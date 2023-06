Martín afirma que ha sido un fin de semana "increíble y por fin ha vuelto la victoria"

Hohenstein-Ernstthal (Alemania), 18 jun. El español Jorge Martín, vencedor del Gran Premio de Alemania de MotoGP y de la carrera sprint, ha dicho sentirse muy feliz y contento y que había sido un fin de semana "increíble, por fin he vuelto a la victoria".

"Estoy muy, muy tranquilo, como si hubiera sido un entrenamiento más y no me lo acabo de creer, pero por fin, ya tocaba. Ha sido un fin de semana muy bueno y he sabido mantener la presión con un Pecco que ha mejorado mucho de ayer a hoy y feliz", resalta Jorge Martín.

Martín explicó que fue "una carrera complicada, de estrategia, al principio conseguí irme seis o siete décimas, pero he visto que las estaba manteniendo -Bagnaia-, así que he decidido guardar neumático y he dejado que me cogiese, porque no era la forma de ganar, haciendo hueco, así que cuando me ha pillado pensaba que estaría detrás, pero ha intentado el adelantamiento y he visto que era muy complicado, así que he vuelto a pasarlo otra vez y ahí ha sido un momento difícil".

"He tenido que pensar muy bien la línea, las he ido cambiando un poco para que no supiese del todo cómo hacía las curvas y en la última vuelta he apretado con todo. Hemos tenido ese toque que me ha dado un poquito de aire, pero creo que no habría cambiado el resultado final", recuerda del final de la carrera.

"Al final es el vigente campeón, es el favorito, y ganarle en pista, que es lo que he hecho en la última vuelta, ha sido increíble y espero seguir con este nivel, pues llevamos seis podios seguidos y aunque hoy me hubiese conformado con un segundo, evidentemente no hubiera estado contento, pero al final creo que esa mentalidad es la que nos está llevando a conseguir tantos puntos", reconoce Jorge Martín.

"Sé que Ducati confía en mí, sé que aunque esté en Pramac saben mi potencial y hasta donde puedo llegar y espero en que confíen en que puedo ganar y pelear con Pecco", señala Martín sobre la posición de Ducati.

El piloto de Ducati reconoció que "no esperaba que me pasase, pero he visto que llegaba y no he podido hacer otra cosa, aunque he visto que era complicado adelantar, estaba rodando rápido y he usado mucho el neumático porque tenía que volver a ponerme delante y esas dos vueltas detrás las he usado mucho para adelantarle y creo que quizás por eso he sufrido en las últimas tres".

"Me he acordado de la victoria de Austria a mitad de carrera, porque pensaba que al final tendría algo más que Pecco, pero no ha sido así y he tenido que pensar mucho y no ha sido una carrera tan física aunque Sachsenring es una pista física, ha sido más a nivel mental, al tener que pensar dónde defenderme y dónde atacar", explicó Martín. EFE

