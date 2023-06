Sainz: "Estoy contento, he ido rápido y cómodo"

Redacción deportes, 18 jun. El español Carlos Sainz (Ferrari), que acabó quinto Gran Premio de Canadá, el octavo del Mundial de Fórmula Uno, declaró en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal que está "contento" porque este domingo ha "ido rápido y cómodo" en carrera.

"Estoy contento, porque he ido rápido y cómodo. hemos resuelto también unos problemas que teníamos el viernes en el coche", comentó Sainz, de 28 años, que, tras acabar quinto este domingo avanzó un puesto y ahora es quinto en el Mundial, con 68 puntos, 127 menos que el líder, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que este domingo reforzó su liderato con la sexta victoria del año.

"Todo ha ido perfecto. Y estoy contento, porque he tenido muy buen ritmo con la (goma) media; y, luego, con la dura, tampoco había mucho que hacer, porque la carrera estaba resuelta. Pero me he sentido muy cómodo y he podido ir apretando toda la carrera", explicó este domingo, al canal de televisión Dazn, en Montreal el talentoso piloto madrileño, que explicó que tenía "sentido" que él y su compañero Charles Leclerc -cuarto este domingo- no cambiasen posiciones.

"Tenía sentido, porque los dos queríamos extender el primer 'stint' (tanda), para hacerle el 'overcut' a toda la parrilla: y sí que es verdad que yo iba muy rápido con la media, porque la había tratado muy bien en las primeras vueltas y podía extender el 'stint'; pero al final creo que el equipo hizo lo correcto; y hemos sacado el cuarto y el quinto; que era el objetivo", manifestó Sainz tras acabar quinto este domingo el Gran Premio de Canadá. EFE

arh/apa