Noemí Casquet: "Hace cinco años tuve un orgasmo cósmico que me cambió la vida"

Barcelona, 18 jun. Periodista especializada en sexualidad, escritora de éxito con obras como "Zorras", "Malas" y "Libres", regresa ahora al género Noemí Casquet con "Éxtasis", la historia con "más verdad" de las que ha firmado hasta ahora, fruto de un "orgasmo cósmico" que le cambió la vida hace cinco años.

En una entrevista con EFE, la novelista rememora que todo empezó de una forma no buscada, en un BlaBlaCar en Madrid, un día que viajaba a Sabadell (Barcelona) para reencontrarse con la familia, en el que el conductor de ese vehículo le puso en contacto con una facilitadora de tantra que le ofreció un masaje.

Sin negar que ya en otras ocasiones, para sus investigaciones, ha experimentado en primera persona, se puso en manos de esta mujer y fue "uno de los detonantes más importantes de mi vida, porque tuve un orgasmo muy, muy, muy intenso, entré en un trance absoluto, que con el paso del tiempo entendí que era un orgasmo cósmico".

HE VISTO A DIOS Y ESTÁ EN MÍ

"No escuchaba nada, no sabía dónde estaba, simplemente veía luz y blanco, luz y blanco, con una sensación de belleza absoluta y un entendimiento absoluto del mundo, sentí tanto amor que me sobrepasó y entonces empecé a llorar, me levanté, miré a esa mujer y le dije: he visto a Dios y está en mí, porque está en todos nosotros", describe.

A partir de ese momento, con una crisis de identidad incluida en 2022, empezó a indagar y a reflexionar sobre la amplitud de lo que puede ser el sexo, adentrándose en prácticas ancestrales, con un viaje a Indonesia que la fascinó, sin olvidar sus estancias en Galicia, llegando a la conclusión de que "el futuro del sexo está ya en nuestro pasado".

Publicada por Ediciones B, en "Éxtasis" narra la peripecia de Amisha, una joven gallega, hija de un matrimonio que la adopta en Bali, quien tiene el don de ver el futuro cuando tiene un orgasmo.

Ya mayor de edad, un día decide regresar a su país de origen, donde se encontrará con prácticas milenarias y una espiritualidad de la que ha sido hasta entonces una escéptica.

Noemí Casquet se muestra convencida, tras sus indagaciones en antiguas civilizaciones, que "lo que yo describo en el libro no es imposible de conseguir para nadie, aunque nos hayan limitado la información".

A su juicio, "hay tanto poder en el placer que no interesa que se sepa, en una sociedad en la que cada vez reaccionamos más, aunque, al mismo tiempo, nuestro activismo sea de sofá".

Convencida de que tampoco son necesarios intermediarios para alcanzar estados de éxtasis, sí cree que "es necesario aportar información y que se conozcan unos determinados ejercicios, que se apuntan en la novela, y que cada lector entienda que en el abandono está el éxtasis".

Cuando se le pide que sea más precisa, apunta que hablar de abandono "tiene una connotación negativa, pero, como seres humanos, necesitamos abandonarnos de muchos de nuestros pensamientos, de muchos de nuestros roles, de mucho sistema que hay en nosotros. Debemos abandonar un montón de cargas".

"Reconozco -prosigue- que a mí también me cuesta mucho, pero siento que cuando en la parte sexual me he abandonado he conseguido llegar a un éxtasis muy profundo, aunque sé que, a la vez, tiene que haber un contexto de confianza y comunicación".

En estos años en los que ha ahondado en la sexualidad en las antiguas civilizaciones, ha llegado a la conclusión de que hay que regresar a "capítulos anteriores de la Historia, a honrar un pasado con unos conocimientos que nos atraviesan y que en el siglo XXI nos pueden cambiar la vida, como me ocurrió a mi".

Actualmente, en pleno estudio de la música antigua de la India, de "sonidos ancestrales, un poco olvidados", también del denominado canto devocional, Noemí Casquet prepara un viaje para el próximo año a diferentes partes del mundo con una productora para seguir investigando en este campo de la sexualidad ancestral que tanto le ha impactado en el último lustro, como reflejan los tatuajes de su brazo derecho. EFE

