hernández Espinosa (del colombiano Leo) o Jordi Roca (de El Celler de Can Roca) sobre la innovación en el sector de la gastronomía, en la jornada previa a la gala de los World's 50 Best Restaurants, donde se dará a conocer el listado de los 50 mejores restaurantes del mundo de 2023.

(Texto) (Foto)

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

Madrid.- ELECCIONES GENERALES.- Finaliza el plazo para que los partidos políticos presenten sus candidaturas ante las Juntas Electorales Provinciales.

09:00h.- Madrid.- PARTIDOS PP.- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, protagoniza un desayuno informativo del Fórum Europa. Hotel Mandarin Oriental Ritz. Plaza de la Lealtad, 5. (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:00h.- Madrid.- ELECCIONES GENERALES.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es entrevistado en Onda Cero. (Texto)

11:00h.- Barcelona.- PARTIDOS COMUNES.- La cabeza de lista de los comunes por Barcelona al Congreso, Aina Vidal, valora la actualidad política en rueda de prensa. Sede de Catalunya en Comú. C/ Marina, 131. (Texto)

11:30h.- Madrid.- ESPAÑA JORDANIA.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe al rey del Reino Hachemita de Jordania, Abdalá II bin Al Hussein, en el Palacio de la Moncloa. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

12:30h.- San Sebastián.- CONSTITUCIÓN AYUNTAMIENTOS.- El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, comparece ante los medios de comunicación, tras la reunión de la Mesa Política de su formación, para opinar sobre la constitución de los ayuntamientos tras las elecciones del 28 de mayo. Sede EH Bildu (Texto) (Foto)

13:00h.- Madrid.- PARTIDOS PSOE.- La portavoz federal del PSOE, Pilar Alegría, convoca una rueda de prensa posterior a la reunión de la dirección de su partido. Ferraz, 70. Se podrá seguir por satélite y por el canal de Youtube del PSOE. (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:00h.- Madrid.- PARTIDOS IU.- La portavoz federal de Izquierda Unida, Sira Rego, ofrece una rueda de prensa telemática para tratar distintos temas de actualidad política. (Texto)

13:00h.- Barcelona.- PARTIDOS PSC.- Rueda de prensa del PSC para valorar la actualidad política. Casal Socialista Joan Reventós (C/ Pallars, 191) streaming en el canal de YouTube del PSC (https://www.youtube.com/user/psctv). (Texto)

13:00h.- Madrid.- ESPAÑA JORDANIA.- Las reinas Letizia y Rania de Jordania visitan las Escuelas Taller de Patrimonio Nacional Palacio Real. (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:30h.- Madrid.- ESPAÑA JORDANIA.- Felipe VI y Abdalá II de Jordania mantienen una reunión con motivo de su visita a España Palacio Real. (Foto) (Vídeo)

14:15h.- Madrid.- ESPAÑA JORDANIA.- Los reyes ofrecen un almuerzo a los reyes de Jordania Abdalá II y Rania con motivo de su visita a España Palacio Real. (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:30h.- Madrid.- PARTIDOS PSC.- El primer secretario del PSC y exministro Salvador Illa interviene con el ministro de Cultura, Miquel Iceta, en la presentación del libro de Raimon Obiols "En tiempos extraños". Illa atenderá a los medios de comunicación a las 18,30 horas en la sala anexa a la Biblioteca del Ateneo. Biblioteca del Ateneo. Calle Prado, 21. 3 planta.

19:30h.- Córdoba.- ESPAÑA JORDANIA.- Felipe VI y Abdalá II de Jordania presiden la cena de bienvenida con motivo de la reunión del Proceso de Aqaba en favor de la paz en Oriente Próximo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

20h.- Madrid.- MINISTRO PRESIDENCIA.- Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, interviene en el acto de entrega de los XX Premios Diálogo, que otorga la Asociación Diálogo, en el Hotel InterContinental Madrid.

22:00h.- Madrid.- ELECCIONES GENERALES.- El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, es entrevistado a partir de las 22:00 horas en el programa Hora 25 de Cadena SER. Cadena Ser.

23:00h.- Santander.- ELECCIONES GENERALES.- Concluye el plazo para presentar las candidaturas a las elecciones generales del 23 de julio.

ECONOMÍA

10:00h.- A Coruña.- SINDICATOS UGT.- El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ofrece una conferencia de prensa. Sede de UGT. Avenida Fernández Latorre, 27

10:00h.- Palma.- SINDICATOS EDUCACIÓN.- UGT, CCOO, STEI, FSIE y USO anuncian movilizaciones por el bloqueo de la negociación del convenio estatal de educación infantil privada. Sede de UGT

10:00h.- Santander.- CURSO APIE.- La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, y el presidente de BBVA, Carlos Torres Vila, inauguran el "XL Seminario de APIE" Universidad Internacional Menéndez Pelayo (Texto) (Foto)

11:30h.- Calviño se reúne con el rector y la vicerrectora de la UIMP, en Santander.

15:15h.- Calviño visita la empresa TTI Norte, en el Parque Científico y Tecnológico de Cantabria, en Santander. / Albert Einstein, 14.

10:00h.- Madrid.- GOBIERNO TRABAJO.- Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, preside el "Encuentro de Ministras Iberoamericanas de Trabajo. Hacia una Internacional laborista iberoamericana", en Casa de América, en Madrid. Al término (11:15 horas.) ofrece una rueda de prensa conjunta.

17:00h.- Málaga.- CORREDORES FERROVIARIOS.- Presentación de la Alianza Europea para el Desarrollo de Corredores Ferroviarios y Redes Trans-Europeas de Transporte TEN-T para la Vertebración de la Península Ibérica y sus conexiones con Europa.(Para tomar imágenes de la charla y la presentación de 19 a 20 horas) Hotel Maestranza, segunda planta. Av. de Cánovas del Castillo, 1.

18:00h.- Barcelona.- HOMENAJE PIQUÉ.- El Cercle d'Economia organiza un acto de homenaje al exministro Josep Piqué en el que participarán personas que compartieron momentos diversos durante su trayectoria profesional y personal. Sede del Cercle. Provença, 298

JUSTICIA Y SEGURIDAD

Valencia.- FÚTBOL RACISMO.- Los tres jóvenes de entre 18 y 21 años que fueron detenidos como supuestos autores de los insultos racistas de los que fue objeto el jugador del Real Madrid Vinicius el 21 de mayo en Valencia declaran ante el Juzgado de Instrucción número 10 de esta ciudad, encargado de la causa. Ciudad de la Justicia (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:00h.- Madrid.- DEFENSA DEBATE.- La ministra de Defensa, Margarita Robles, inaugura la primera jornada de Defensa de El Debate, que contará con la presencia de altos mandos militares y responsables. Hotel Wellington. (Texto) (Foto)

09:00h.- Logroño.- JUICIO ASESINATO.- Comienza el juicio contra Óscar P.R. como presunto autor del asesinato con alevosía de Javier Ovejas, el 29 de julio de 2021 en Entrena (La Rioja), cuyo cadáver no ha aparecido. Palacio de Justicia. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

10:00h.- Madrid.- REY FELIPE VI.- Acto de izado solemne de bandera con motivo del IX Aniversario de la Proclamación del Rey Felipe VI, con la asistencia de los presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Rafael Mozo, y del Tribunal Supremo, Francisco Marín Castán, y del jefe del Estado Mayor de la Defensa, el almirante general Teodoro Esteban López Calderón. Jardines del Descubrimiento de la plaza de Colón. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:00h.- San Fernando de Henares (Madrid).- CARNE FRAUDE.- La Audiencia Nacional inicia el juicio a once acusados de participar en 2016 en una trama de venta de carne de caballo en mal estado que llegaron a exportar a países como Bélgica o Italia. Calle Límite esquina Calle Mar Cantábrico. (Texto)

10:00h.- Barcelona.- VIOLENCIA MACHISTA.- Un jurado popular juzga en la Audiencia de Barcelona a un hombre acusado de asesinar a su pareja en El Prat de Llobregat (Barcelona) en diciembre de 2019. Audiencia de Barcelona.

10:00h.- Barcelona.- AYUNTAMIENTO BADALONA.- La Audiencia de Barcelona juzga al exconcejal del PP en Badalona (Barcelona) David Gómez, acusado de haber adjudicado a dedo obras por valor de casi un millón de euros. Audiencia de Barcelona. Sección séptima

10:00h.- Málaga.- JUICIO ATROPELLO.- Un joven de 29 años es juzgado por un jurado popular por la muerte de una mujer de 66 años que presuntamente atropelló y no socorrió el 19 de enero de 2021 pese a ser plenamente consciente de las graves consecuencias que podían derivarse del accidente. Ciudad de la Justicia.

10:00h.- Ciudad Real.- JUICIO ASESINATO.- Un tribunal del jurado juzga a un hombre de 48 años acusado de matar de una puñalada a su pareja sentimental en Villarrubia de los Ojos, en diciembre de 2020, para el que la Fiscalía pide una condena de 25 años de prisión. Audiencia Provincial. (Texto) (Foto)

10:15h.- Madrid.- TERRORISMO ETA.- El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz toma declaración como testigo por videoconferencia a Ibón Etxezarreta, antiguo miembro de ETA arrepentido que participó en varios encuentros restaurativos, en el marco de la investigación a la cúpula de la banda por el asesinato del juez José Francisco Querol en octubre del año 2000. Calle García Gutiérrez. (Foto)

11:00h.- Cuenca.- MINISTRO INTERIOR.- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, interviene en la inauguración del curso selectivo de formación de los nuevos funcionarios del Cuerpo Especial y Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias, en el Paraninfo del Campus de la Universidad de Castilla-La Mancha, en Cuenca.

17:00h.- Madrid.- FISCALÍA ANTIFRAUDE.- El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, firma un convenio de colaboración con los directores de las Oficinas Antifraude de Andalucía, Baleares, Cataluña y Comunidad Valenciana para reforzar C/ Fortuny, 4. (Texto)

18:00 h. Madrid.- MINISTRO INTERIOR.- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, preside el acto de toma de posesión del nuevo director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, y del nuevo director de Protección Civil y Emergencias, Francisco Ruiz Boada, en la sede del Ministerio.

18:30h.- Barcelona.- ATENTADO HIPERCOR.- La Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (ACVOT) homenaje a las víctimas del atentado de Hipercor, del que se cumplen 36 años Avenida Río de Janeiro con Meridiana. (Texto)

19:00h.- Arrigorriaga (Bizkaia).- VÍCTIMAS TERRORISMO.- La familia y compañeros del inspector de la Policía Nacional Eduardo Pueyes, asesinado en atentado por ETA hace 14 años, convocan un acto de homenaje en el que participan dirigentes del PP de Bizkaia. Parking del barrio Santa Isabel. (Texto)

SOCIEDAD

10:30h.- Madrid.- DÍA REFUGIADO.- La ONG Entreculturas presenta en rueda de prensa el informe "Escuela refugio, escuela que acoge" con motivo del Día Mundial de las Personas Refugiadas, que aborda la respuesta educativa de España a la infancia refugiada ucraniana y latinoamericana. Calle Maldonado, 1. (Texto).

10:30h.- Madrid.- UNIVERSITARIOS EMPLEABILIDAD.- Presentación del informe “Jóvenes universitarios y empleabilidad”, elaborado por Randstad Research y la Universidad CEU San Pablo, que tendrá lugar el próximo lunes 19 de junio. Julián Romea 23 (Texto)

11:00h.- Madrid.- SALUD MIGRAÑA.- Especialistas en Neurología y pacientes de migraña abordan en una rueda de prensa "los muros" con los que se enfrentan quienes sufren esta enfermedad neurológica, de los que un 40 % ni siquiera están diagnosticados. Espacio V22. Calle Vallehermoso, 22 (Texto)

12h.- Madrid.- MINISTRO SANIDAD.- José Miñones, ministro de Sanidad, preside, por videoconferencia, junto a la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, el Pleno Extraordinario conjunto del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) y del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).

12:00h.- Málaga.- UNIVERSIDAD CREDENCIALES.- El ministro de Universidades, Joan Subirats, presenta el Plan de Acción para el desarrollo de las microcredenciales universitarias en España (Plan Microcreds). Rectorado de la UMA. (Texto) (Foto)

16:00h.- Madrid.- LEY ABORTO.- Asociaciones provida organizan el seminario "USA: el aborto no es un derecho. Hablan los protagonistas del cambio", en el que participan políticos y miembros de la sociedad civil estadounidense. Salón de Grados de la Universidad San Pablo CEU. Calle Julián Romea 23. (Texto).

19:30h.- Madrid.- MINISTRA IGUALDAD.- Irene Montero, ministra de Igualdad, recoge el Premio Triángulo Rosa, otorgado por el Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de Madrid (COGAM), en el Teatro Luchana, en Madrid.

CULTURA Y TENDENCIAS

09:30h.- Valencia.- GASTROMÍA RESTAURANTES.- La organización de los World's 50 Best Restaurants detalla cómo será la gala del martes en València donde se dará a conocer el listado de los 50 mejores restaurantes del mundo de 2023. Zeus, Base One, Marina de València (Texto) (Foto)

10:15h.- Busturia.- GASTRONOMÍA VASCA.- Más de 250 profesionales de la gastronomía se dan cita en la segunda edición de;Euskal Gastronomiaren Topaketa - Encuentro de la Gastronomía Vasca para reflexionar sobre el futuro y los retos del sector. BBK Klima, Axpe Auzoa (Texto)

11:00h.- Madrid.- PRADO BOSCO.- El Museo Nacional del Prado presenta en rueda de prensa los resultados del estudio científico que se ha llevado a cabo en colaboración con el grupo de Neuroingeniería Biomédica de la UMH para determinar cómo se mira "El jardín de las delicias" del Bosco. Participan Miguel Falomir, director del Museo del Prado, Carlos Chaguaceda, director de Comunicación, y Eduardo Fernández Jover, director de Grupo de Investigación Neuroingeniería Biomédica en la UMH. Museo del Prado. Puerta de Jerónimos. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

11:00h.- Madrid.- INSTITUTO CERVANTES.- La Caja de las Letras recibe el legado «in memoriam» de la cantante lírica Teresa Berganza (Madrid, 1935 - San Lorenzo de El Escorial, 2022), premio Nacional de la Música y Princesa de Asturias de las Artes. Instituto Cervantes. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00h.- Madrid.- TEATRO REAL.- Rueda de prensa del Prix Diálogo 2023 a la amistad hispano-francesa, concedido al Teatro Real y a Opéra national de París, con la asistencia de sus respectivos presidentes. Embajada de Francia. C/ Serrano, 124. (Texto)

12:00h.- Sevilla.- FESTIVAL FLAMENCO.- Presentación de la 58 Caracolá Lebrijana. Instituto Andaluz del Flamenco C/ Santa Teresa, 8.

13:00h.- Madrid.- MINISTRO CULTURA.- Miquel Iceta, ministro de Cultura y Deporte, mantiene una reunión por videoconferencia con el ministro de Cultura y Política de Información de Ucrania, Oleksandr Tkachenko.

