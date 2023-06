Mateo: "Hemos estado más cerca que el viernes"

Barcelona, 18 jun. El entrenador del Real Madrid, Chus Mateo, reconoció que su equipo estuvo "más cerca" de la victoria este domingo en el segundo partido de la final de la Liga Endesa contra el Barça que el pasado viernes, en el primero, pero lamentó que su equipo perdiera igualmente (86-85).

"No nos vamos a engañar, nos vamos con 2-0. Estuvimos a punto, hoy hemos estado más cerca que el viernes. No lo conseguimos. No es fácil ganar al Barça, juegan muy bien", valoró el técnico del conjunto blanco desde la sala de prensa del Palau Blaugrana.

Mateo valoró que el partido podría haber caído de cualquier parte: "Fue un partido muy igualado. Jugamos bien, cualquiera de los dos podría haber ganado. Es muy fina la línea de la victoria y la derrota. Podríamos haber ganado. Haciendo exactamente lo mismo, podríamos haber ganado".

"Nos centramos en el tercer partido. Sacarlo adelante para pensar en lo siguiente. Estoy contento y orgulloso. Luchamos hasta el final. A partir de ahí, pensaremos en lo siguiente. Hemos trabajado y luchado", añadió.

El preparador del conjunto blanco restó importancia al hecho de que ningún equipo haya remontado un 2-0 en una final de la Liga Endesa: "No me dice nada. Los datos son para romperlos. Alguna vez se rompen. Intentaremos hacer un buen baloncesto y pensar en el siguiente partido". EFE

