Santi Denia: “¿Firmar la plaza olímpica? El objetivo es ganar el Europeo”

Las Rozas (Madrid), 18 jun. Santi Denia (Albacete, 1974) puede convertirse en el primer seleccionador que gana los Europeos sub-17, sub-19 y sub-21. En una entrevista con EFE antes de viajar a Rumanía para la disputa del sub-21 asegura que el triplete “es un sueño” y algo “motivante” a la vez que dice “no tenerlo en la cabeza”. Un torneo en el que no firma lograr la plaza para los Juegos Olímpicos de París 2024. El objetivo es ganarlo.

Una etapa que arrancó en marzo, sustituyendo a Luis de La Fuente, quien dio el salto a la absoluta y al que defiende en EFE horas antes de poder ganar el primer título de España en 13 años.

Pregunta: ¿Cómo está el equipo a falta de tres días para el estreno en el Europeo?

Respuesta: Con ganas de que llegue. Entrenando muy bien. Todo está enfocado a ese primer partido, yendo al detalle en cada entrenamiento.

P: Usted fue defensa. Y precisamente centró ahí el margen de mejora tras el amistoso contra México. ¿Ha visto progresión en estos días?

R: Estamos mejorando cosas. Trabajando a nivel audiovisual y también en el campo. Hay que defender como colectivos, con patrones marcados, pero el colectivo es el que te va a hacer fuerte, en ataque y en defensa. Luego, es un buen grupo y eso ayuda.

P: Uno de los días más difíciles de esa concentración, los cuatro descartes. Uno de ellos fue Nico González, el que más sorprendió. ¿Por qué?

R: Fue un día duro porque había que dar cuatro nombres para que no vinieran a jugar un Europeo, pero es normal y lo sabíamos desde el principio. Decidimos traer a cuatro jugadores más porque coincidían muchas circunstancias como que estaba la absoluta y no tenía jugadores para entrenar. Luis nos pidió ayuda y lo primero es la absoluta.

Hablarte solo de Nico… Miguel tenía opciones de venir, Francés hizo un buen partido y, fíjate, Latasa cómo ha acabado el año y las opciones que nos daba. Con Nico había que tomar una decisión con él, Blanco y Bernabé y entre todos tomamos la decisión. A potenciar eso y sacarles lo mejor. Sobre Nico está claro que va a tener mucha progresión aquí y vamos a contar con él.

P: Sé que no le gusta hablar de nombres propios que no están, pero la UEFA publicó su dossier con cada selección y en España pone a Bryan Gil como futbolista a seguir, pero no está. ¿Por qué tomó la decisión de no llamarle?

R: Se ha hablado con varios jugadores, pero son conversaciones privadas que no voy a desvelar y hay situaciones personales tanto físicas como mentales que te hacen tomar decisiones. Se decidió que vinieran estos 27, ahora estos 23 y encantado con ellos.

P: Rumanía, Croacia, Ucrania… a priori España es favorita. ¿Cómo ve el primer partido contra Rumanía y el grupo?

R: Estamos poniendo imágenes a los jugadores de Rumanía, reforzar cosas nuestras como el juego asociativo, ir a la profundidad… todo lo nuestro. Enfocando todo al partido del 21 contra Rumanía que es el más importante.

P: ¿Qué selección da más miedo pensando a futuro o a quién ve favorita?

R: Miedo no te puede dar nadie. En marzo nos enfrentamos a Francia, que puede ser una de las favoritas, y el equipo compitió bien. Empatamos, pero se pudo ganar y perder. Al final será cuestión de detalles.

P: Afronta su primer Europeo sub-21, ¿qué ha notado en la preparación diferente respecto al sub-17 y sub-19?

R: Llevo 13 años en la Federación y es el quinto campeonato que hago con la sub-21, pero el primero como primer seleccionador. Al final vas más al detalle, más gestión de grupo, mucha más gente… hay que gestionar muchas emociones, pero estoy encantado porque el nivel del jugador español es extraordinario. El equipo es bonito y el trabajo es hacer que sea un equipo y una familia para trabajar todos en la misma dirección.

P: Estuvo en el Europeo de 2019 que ganamos con Luis de la Fuente. ¿Qué lección aprendió de esa experiencia que puede aplicar ahora?

R: Que todo lo que vayas a ganar va a ser como equipo, no con individualidades. En el torneo de Italia faltando dos minutos contra Bélgica en el segundo partido estabas eliminado, pero marcó Fornals. Vas muy al límite. El primer partido es muy importante, como se vio en ese torneo. Luego, una vez que pasas la fase de grupos, el equipo crece. Hay que focalizar mucho al primer partido porque marca mucho, gestionar las emociones de los jugadores…

P: Usted ha compartido muchos momentos con Luis de la Fuente. Hubo mucha crítica hacia su figura, pero ha clasificado a España para la final de la Liga de Naciones. ¿Cómo ve esta situación?

R: No veo mucho la prensa, pero puedes detectar algún mensaje. Nosotros tuvimos la convivencia con él en el día a día y está muy tranquilo.Y cuando el entrenador está tranquilo es porque ve cosas. Estaba emocionado de que iban a salir bien las cosas. Todo esto él lo transmite bien, es bueno, y estamos en la final. A ver si pueden traer el título para la Federación.

P: ¿Y Santi Denia también está tranquilo?

R: Estoy tranquilo porque los jugadores están entrenando bien. Responsabilizado también, pero con ganas de que empiecen los partidos, que es lo mejor del Europeo.

P: Usted puede conseguir algo que ningún técnico ha conseguido. Ganar los Europeos sub-18, sub-19 y sub-21. ¿Lo tiene en la cabeza?

R: Yo no lo tengo en la cabeza. Solo tengo en la cabeza el sacarle lo mejor a los jugadores, que es mi trabajo. Si consigo eso tendremos todos más opciones de conseguir el Europeo. Lo otro es un sueño, es motivante… pero no lo pienso, de verdad.

P: ¿El hecho de que este Europeo otorgue plaza olímpica le hace firmar esto y no mirar tanto a ganarlo?

R: Está claro que ese es otro de los objetivos, pero el equipo y todos somos ambiciosos y queremos más. El objetivo va a ser ganar el Campeonato de Europa. EFE

