Kalinic: "Tras la Final a Cuatro me di cuenta de que tenía que asumir responsabilidades"

Barcelona, 18 jun. El alero del Barça Nikola Kalinic aseguró este domingo que el punto de inflexión en su creciente rendimiento fue la derrota en la semifinal de la Final a Cuatro de la Euroliga ante el Real Madrid, cuando se dio cuenta de que "tenía que asumir más responsabilidades".

"Tras la Final a Cuatro (de la Euroliga) estaba enfadado. Me di cuenta de que necesitaba ser más agresivo y asumir más responsabilidades, tanto en defensa como en ataque. Y es lo que estoy intentando hacer", explicó el jugador serbio desde la sala de prensa del Palau Blaugrana.

Tras ganar al Real Madrid (86-85) en el segundo partido de la final de la Liga Endesa, Kalinic destacó el carácter que el equipo catalán ha demostrado en los últimos partidos: "Hemos ganado un par de partidos duros, como el de hoy y los dos (de las semifinales) en Málaga. Victorias grandes".

"Puede que hoy hayamos vivido el mejor ambiente de la temporada. Fue un placer jugar una final en un partido tan grande como el clásico. Los aficionados contribuyeron a la victoria, nos empujaron cuando estábamos en un mal momento", añadió sobre el papel del público.

Por último, el jugador alero señaló el hecho de no haber caído en las protestas a los colegiados como "una parte importante del partido". "No hay que reaccionar demasiado. Es duro no hacerlo en partido tan emocional, pero seguimos concentrados. Los árbitros lo hacen lo mejor que pueden y se equivocan como todo el mundo", analizó. EFE

