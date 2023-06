Méndez: Fue duro perder el primer partido, pero hemos mantenido la confianza

Redacción deportes, 18 jun. El seleccionador español, Miguel Méndez, se mostró muy satisfecho por el triunfo de este domingo ante Grecia que permite a su equipo acabar en primera posición del grupo A del Eurobasket y pasar directamente a cuartos de final, y destacó la reacción de sus jugadoras tras perder en su debut ante Letonia.

“Fue duro, pero hemos mantenido la confianza”, destacó Méndez, que subrayó la solidez que han mostrado ante Montenegro y este domingo ante Grecia, no sólo en defensa sino también en ataque pese a que tenían el riesgo de quedar eliminadas.

“Hemos defendido muy bien y creo que podemos seguir defendiendo muy bien y solucionar algunos problemas que aún tenemos, pero dar veinticinco asistencias con solo cuatro pérdidas en un partido con esta presión habla muy bien de mis jugadoras. Tenemos margen de mejora y lo intentaremos desde la confianza mutua y la responsabilidad mutua”, señaló en la rueda de prensa posterior al choque.

Además, agradeció cómo reciben las jugadoras sus propuestas: “Desde mi llegada les pedí el 100% en la primera charla y me lo dan, pero no sólo de esfuerzo y de talento, también de confianza. Cualquier cosa que planteamos la siguen a rajatabla, igual que el plan de partido, y si me equivoco nadie me mira mal”.

El entrenador desveló un desliz que tuvo en la charla previa al choque: “Metí la pata y cuando les daba una charla de ánimo les decía ‘mañana volamos para casa’ en vez de decirles que volábamos para Liubliana. Era mucha tensión, era irse a casa o seguir adelante. El premio es tranquilidad, estar en cuartos, saltarte la ronda de octavos y tener descanso porque tenemos a algunas jugadoras apretadas”. EFE

